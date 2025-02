Otra vez represión. Otra vez contra trabajadores que reclaman por sus salarios en medio de la profunda crisis económica desatada por el Gobierno Nacional. Pese a que las negociaciones entre el sindicato y la empresa todavía estaban abiertas, la Prefectura Naval, fuerza de seguridad federal que responde a las órdenes de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, decidió avanzar contra el grupo de personas que protestaban para que los dueños del frigorífico Fishing Mart S.A. les paguen el aumento acordado en paritarias para el sector. Las balas de goma y los gases lacrimógenos dejaron algunos heridos leves y dos mujeres quedaron descompensadas.

Fileteros, envasadores y peones precarizados de la planta procesadora de pescado se manifestaban frente a la empresa en el barrio cercano al Puerto de Mar del Plata. Reclamaban que Roberto La Bella, dueño de la compañía, cumpliera con el acuerdo firmado entre las cámaras patronales y el Sindicato Obrero de la Industria del Pescado (SOIP). Según relataron los trabajadores durante la protesta, los 80 empleados están en una situación de contratación irregular. Trabajan para una cooperativa llamada Cañamar, que calificaron de "trucha" y está ubicada en la zona de Figueroa Alcorta y San Salvador. De esa manera, son precarizados y no cuentan con los derechos de los trabajadores en relación de dependencia.

Antes de que la Prefectura avanzara, el origen del conflicto era el acuerdo salarial del 11,8 por ciento de aumento correspondiente a los meses de octubre a febrero. La empresa sostenía que ese monto no había sido homologado todavía por el Ministerio de Trabajo y se negaba a pagarlo. En cambio, pretendía empezar a abonar un 1 por ciento mensual. El argumento: la supuesta falta de rentabilidad de la empresa. Según detalló el portal local Qué Digital, en los días previos a la represión La Bella se había comprometido a pagar y después no cumplió. “Nos dio la palabra que cuando hubiera un papel firmado entre el sindicato y las cámaras nos iba a dar aumento. Otras empresas dijeron no iban a dar el total y él quiere hacer lo mismo, pero no vamos a permitir que nos toquen el bolsillo porque tenemos familias”, explicó uno de los trabajadores.

La represión

Alrededor de las 14, agentes de la Prefectura reclamaron que los manifestantes "liberen el acceso" a la planta. El desmedido operativo comenzó a desplegarse, con oficiales "antidisturbios" en una de las esquinas. El hijo del dueño, Lucas La Bella, protestó en plena calle porque los trabajadores habían solicitado la presencia gremial. ¿"Para qué llamaron al sindicato?", se quejó. La respuesta de los representantes sindicales fue que si a través de esa cooperativa falsa pretendían mantener a los trabajadores precarizados "que por lo menos paguen lo que se acordó en la paritaria".

Mientras los delegados y los empresarios estaban negociando, Prefectura comenzó la represión. Disparó postas de goma y gases lacrimógenos. Dos mujeres se desmayaron. Varios minutos después recién fueron atendidas por una ambulacia del SAME que las trasladó a un hospital cercano. Las fuerzas de seguridad que responden a Bullrich intervinieron gracias al protocolo que firmó la ministra en septiembre pasado y que se utiliza para reprimir en protestas o bloqueos de fábricas en todo el territorio nacional.

La secretaria general del SOIP, Cristina Ledesma, llegó poco más tarde, acompañada por el delegado regional del Ministerio de Trabajo bonaerense, Raúl Calamante, y referentes de la CGT Mar del Plata. También se acercó el concejal Miguel Guglielmotti, de Unión por la Patria. "Los trabajadores que están bajo relación de dependencia hasta ahora no tenemos ningún inconveniente, no le vamos a permitir que no apliquen el aumento como corresponde, como lo firmamos año tras año. Nosotros haremos la denuncia correspondiente porque no hay denuncia penal. Nosotros los trabajadores reclamamos que se nos pague como corresponde. Acordamos sentarnos nuevamente ahora, después de que se retire Prefectura y va a salir el camión, mientras los trabajadores se van a quedar acá, a la espera de una respuesta", dijo la titular del SOIP.

Tras una ronda de negociaciones, Ledesma anunció que se había logrado un acuerdo y el empresario se había comprometido a pagar el aumento acordado. En contrapartida, adelantó que La Bella dejará de trabajar con mercadería congelada porque no es rentable la exportación con el precio actual del dólar. Se dedicará, en cambio, a trabajar con pescado fresco. Entre los trabajadores quedó la incertidumbre sobre el futuro de aquellos que se desempeñan en ese área.