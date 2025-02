O compositor e o cantor



1965

Tras el debut estelar con Sempre samba (1963), en su segundo LP despliega toda su versatilidad como compositor, cantante y arreglista. Con la colaboración de su hermano Paulo en letras (una dupla que se mantendría hasta los ochenta), el disco arranca con “Gente”, una bossa que en su alegría contagiosa dispara un mensaje bien directo: “Gente que entiende que no tiene que dar/ porque nunca en la vida sufrió por no tener”. Con apenas veintidós años, el surfer tímido de Copacabana estaba en gracia: así pasan la belleza onírica de “Preciso aprender a ser só”, las melodías hipnóticas cruzadas con disonancias en “Seu encanto” y la versión original de la canción que se convertiría en uno de los clásicos de la bossa más versionados en todo el mundo: “Samba de verão”.

Garra



1971

Grabado en Brasil en medio de las persecuciones de la dictadura, el octavo LP de Marcos es uno de los manifiestos políticos más rotundos de su obra. El pop barroco que abre el disco esconde en su engañoso tono devocional una carta contra el gobierno de facto, “Black is Beautiful” toma posición a favor del Movimiento Negro brasileño y el afrobeat “Wanda Vidal” (“Nombre completo: Wanda Vidal/ Nombre de guerra: Wanda de Tal”) se convertiría en los años siguientes en un hit en Europa y en un clásico de su obra. En el viaje de géneros del baião a la psicodelia, Garra sentó las bases de la expansión de su sonido por fuera de cualquier etiqueta.

Marcos Valle



1983

El segundo álbum que grabó tras el exilio profundiza en la influencia de su estadía en Los Ángeles: funk, samba, jazz, soul y boogie, todo se mezcla en una coctelera de pop orgánico que se destapa en “Estrelar”, su hit más grande desde “Samba de verão” (canción que cuenta con su versión ochentera en este LP). Con producción de Paulo Valle y Lincoln Olivetti más los aportes del Motown Leon Ware en tres temas, el surfer tímido de antaño se propuso en su decimotercer disco celebrar la cercanía del fin de la dictadura con una fiesta playera de alegría y sensualidad, un carnaval provocador que brilla en el jazz psicodélico de “Para os filhos de abraão” y la mencionada “Estrelar”, con su video de cuerpos sonrientes dorándose al sol de Río.

Túnel acústico



2024

Su último disco a la fecha nació de una serie de demos que guardaba desde los setenta. Ahí están “Feels So Good”, escrito en 1979 junto a Leon Ware, y “Life Is What It Is”, compuesta en la misma época junto al percusionista Laudir De Oliveira (Chicago). El sonido marcadamente funk del álbum encuentra su raíz en la base rítmica que acompañó a Valle, compuesta por músicos de la mítica banda jazz-funk carioca Azymuth. Las letras, por su parte, cuentan con la colaboración de Moreno Veloso en “Palavras tão gentis” y la cantautora Céu en “Nao sei”, mientras que “Tem que ser feliz” marca el regreso de la dupla que formó durante dos décadas con su hermano Paulo. El cierre llega con un homenaje a su admirado Burt Bacharach (“Thank You Burt”), fallecido durante la grabación del álbum.