El abogado representante de diversas ONG que promueven el acceso seguro y legal al cannabis, Piero Liebman, cuestionó por la 750 las declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que amenazó con cerrar el Reprocann, el registro nacional de personas autorizadas al cultivo controlado con fines medicinales.



Sobre los dichos de la ministra, afirmó: “Hay un juego de palabras. Dicen que van a dar de baja lo que es ilegal. Lo ilegal no se puede dar de baja. El estado puede controlarlo. Va a seguir siendo ley y no lo cuestiona. Busca el discurso del miedo y la estigmatización”.

Este jueves Bullrich afirmó por la televisión que, con el Rprocann, van a “dar todo de baja y a empezar de cero”. Lo explicó, como habitualmente hace, con tropiezos y muchos pasos en falso.



"Con la marihuana hemos tenido un problema muy serio. Algunos creen que no hace daño, pero se convirtió en una droga muy peligrosa. El THC que hay en Argentina es de 18%, pero la que está legalizada en Uruguay se acepta hasta un 2%", dijo Bullrich.

Y añadió: “Es ley el cannabis medicinal, lo que no es ley es el desvío de la marihuana hacia el mercado ilegal. Ese descontrol hace que nosotros tengamos menos marihuana en la frontera y mucha más marihuana sembrada en cualquier lugar”.

Para Liebman, “eso es un discurso generador de miedo”, ya que en la actualidad ya hay un registro que “no funciona” o lo hace, “desde hace dos años” de “manera deficiente”, con miles de “pacientes que están a la espera de su autorización”.

“El hecho de que digan que no van a otorgar o que van a dar de baja los registros no tienen un sustento real en el marco de un programa que no funciona. Lo que tenemos que defender es el acceso a la salud frente a la campaña del miedo”. afirmó.

Luego, sumó: “Vamos a seguir abogando por el derecho a la salud. Tenemos muchas presentaciones. Tanto de personas que quieren abastecer como a los usuarios que piden por ese programa y a los que el Estado les niega la autorización final”.