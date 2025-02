Los jubilados lanzaron una campaña nacional para reunir firmas en defensa del sistema previsional de reparto, solidario y universal. De acá a marzo, van a instalar mesas para juntar adhesiones, con la idea de entregarlas en el Congreso Nacional. El reclamo tiene tres ejes: que el PAMI vuelva a garantizar medicamentos gratis a todos los beneficiarios, que el gobierno aumente las jubilaciones y que se dé continuidad a la moratoria previsional. La quita de los remedios gratuitos, los haberes en niveles de indigencia y el final de la moratoria, fijado para este 23 de marzo, son los golpes más fuertes que el gobierno de Javier Milei ha descargado sobre el sector. Aunque en el mismo momento en que se iniciaba esta campaña se conoció la noticia de un cuarto sablazo: el ministro de Economía, Luis Caputo, echó mano al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, utilizándolo para sostener el precio del dólar.

La presentación de la campaña se realizó frente al Congreso. En ese emblemático lugar donde los jubilados vienen siendo gaseados por la policía como si encarnaran el germen del nuevo sujeto revolucionario, las agrupaciones colgaron sus banderas: había jubilados de La Bancaria, de Ctera, el Sipreba, del Frente de Adultos Mayores de La Cámpora. La juntada de firmas es organizada por la Multisectorial en Defensa de la Seguridad Social, que está integrada por los jubilados de las dos CTA, de la Corriente Federal de los Trabajadores y de otra veintena de agrupaciones.

El sentido de esta iniciativa, dijo a Página/12 Olivia Ruiz, de los jubilados de la CTA Autónoma, es el de sumar fuerzas y hacer difusión.

--¿De qué ideas?

--Primero, de que esta lucha es intergeneracional. En la Argentina tenemos un sistema solidario, los trabajadores activos aportan para sostener a los pasivos, pero como lo estamos haciendo con una precariedad laboral del 50 por ciento esos aportes son magros. Sin dudas hay que mejorar el sistema, reformularlo, pero resguardando que se mantenga universal, solidario y de reparto. En segundo lugar, queremos concientizar también de que, al eliminar la moratoria previsional, millones de personas no van a poder jubilarse, ya que hoy sólo 1 de cada 10 mujeres y 2 de cada 10 varones reúnen los aportes necesarios. Finalmente, queremos combatir el edadismo, que es real, que existe y al que tenemos que salirle al cruce.

Ruiz se explica: tras jubilarnos, dice, “nos mandan a un rinconcito: como mucho, si tenés plata podés viajar con el centro de jubilados o ir al Bingo: ese es el lugar que la sociedad nos quiere dar hoy. Y por eso los adultos mayores tenemos que empoderarnos; somos parte de la sociedad, seguimos teniendo una vida, existimos. Aunque ya haya terminado nuestra etapa laboral, tenemos que estar activos en todos los otros ámbitos de la vida social".

Polémicas

En la plaza hay opiniones encontradas. Eduardo -70 años- considera que "Milei es un desquiciado convencido de que está haciendo la cosas bien. No tiene una maldad como la de Macri, que era un tipo que calculaba 'vamos a cagar a 3 millones de personas'... no: Milei cree que tiene la salvación para la humanidad. Y si para probarlo tiene que matar de hambre a la mitad, a él no le importa".

Salvador -de 82- opina que no es un problema de desquicio, sino de ideología. "Milei es un fascista, como la Meloni que en Italia hizo lo mismo, destruyó las pensiones". ¿Qué se le puede pedir a este este gobierno?, se pregunta a continuación, para contestarse a sí mismo que "nada: a un animal que goza con el sufrimiento de los demás no se le puede pedir. Por lo tanto, nuestra única solución viable es sacarlo".

Lidia -de 72- coincide en que no tiene "ninguna expectativa en este gobierno. Estoy apostando al pueblo, es la única salida".

¿Son los jubilados entonces la nueva resistencia? La pregunta los hace sonreír: "No es para tanto", dice Salvador, y remarca "lo de generación rebelde es relativo, porque venimos sosteniendo las protestas, pero acá tendríamos que ser más jubilados y tener más apoyo de la sociedad. Es lamentable que la CGT no se haya sensibilizado con la población jubilada, con la quita de los remedios y hasta de los bolsones de alimentos".

Apoyo de los diputados de UxP

Del interior del Congreso salieron para acercarse a la actividad los diputados de Unión por la Patria. Hugo Yasky, Leopoldo Moreau, Luana Volnovich, Gisela Marziotta, Juan Marino y Eduardo Toniolli estuvieron en la plaza, donde firmaron las planillas y dijeron unas palabras de apoyo a la campaña .

Yasky advirtió que la privatización del sistema jubilatorio "está en la agenda del gobierno", lo que llevará a la Argentina a hermanarse con la región, pero en la desgracia", porque en la mayoría de los países de Latinoamérica, recordó, "jubilarse es algo exótico, fuera del alcance de los trabajadores".

Leopoldo Moreau aseguró que la gestión de Milei "tiene como enemigos a los adultos mayores, lo que se ve no sólo porque han sido objeto de un brutal ajuste que sirvió para mantener este superávit trucho, sino porque además el gobierno los considera como un segmento de la sociedad prescindible, por lo que ha degradado sus condiciones de vida".

También hubo, por supuesto, dirigentes gremiales. "La principal emergencia que tenemos en el país no es la del precio del dólar, sino la del nivel de los sueldos y las jubilaciones. Hagamos el esfuerzo de construir conciencia, fuerza organizada, fuerza movilizada para pelear por nuestros derechos en unidad" planteó Hugo Godoy, titular de la CTA Autónoma.

Angélica Graciano, Eduardo López (UTE-Ctera), Carlos Irrera (La Bancaria), el médico sanitarista Jorge Rachid, Tito Nenna fueron otras de las figuras presentes en el lanzamiento.

Para reunir las firmas a lo largo del mes se realizarán nuevos Jubilazos, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en el interior del país. La agenda de la campaña prevé el acto de cierre para los primeros días de marzo. Además de entregar las firmas en el Congreso, se llevarán copias a las legislaturas provinciales y a los concejos deliberantes, ya que el sistema reúne cajas previsionales en los tres niveles, nacional, provincial y municipal.