El escándalo provocado por el presidente Javier Milei al atraer a decenas de miles de inversores a invertir en una recién creada criptomoneda, que en pocas horas vio desplomarse su valor hasta prácticamente desaparecer, es materia de análisis sobre la responsabilidad del mandatario en una operación que tienen visos de estafa. Y no sólo eso, sino que además generó una retracción mundial en el mercado de las llamadas "meme criptos", por el clima de desconfianza generada.

Todo arrancó con la publicación de un mensaje de Milei en su cuenta personal de X respaldando el lanzamiento de $Libra, criptomoneda creada unos pocos minutos antes que el presidente presentara así:

"La Argentina liberal crece!!!! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina: vivalalibertadproject.com. Contrato: Bo9...

Viva la libertad carajo!!"

Pese al enunciado de Milei en su red social, "el emprendimiento" $Libra es simplemente una moneda meme, como se denomina en el mundo digital a las criptomonedas que no tienen más sustento que la confianza que genera la persona que la promueve. En este caso, Milei prestó su nombre para atraer a inversores hacia el proyecto promovido por Julian Peh, y su firma Kip Network (ver nota aparte sobre sus antecedentes).

Entre los primeros entusiastas que adhirieron al proyecto se encontraban muchos seguidores locales de Milei, pero también admiradores del fenómeno Milei en todo el mundo. "Varios personajes conocidos del mundo financiero de Estados Unidos perdieron hasta dos palos (millones de dólares) en una noche, algunos reconocidos fanáticos de Trump", confió una fuente de larga experiencia en el mundo crypto. "Hay meme coins que se están derrumbando", señaló, remarcando que no sólo los apostadores a la flamante $Libra se descapitalizaron con la poco feliz intervención de Milei en el negocio.

¿Cómo funciona este mundo "crypto"? Para los no entendidos, sintetizamos aquí el posteo de la cuenta AndiCanepa (de Andrés Cánepa, periodista rosarino) que ayer lo explicaba de la siguiente forma:

"Crear una cripto es fácil, el problema es generar que alguien quiera comprarla. Por eso, detrás de toda meme coin tiene que haber una personalidad influyente que banque el proyecto".

Quienes crean la moneda digital, los fundadores (founders), son obviamente los primeros tenedores de la misma, reservándose normalmente entre 10 y 15 por ciento de la cantidad que van a poner en circulación. "En $Libra tenían el 70%", informó AndiCanepa.

"Cuando Milei publicitó, $LIBRA estaba prácticamene en cero. Al rato llegó a 1 dólar y los founders empezaron a vender. Tocó techo en 5,2 dólares, y los founders dejaron de vender. Los founders “compraron” a 0 dólares, y vendieron en transacciones de entre 500 mil y 3 millones de dólares. La estafa total que calculan expertos es de un total de 70 a 100 millones de dólares", que sería el monto aproximado que los founders pudieron recaudar con la venta de una meme coin que ellos mismos habían creado.

A este tipo de maniobras se le llama, en la jerga digital, rug pull , cuya traducción del inglés es "tirar de la alfombra": empujan el precio para arriba, y cuando éste sube, venden y se van.

Cuando se advirtió la maniobra, ya era tarde. Los founders habían huido, Milei retiró su tuit fijado que promocionaba la moneda $Libra y la cotización, ante la pérdida de confianza, siguió cayendo, a un valor de pocos centavos por unidad, pero con tendencia a cero.

Tras tres o cuatro horas con el tuit a favor fijado en su cuenta, pasada la medianoche, Milei lo retiró y reemplazó por otro con el siguiente texto:

"Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)".

El escándalo ya esta armado, y la estafa consumada. Pocas horas después, la prensa de todo el mundo reflejaba el episodio. ”Milei promociona token cripto y luego elimina la publicación por temor a estafa", publicó la agencia Bloomberg. “Milei promociona una criptomoneda que gana millones antes de desplomarse en pocos minutos“, tituló El País de España.

Para los experto en estafas digitales, como Maximiliano Firtman, el mensaje promocional de Milei "fue clave para que los inversores apostatan en la moneda", elevando su precio exponencialmente tras el posteo. El tweet de Milei, incluso, incluía la direccón de contrato inteligente del token, facilitando la adquisición.

Nico Passini, otro tuitero del mundo cripto, indicó que la página token de $Libra "fue creada tres minutos antes del posteo de Milei, por lo tanto si contaba con toda la información como parta promocionar el proyecto, indica que tenía conocimiento del tema antes de la creación de la página", lo cual pone en controversia sus dichos acerca de que no tenía "vinculación alguna".

El ya mencionado AndiCanepa-, advierte a su vez, en relación al momento del lanzamiento y promoción: "No es casualidad un viernes a la noche: los “crypto bros”, jóvenes atentos a estas maniobras, están a esta hora de este día sin laburar, frente a la compu viendo qué comprar". Y agrega, acertadamente: "Me parece que no tenemos noción aún del impacto que va a tener esto".