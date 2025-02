La entrevista que ofreció Hayden Mark Davis no solo dejó pistas sobre la relación entre el lanzamiento de $Libra, el presidente Javier Milei y todo su entorno; sino también de la lógica de cómo funcionan las meme coin. Fue a partir de la denuncia de Dave Portnoy, un empresario de medios y amigo de Davis, que denunció haber recibido 6,5 de millones $Libra, con la condición de no hacerlo público y decidió no aceptarlo.

"Me había dicho que este es un gran lanzamiento, y Milei era parte. Y luego, le mandé el tweet que escribí y preparé, apoyando a Javier Milei y lo que estaba haciendo en Argentina", contó Portnoy sobre su diálogo con Davis al enterarse de que había recibido 6,5 millones de tokens de $Libra para el lanzamiento de la meme coin de La Libertad Avanza.

Y luego reveló la estrategia: "No puedes decir que te regalamos las criptomonedas. No, porque vas a parecer como un insider'”, le dijo Davis a Portnoy; quien aseguró que al saber de que ese era su lugar en la estrategia para el lanzamiento y valorización de la meme coin: “Inmediatamente, envié las criptomonedas de vuelta”.

Davis fue consultado sobre las declaraciones de Portnoy por Stephen Findeisen --conocido como Coffeezilla, un youtuber y periodista estadounidense especializado en el mundo cripto-- respecto de su rol como "insider". El declarado "asesor" de Milei sostuvo: "La idea de 'insiders' para mí es una mierda, porque cualquier meme coin en el que he invertido, conocido o he sido parte, las personas que más se beneficiaron fueron las que sabían, las que estructuraron el trato, como en cualquier negocio del mundo", defendió la lógica de la información previlegiada para hacer funcionar las meme coin.

Antes esa respuesta, Findeisen le marcó a Davis que "en los mercados públicos o en la bolsa sería ilegal" contar con información previlegiada.

"Sí, pero en los meme coins no. Es lo que pasa en todos los tratos. Así se hace la plata grande. La gran mayoría de los ganadores de los meme coins se mueven con esa información. La gente que se enoja no es insider", marcó Davis.

La meme coin de La Libertad Avanza, promocionada por Javier Milei a través de su red oficial en X, resultó en una ganancia para unos pocos tenedores de los tokens de $Libra. En ese sentido, el senador, economista y titular de la UCR, Martín Losteau, marcó la gravedad de lo ocurrido: "El presidente está involucrado como partícipe imprescinidible para que esta estafa haya tenido lugar. Si el presidente no hubiera tuiteado e incentivado a que se comprara $Libra y permitiera que los que tenían el 80 por ciento de los activos se fueran con ganancias, no hubiese exitido la estafa".