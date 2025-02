La actriz surcoreana Kim Sae-ron, famosa por sus interpretaciones desde muy joven y su participación den Sabuesos (Netflix), fue encontrada muerta este domingo en su casa de Seongdong-gu, Seúl (Corea del Sur).

Según la agencia Reuters, un amigo descubrió el cuerpo de Kim, de 24 años, después de que no acudiera a una reunión programada. Las autoridades no han encontrado señales de que se tratase de un crimen y están investigando las circunstancias que rodearon su muerte.

Nacida en 2000 en Seúl, Kim se embarcó en su carrera como actriz a los nueve años. Obtuvo reconocimiento internacional con su papel en A Brand New Life (2009), que se presentó en el Festival de Cine de Cannes, convirtiéndose en una de las actrices más jóvenes en ser invitada al evento. Su interpretación en The Man From Nowhere (2010) consolidó aún más su estatus como estrella en ascenso en el cine coreano.

La actriz pasó sin problemas de papeles infantiles a personajes más complejos. Entre sus actuaciones más destacadas se incluyen The Neighbor (2012) y A Girl at My Door (2014). También hizo importantes contribuciones a la televisión, con papeles en series como The Queen's Classroom (2013) y Hi! School-Love On (2014) y la serie de fantasía de época de 2016, Mirror of the Witch.

En mayo de 2022, Kim enfrentó un revés personal y profesional debido a un incidente por conducir bajo los efectos del alcohol en el distrito de Gangnam de Seúl. El accidente provocó daños materiales y una multa posterior de 20 millones de wones (13.815 dólares). Tras el incidente, se tomó un descanso de la actuación para reflexionar y abordar problemas de salud, de acuerdo con su representante

La actriz iba a reanudar su carrera con un papel en la serie de Netflix de 2023 Sabuesos, pero la mayor parte de sus escenas fueron eliminadas después del mencionado siniestro.

Según medios locales, Kim tenía previsto volver a actuar con la obra “Dongchimi” en 2024, pero también se retiró de ella y tenía previsto volver al cine a través de una cinta llamada “Guitar Man”.