El experto en criptomonedas y seguridad informática Alejandro Egea explicó por la 750 en qué claves se puede leer el presunto fraude que tuvo al Presidente Javier Milei a la cabeza con $LIBRA y qué pasará con quienes invirtieron sus ahorros en este activo.



Egea explicó que hay que tener en cuenta que todo el episodio tuvo en el centro una meme coin, esta es, una moneda virtual existente que tiene su valor, fundamentalmente, en el marketing y no en un activo estable.

Y lo que ocurrió tiene que ver con un manejo opaco de esta cartera: “Esto, desde nuestro punto de vista a nivel criptomoneda, lo llamamos como pump and dump. No es una estafa. No es como las que se decían que las compran y nunca existieron. Esta moneda existe. Está registrada en un protocolo”.



El especialista aclaró que "ahora cualquiera puede crear una meme coin". "Ese es el problema más grande. No hay nada que le haga más daño que este sector. Ahora se hizo conocido esto porque Milei publicó un tweet. Pero aparecen todo el día, todos los días y por todos lados”.

En este caso, con el pump and dump lo que se hizo fue crear grandes cantidades de una criptomoneda de bajo valor, la promocionan para inflar el precio del token artificialmente y luego venden sus tenencias a participantes desprevenidos, con el agravante de que la promoción se hizo en nombre de un país.

Egea señaló que en este punto nadie se hace cargo de la jugada: “Se patean la pelota entre ellos. Y salieron a echarle la culpa 100 por ciento a Milei cuando ellos son responsables. Le dieron una fecha de 24 horas a Milei para que se comunique”.

En tanto, sobre los estafados, que invirtieron creyendo en la palabra del Presidente Javier Milei explicó: “Los que perdieron son personas que saben de criptomoneda y sabían dónde se estaban metiendo”.

“Para comprar ese meme coin necesitabas tener un gran conocimiento. Yo tengo una empresa legal de asesoría. Y un cliente, para aprender a moverse en un protocolo tan complejo como este, tarda dos meses y con asesoramiento”, explicó.

En tanto, sobre el dinero perdido, sostuvo: “Los que compraron esta criptomoneda la tienen a un valor inferior. Es una que posiblemente nunca más vaya a levantar”. En otras palabras, los que invirtieron motivados por la palabra de un presidente pueden recoger las cenizas de su ilusión puesta en una moneda.