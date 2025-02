La cacica de la Comunidad Kolla El Desierto, Reina Ferril, manifestó su preocupación ante autoridades de Minería de la provincia por la falta de información acerca del impacto ambiental que tendrá en el mediano plazo la exploración que realizan sobre distintos pedimentos mineros las empresas Latin Metals INC y su socia AngloGond Ashanti.

En Salta, los catastros que corresponden a los pedimentos situados en la Quebrada de Organullo se encuentran bajo el nombre de Cardero Argentina SA, según informa IDESA (Infraestructura de Datos Espaciales de la Provincia de Salta) en su capa de catastros mineros actualizada a enero de 2025.



"La pendiente de los pedimentos se dirige hacia nuestro pueblo", dijo Ferril a Salta/12. "Nosotros sabemos qué quieren explorar, por eso necesitamos saber qué están haciendo", añadió en alusión a la lista de minerales de interés para esas mineras que incluye oro, cobre, plata, manganeso, molibdeno y sales de litio. Pero de esos minerales, el proyecto aurífero es el que más preocupa comuneras y comuneros de El Desierto.

La cacica se quejó por el trato que mantiene el gobierno de Salta con la comunidad kolla, dijo que no brinda la información que solicitaron en el marco del Convenio 169 de OIT. La comunidad solicitó acceder a los resultados de la evaluación de impacto ambiental que presentó Latin Metals INC en setiembre de 2022 según informó el reporte mensual de la Secretaría de Minería de Nación.

También insiste en que sea la Secretaría de Minería y Energía de Salta, y no la Secretaría de Asuntos Indígenas, quien les aclare a quién pertenece Proyecto Organullo: si a la sudafricana AngloGond Ashanti, a Cardero Argentina SA, a Cardero Resource Corporation, o a Latin Minerals INC. Un informe de 2018 que produjeron investigadores del Instituto de Bio y Geociencias y de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Salta agregó a esa lista a la empresa Artha Resources Corporation que realizó estudios en Organullo por 2012.

"Vamos a realizar todas las presentaciones judiciales y amparos que hagan falta", aseveró la comunera. Ferril comentó a este diario que ya realizaron una protesta pacífica en contra de la megaminería que pretende establecerse en las cercanías de San Antonio de los Cobres. "Llegaron con helicópteros y sacaron fotografías sin consultarnos previamente", relató.

Si bien la comunidad kolla cuenta con el apoyo de la red de comunidades originarias del Pueblo Atacama, uno de los consejeros de este pueblo, Lino Alfredo Casimiro, recordó en diálogo con este medio, que las audiencias públicas que anunciaron recientemente Minería del gobierno de Salta y la minera AngloGold Ashanti "no estan dirigidas a las comunidades originarias, sino a otras organizaciones de la sociedad civil". "Nosotros seguimos el procedimiento de la consulta previa, libre e informada, que fue definida por el Convenio 169 de la OIT y ratificada por el gobierno argentino" en 1992, argumentó el CPI atacama.

Casimiro recordó el protocolo de las comunidades kollas de los pueblos de las Salinas Grandes en Jujuy y el amparo que presentaron kollas y atacamas de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc de Salta y Jujuy, para que las mineras respeten los convenios internacionales relativos a la consulta a pueblos indígenas. Esa presentación se tramita desde 2014 en la Corte Suprema de Justicia de Nación. "No hay mucha voluntad de los gobiernos por respetar nuestras leyes", lamentó Casimiro. Recordó además que el día de la audiencia pública por el Proyecto Organullo, que se desarrolló a principios de este mes, "les explicamos que no son vinculantes para las comunidades. Hace falta que se haga la consulta", insistió, "para que podamos decidir qué decisión tomar".

La denominación del proyecto minero, Organullo, refiere al río homónimo que es tributario del río San Antonio de Los Cobres, un curso de agua que atraviesa toda la ciudad puneña del departamento Los Andes. En su web, Latin Metals INC ya informó a sus inversores en mayo de 2024 los resultados de los estudios sobre el suelo radiométrico y magnético en el área de Organullo. También, sobre las muestras de roca obtenidas de las vetas de Mina Julio Verne y Mina Torca principalmente (explotada en la década de 1930), dentro del área de catastros de Cardero Argentina SA situados a unos 20 kilómetros, en el sur de la planta urbana de San Antonio de Los Cobres.

En el sur de San Antonio de los Cobres, en rojo, el grupo de catastros mineros de Cardero Argentina SA. En bordes amarillos, el área con depósitos de oro que exploró Latin Metals INC (Elaborado en base a capa catastral IDESA enero 2025. Analía Brizuela)

"Vaya incoherencia la del gobierno, porque no genera economías alternativas" a la minería, se quejó Reina Ferril. En su análisis, consideró que el gobierno salteño les colocó a los habitantes de la Puna "un vendaje para que miren en una sola dirección". "La minería no deja ningún recurso en el municipio de San Antonio de los Cobres", aseveró. En ese sentido, argumentó que hace años que la comuna necesita una planta de procesamiento de líquidos cloacales, para que el pueblo deje de contaminar al río San Antonio y, por ende, a toda la cuenca que confluye finalmente en Salinas Grandes. "Estamos cansados de las mentiras y las promesas", dijo la comunera.

“La licencia social no es una fotografía; no es estática, es dinámica", precisó la comunidad kolla en la nota que elevó a la Secretaría de Minería de Salta la semana pasada. "No es ético sacrificar un bien colectivo para favorecer intereses privados", argumentó en relación a proyectos mineros como Organullo. "No es lícito entregarlos para el negocio colosal de las multinacionales". E insistió: "en nombre de la Pachamama, por el agua y nuestra vida y las futuras generaciones Kollas y Atacamas, decimos no a la minería”.

Ganfeng Lithium abrió su planta de cloruro de litio

El miércoles último, en el Parque Industrial de General Güemes se inauguró la planta de cloruro de litio de la empresa Ganfeng Lithium. Después de tocar el gong en la ceremonia inaugural, el gobernador Gustavo Saénz aseguró que la industria minera está "consolidando a la provincia como protagonista en la era de la transición energética".

El mandatario repasó los recientes hitos mineros en Salta, ya que "en menos de un año", según recordó, "se pusieron en marcha (otras) plantas industriales". Eramine Sudamérica, en el Salar Centenario Ratones, fue la primera planta en comenzar la producción de carbonato de litio en la Puna salteña a mediados de 2024. Luego la minera surcoreana Posco inició la comercialización de hidróxido de litio en la planta que posee dentro del mismo Parque Industrial donde la minera china producirá cloruro de litio.

Sáenz valoró la inversión de Ganfeng Lithium, en la provincia, porque la planta de Gúemes integra Proyecto Mariana en Salar Llullaillaco, al que definió como "uno de los más importantes de Salta" ya que su construcción “impulsó la economía local" al generar más de 11.600 fuentes de empleo directas e indirectas. Con la inauguración de esta otra factoría de procesamiento de carbonato de la puna salteña en Güemes, la minera china sumará "600 trabajadores", dijo el mandatario, que "serán parte fundamental en la generación de 20.000 toneladas anuales de cloruro de litio", recalcó.

Sobre el final de la ceremonia y tras el especial saludo del embajador de China en Argentina, Wang Wei, el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, felicitó al gobierno de Salta y a la minera china por la puesta en marcha de la planta industrial. "El noroeste argentino ocupa un lugar estratégico en el mapa del litio mundial", afirmó el funcionario nacional. "Tenemos la firme convicción de que este es el camino hacia el verdadero desarrollo”, cerró el titular de Minería del gobierno de Javier Milei.