Israel declaró este jueves que espera que Hamas libere a tres rehenes vivos el sábado para garantizar la continuación del cese el fuego en la Franja de Gaza, después de que el movimiento palestino afirmara que respetará el calendario establecido por el acuerdo de tregua. La delegación de Hamas, que se reunió el miércoles en El Cairo con los mediadores para discutir la situación de los rehenes, aceptó la propuesta egipcia para continuar con los términos del acuerdo de alto el fuego, que incluye la liberación de 183 prisioneros palestinos en cárceles de Israel.

Israel espera al sábado

El vocero del gobierno israelí, David Mencer, advirtió que el marco del acuerdo "establece claramente que tres rehenes vivos deben ser liberados el sábado" por Hamas. Si los tres cautivos no son liberados ese día al mediodía, "el cese el fuego terminará", afirmó Mencer. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, amenazó el martes a Hamas con "intensos combates" en la Franja de Gaza si no libera a los rehenes y el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió que si el movimiento islamista no liberaba a "todos" los cautivos de Gaza, se desataría un "infierno".

El primer ministro de Egipto, Mustafá Madbuli, indicó que El Cairo trabaja para garantizar la entrada de ayuda humanitaria en Gaza. Sin embargo el portavoz israelí, Omer Dostri, afirmó que las autoridades de Israel no permitirán la entrada de maquinaria pesada a Gaza a través del paso fronterizo de Rafah. Así Israel insiste en que el acuerdo de alto el fuego contempla que el paso de Rafah quede abierto para la evacuación de enfermos y heridos mientras que la ayuda humanitaria debe entrar a través del paso de Kerem Shalom.

Hamas agradece las gestiones de Egipto y Qatar

La primera fase del acuerdo de tregua que entró en vigor el 19 de enero en Gaza permitió cinco intercambios para la liberación de rehenes israelíes a cambio de presos palestinos. Hamas, que gobierna en Gaza, había anunciado a principios de esta semana el aplazamiento del próximo canje previsto este sábado, supeditado al "cumplimiento" del acuerdo y "los compromisos retroactivos de las pasadas semanas".

Las conversaciones estuvieron trabadas varios días pero Egipto y Qatar, que ejercen de mediadores en el conflicto, lograron "eliminar los obstáculos y cerrar las brechas", señaló Hamas en un comunicado. "No nos preocupa el colapso del acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, ya que estamos interesados ​​en implementarlo y obligar a la ocupación (en referencia a Israel) a cumplirlo en su totalidad", agregó el movimiento islamista.

Según indicaron las fuentes de seguridad egipcias, en las reuniones con Hamas se insistió en pedir al grupo islamista que se "abstenga" de dar pasos que "Israel pueda interpretar como provocaciones", y que sus comentarios queden "lejos" de alimentar disputas con los israelíes. En ese sentido, también se reafirmó en estos diálogos en El Cairo con Hamas que tanto Egipto como Jordania rechazan categóricamente la propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, de expulsar a los gazatíes a países vecinos.

Una nueva víctima en Gaza

A pesar del alto el fuego, el Ejército israelí lanzó este jueves un ataque aéreo contra el centro de la Franja de Gaza, tras detectar el lanzamiento de un cohete que no llegó a cruzar al territorio israelí. En un video del incidente compartido por Israel puede verse cómo el cohete despega sobre los cielos de la Franja y casi inmediatamente cae en picada sobre el mismo enclave, a poca distancia, matando a un niño de 14 años.

"Un proyectil fue lanzado desde Gaza hacia el Estado de Israel. Señor primer ministro, este es un momento decisivo", escribió en su cuenta de X Smotrich, quien en varias ocasiones advirtió que su partido podría retirarse de la coalición de gobierno si no se retoma la ofensiva sobre el enclave. "Es el momento de dar una respuesta dura y desproporcionada (...) Y a los que están pidiendo el fin de la guerra: ¡despierten! Nuestro deber para con los ciudadanos de Israel es destruir completamente a Hamas", agregó el ministro de Finanzas.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, argumentó que cualquier plan de los países árabes que no plantee una solución a la presencia de Hamas en la Franja será "un problema" porque Israel se verá obligado a enfrentarse al grupo armado palestino y, en consecuencia, se volvería al punto de partida. En ese sentido, Rubio se preguntó quién se enfrentaría a Hamas si no fuera Israel. "No van a ser militares estadounidenses. Si los países de la región no pueden entenderlo entonces Israel tendrá que hacerlo (volver a los combates) y entonces volveremos a donde empezamos", remarcó el "halcón" de Trump.