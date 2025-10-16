El primer candidato de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana, repasó los motivos de la vigencia de las bases del movimiento justicialista al cumplirse 80 años del 17 de octubre de 1945, la jornada en que las masas de trabajadores salieron a las calles a pedir por la liberación de Juan Domingo Perón, fundando una tradición política que llega hasta estos días y encuentra a un peronismo en estado de ebullición.

Mano a mano con Buenos Aires/12 en la ciudad de La Plata, el excanciller aseguró que Fuerza Patria va a ganar las elecciones del próximo 26 de octubre y sostuvo que ese triunfo servirá para reforzar la unidad que el espacio logró sostener hasta el momento.

Además de volver a convocar a Diego Santilli a un debate en hospitales y universidades, Taiana trazó un panorama de la crisis que encontró entre los vecinos de la provincia en las últimas recorridas, al tiempo que alertó por el crecimiento de las deudas en los hogares.

--Se cumplen 80 años del 17 de octubre de 1945. ¿Qué es el 17 de octubre hoy y cómo se transmite a las nuevas generaciones?

--Cuando fue ese primer 17 de octubre el mundo estaba en una enorme transformación. Había terminado la guerra un par de meses antes, el mundo estaba totalmente convulsionado y repartiéndose las zonas de influencia. Ahora el mundo también está en una enorme transformación. En ese sentido hay circunstancias que no son las mismas pero sí tienen alguna similitud en el momento de vivir una gran transformación, un gran momento de cambio, y el peronismo surgió como una respuesta a ese cambio. El peronismo sigue teniendo la misma capacidad de poder responder a ese cambio fenomenal que está viviendo la humanidad y que tiene algunas características de desarrollo tecnológico por un lado, pero de concentración de la riqueza y de desigualdad por otro. Las tres banderas históricas del peronismo -la soberanía política, la independencia económica y la justicia social- siguen teniendo una enorme vigencia, aunque su forma de hacerse efectiva haya cambiado con el tiempo. Y esta semana, donde vemos la sumisión del presidente argentino al presidente de los Estados Unidos, el tema de la soberanía sigue teniendo un gran valor, un valor cada vez más importante.

--¿Qué va a hacer Fuerza Patria, y usted particularmente, estos últimos días de campaña?

--Vamos a estar recorriendo, porque la provincia es muy grande y no se puede recorrer más que un número limitado de distritos. Los candidatos a diputados somos unos cuantos y nos hemos distribuido las zonas. Pero lo que voy a seguir haciendo es recorrer algunos distritos que me faltan y combinarlo con actos. El lunes volvemos a La Plata a un acto en que estará el gobernador con el movimiento obrero, con la CGT. Vamos a ver en qué lugar hacemos el cierre, hay un par de propuestas interesantes, pero vamos a llegar bien, con una buena recorrida de casi toda la provincia. Estoy contento de haber desarrollado una campaña intensa, en la que todos los días hemos tomado contacto con gente. La campaña es, sobre todo, escuchar a los votantes, sus preocupaciones y sus sueños.

--¿Y qué escuchó de los bonaerenses?

--Se nota mucho los dos últimos trimestres de recesión, la escasez del salario es muy fuerte y hace que la gente se queje de que no llega a fin de mes, sobre todo por los costos de los servicios, y es un fin de mes cada vez más corto. En la calle, lo que se dice es ‘no tengo plata, no me alcanza’, y la gente se endeuda otra tarjeta, con el primo, con el usurero de la esquina, tiene una serie de problemas y eso hasta lo reconoce el sistema bancario con una creciente morosidad. Por el lado de las empresas, sobre todo de las pequeñas y medianas donde el tejido empresarial es en buena medida dedicado al mercado interno, al producto interno, al caer el consumo, al caer la actividad económica. Estuve en Lanús en una fábrica que tenía ochenta personas y ahora tiene treinta y buena parte de sus exportaciones no las ha podido sostener porque además estamos con un peso completamente sobrevaluado y por lo tanto carísimo.

--¿Y qué ofrece Fuerza Patria a este segmento de la población desde el Congreso?

--Tener firmeza y hacer que el señor Presidente cambie de rumbo, hacer que se cambie propuesta. Tendrá más vetos y tendrá que cumplir con las leyes que se aprueben en el Congreso. Él se resiste, porque tiene una vocación autoritaria grande, pero va a tener que cumplir con el Congreso y en eso tenemos posibilidades de ir ayudando a los sectores más vulnerables como son los jubilados, el sistema hospitalario, el sistema científico tecnológico, educación. Hay varias cosas que se pueden ir corrigiendo, porque eso de que ‘plata no hay’ es para los pobres, porque el otro día, en tres días que levantaron las retenciones, le dieron 1.500 millones de dólares de regalo a las ocho empresas cerealeras exportadoras, y con esos millones algunas cosas hubiéramos podido hacer. Por lo pronto eso e ir construyendo, por supuesto, una propuesta que tiene que ser amplia y hacia las elecciones nacionales del 2027.

--Santilli, que ahora es el primer candidato de La Libertad Avanza, insistió con convocarlo a un debate. ¿Hay posibilidades de eso?

--Yo ya le ofrecí primero sin ningún problema, pero debatamos temas como la emergencia pediátrica y vayamos a hablar al Garrahan; debatamos educación, pero vayamos a una universidad del Gran Buenos Aires a discutir a discutir el presupuesto educativo; discutamos el tema de de infraestructura, pero vayamos a alguno de los caminos que están rotos todos; debatamos de producción en las fábricas y que además sea abierto a los distintos medios, no que haya un monopolio que pueda concentrar la difusión de eso. Hace diez días le dije, se hizo el distraído y no contestó, entonces yo le vuelvo a insistir. Sería interesante ver cómo defiende sus votos en contra delante de la gente que es víctima de la política del Gobierno.

--En los últimos dos años el peronismo entró en un estado de ebullición interno ¿Cómo cree que seguirá la relación entre los distintos sectores que conforman Fuerza Patria?

--El peronismo siempre ha sido un movimiento de masas, o sea, no tiene la disciplina ni el orden tradicional de los partidos políticos, sino que es un movimiento que incorpora lo que produce la sociedad, la riqueza, los nuevos sectores. Tiene un dinamismo que también lo hace más vital, pero menos ordenado. Por otro lado, las derrotas no son buenas, cuando uno pierde y pierde la elección nacional presidencial, se producen naturalmente dispersiones, debates, atribución de responsabilidades. Yo he trabajado bastante por la unidad, que es lo que le hemos logrado para esta elección, y creo que vamos a ganar y salir fortalecidos. Eso va a ser un paso más para que estemos claros que en el Congreso vamos a seguir trabajando juntos, porque en el congreso no nos dividimos, nos mantuvimos firmes los 99 mientras que los otros bloques incluso el del oficialismo se partió en ya no sé cuántos pedazos. Vamos a consolidar esa unidad y vamos a tener que ir construyendo la alternativa. Juntos vamos a frenar a Milei y vamos a impedir que siga sacando leyes en contra de los intereses de la mayoría y, sobre todo, de los más débiles.