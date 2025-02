La Selección Argentina dejó pasar una gran chance de consagrarse campeón del Sudamericano Sub 20 al igualar 1-1 con Brasil en un partido que ganaba con comodidad hasta el último cuarto de hora, pero no lo liquidó y lo pagó con el empate. De esta manera, no hubo título para ninguno, aunque los brasileños llegan con un gol de diferencia a la definición del domingo. Argentina jugará ante Paraguay, mientras que Brasil se medirá con Chile.

La pequeña ventaja que tenía Brasil por la diferencia de gol y el último antecedente de la goleada en la primera fase fijaron las posturas: Argentina salió a ponerse el traje de protagonista, mientras que Brasil se asumió inferior, se mantuvo replegado cerca de su arco y esperó para salir a lastimar con algún contragolpe.



Con esa geografía de partido, Argentina intentó llevar la iniciativa, de la mano de la Echeverri, pero le faltó profundidad. Por eso, por más que mandaba en el desarrollo, le costó generar peligro frente al arco de Felipe Longo. Sin embargo, cuando se estaba por terminar la primera etapa, Soler se metió en el área y Bidon lo derribó. La responsabilidad del penal la tomó Echeverri, que picó la pelota para adelantar al equipo argentino.

El gol no cambió los roles, ya que el control estratégico del encuentro siguió siendo argentino. Es cierto que no generó muchas ocasiones, pero se mostró muy tranquilo con el desarrollo y mantuvo a Brasil muy lejos de Martinet. El ingreso de Pierani sirvió para solidificar la última línea, sin perder el dominio del trámite en el mediocampo. Pero la salida de Echeverri por una molestia, sumada a la de Acuña, debilitaron a la albiceleste. Para colmo, una distracción defensiva posibilitó una habilitación de Serrote para Rayan, que venció a Martinet con un derechazo cruzado. Así la definición quedó para el domingo.





1 Argentina:

Martinet

Gorosito

J. Giménez

T. Ramírez

Soler

Delgado

Acuña

Carrizo

Echeverri

Subiabre

Hidalgo

DT: Diego Placente.

1 Brasil

Felipe Longo

Igor Serrote

Iago

Jair

Leandrinho

Moscardo

Bidon

Rayan

Pedro

Prado

Wesley

DT: Ramón Menezes

Estadio: Brígido Iriarte

Árbitro: Mathías De Armas (Uru).

Goles: 40m Echeverri (A), de penal; 78m Rayan (B)

Cambios: 57m Pierani por Carrizo (A); 60m Santana por Prado (B) y Washington por Wesley (B); 70m Gérez por Acuña (A) y Mastantuono por Echeverri (A); 83m Andino por Gorosito (A) y Woiski por Subiabre (A); 84m Dias por Rayan (B)