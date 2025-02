La resistencia al DNU de Javier Milei que rompe con la Ley de Identidad de Género cobra cada vez más voz y fuerza y son cada vez más los grupos médicos y sociales que advierten sobre las serias consecuencias que tiene esta resolución que comenzó a debatirse en el Congreso para su suspensión.



Así lo explicó Adrián Helien, psiquiatra y coordinador del Grupo de Atención a Personas Transgénero (Gapet) del Hospital Durand, que señaló que, en el fondo, esta normativa “prohíbe la atención médica a jóvenes transgénero”.

“Las personas transgénero tienen derecho a la identidad y está garantizado por una ley pionera en el mundo. Y tienen derecho al acceso a la salud como cualquier persona. Este DNU borra estas dos instancias e instala mientras salvajes sobre la atención”, afirmó.



Esto tiene que ver con que desde el Gobierno aseguran, de forma mentirosa, que en la actualidad se estaban realizando tratamientos con hormonas y operaciones de castración en menores de edad transgénero.

Sobre esto, Helien afirmó: “Coordino un equipo con el que venimos trabajando desde hace 20 años y lo que más me duele es que la población quede afuera de la atención de salud. Eso es dejarlos a la deriva y aumentar riesgos de enfermar”.

Y añadió: “Hay algo que instaura el odio y genera ese mensaje que se encarna en estos ejemplos (ver acá referencia). También ejemplos de criminalizar. Discursos que asocian a la diversidad con actitudes criminales. Creo que es un discurso cruel que de alguna manera instala este tema de manera negativa”.

“Creo que hay que denunciarlo como mentiras salvajes que son. Porque desde ahí se ataca a la atención”, dijo a la par que recordó que ellos “acompañan a las niñeces trans”, haciendo énfasis en que sí, en que “un niño puede identificarse o no con su sexo biológico”.

Son justamente estos niños los que “necesitan acompañamiento de equipos super especializados que acompañan el vivir el verdadero género”. Equipos que no hacen ninguna intervención física, no operan, no hacen cirugías.

“Ninguna sociedad científica seria está de acuerdo con este DNU. Todos estamos de acuerdo y nos regimos por parámetros que tienen que ver con la ciencia y la evidencia y el DNU se llevó con un plumazo puesto todo esto. Estamos todos haciendo nuestros reclamos de que se siga atendiendo”, finalizó.