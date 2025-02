Santa Clara del Mar, en Mar Chiquita, fue la sede de la tercera conferencia de verano. Allí, Axel Kicillof no tuvo piedad con Javier Milei y señaló que la política cambiaria libertaria atenta contra la producción industrial, el agro y el turismo. Describió las complicaciones que le transmitieron empresarios de la región y, junto a parte de su gabinete, remarcó que la temporada muestra una caída de un 8 por ciento de visitantes respecto al año anterior. En paralelo, no esquivó el tema de la seguridad, defendió las estadísticas provinciales y pidió “seriedad” para tratar el tema.

La actual conferencia no fue solo la tercera de este verano, sino que fue la tercera temporada consecutiva que tuvo al distrito gobernado por Walter Wischnivetzsky como anfitrión. Con el mar de fondo, Kicillof apuntó sus dardos contra el Presidente con una frase a la cabeza: “Ineficacia e ineptitud gobiernan la Argentina”.

El gobernador, economista de profesión, subrayó que hoy existe un “dólar artificial” que no beneficia a quienes producen. Ni a la industria, ni al agro. “No hay que ser doctor, ni doctor trucho en economía para darse cuenta que hay problemas con el tipo de cambio”, indicó. En este sentido, puso como ejemplos el volumen de turistas que decidieron vacacionar en el exterior o pidió que se comparen los precios en pueblos limítrofes para observar lo barato que están respecto a los productos argentinos.

“Mantener un emprendimiento productivo en la provincia es una misión imposible”, aseguró. Y, respecto al campo, recordó que esta política cambiaria se aplicó en los años noventa y derivó en “más de 13 millones de hectáreas hipotecadas”.

Frente al intendente interino que está reemplazando por unos días a Wischnivetzsky, Fabián Jacquet, y la histórico dirigente local y regional del peronismo, Jorge ‘Pitingo’ Paredi, Kicillof relató que en horas de la mañana de este jueves estuvo en Balcarce reunido con empresarios y productores rurales de la sección.

“Se desbordó el salón”, comenzó su relato. Y fue de lleno al ego de Milei: “No vino Trump ni Elon Musk, ni ningún multimillonario, vinieron productores y empresarios de la provincia que gobernamos que han votado y les debemos respuesta y solución, pero todos, tanto grandes como chicos, nos decían que no les está yendo bien”.

En paralelo, se tomó unos minutos para hacer referencia al caldeado tema de la seguridad, luego de que el ministro, Javier Alonso, señalara la mejoría estadística a nivel provincial. Además, Alonso no dejó pasar por alto dos cuestiones de incidencia nacional: el desfinanciamiento de la provincia de Buenos Aires y la responsabilidad de la Nación sobre el narcotráfico ya que es un delito federal.

“Estamos en campaña Javier”, lo respaldó Kicillof. En sintonía con el discurso de su ministro, indicó que Patricia Bullrich, responsable de la cartera de Seguridad de la Nación, expuso que la Argentina es el segundo país con la segunda tasa de homicidios dolosos más baja de Latinoamérica. “Eso sería imposible si en la provincia que tiene el 40 por ciento de los habitantes no se estuvieran haciendo bien las cosas”, dijo Kicillof.

De todas maneras, no se quedó con la frialdad de los números y repitió, en más de una ocasión, que los datos no significan que no haya problemas de seguridad en la provincia. “Sé que hablar de estadísticas es de mal gusto cada vez que ocurre un hecho”, reflexionó Kicillof, pero aclaró que esas estadísticas mejoraron “porque con los intendentes de la provincia y con una enorme inversión de la que quieren privarnos, vamos a seguir trabajando con seriedad, sin chicanas y sin golpes bajos”.

Obras y temporada

Previo a las palabras de Kicillof, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación, Augusto Costa, detalló los números de la temporada 2024-2025. Como en toda conferencia de verano, repasó el flujo de turistas de la última quincena, es decir, la que hasta el momento se extiende desde el 1 de febrero al 12. En ese lapso, los destinos turísticos de la provincia tuvieron 1.022.000 de visitantes, un 11 por ciento menos que el año pasado durante el mismo período.

Costa explicó que hubo una mejora respecto a enero, pero que sigue más de un punto por debajo del verano de 2023, el último con números favorables. De los 36 municipios relevados, en 11 subió la ocupación promedio pero en 15 bajó, mientras en 10 se mantuvo. Así, la ocupación estuvo un 5,3 por ciento por debajo de la temporada anterior.

“El consumo se desplomó”, indicó Costa. Y lo llevó a números. Las transacciones con Cuenta DNI, por ejemplo, fueron de un monto que, en promedio, cayó 12 por ciento respecto al verano pasado. Además, las estadías tuvieron una duración general de cuatro días o menos, lo que llevó a un impacto económico negativo. “Lo que queda en los bolsillos de los bonaerenses que se dedican al turismo, es decir, el ingreso promedio, cayó un 26 por ciento esta temporada”, indicó.

A su turno, Kicillof reprodujo parte de esto datos y atribuyó la responsabilidad a la política turística de Milei que incentivó los viajes al interior en contra del empresariado nacional. A su vez, remarcó que desde la Nación no hubo obra pública destinada a potenciar los destinos nacionales, como la transformación en autovía de las rutas 11 y 56. También, ante el coro de “se siente, Axel presidente”, el gobernador ponderó el trabajo que está haciendo para convertir en autovía el tramo Villa Gesell – Mar Chiquita.

La condena al parate de la obra pública incluyó su enojo por frenar proyectos cuyo financiamiento es externo. “No es una cuestión de presupuesto, es crueldad”, dijo. “Me pueden decir que no se quieren endeudar, pero lo escuchamos al Presidente verseando y hablando en chino porque está mintiendo y no quieren que se entienda la estafa que están haciendo”, resaltó Kicillof.

“El financiamiento internacional que es bueno para construir y mejorar la calidad de vida no lo toman, pero lo vemos al ministro de economía en un vía crucis mendigando para poder sostener la timba financiera, el mismo Caputo que tomó deuda, se la fumó y lo echaron”, señaló entre aplausos el gobernador.

Durante el mismo pasaje, habló de la visita a Balcarce en horas de la mañana donde supervisó las obras en el autódromo Juan Manuel Fangio, un compromiso asumido a mediados de 2023. En el distrito gobernado por el radical Esteban Reino, se están realizando tareas de repavimentación que permitirán garantizar las normas de seguridad junto con ampliaciones y remodelaciones para impulsar también el desarrollo de actividades sociales, culturales y comerciales con el fin de fomentar el turismo automovilístico. Todo el combo para habilitar totalmente el autódromo tendrá una inversión superior a los 2 mil millones de pesos.