"Nada, cero", respondió Luis Caputo a la pregunta sobre si el ruido que provocó la denuncia del escándalo de la criptomoneda promocionada por Milei podría afectar las negociaciones con el FMI. "Estamos en los puntos finales, estamos negociando el monto, en los términos económicos del acuerdo ya está todo conversado", dijo el ministro de Economía en la entrevista de este lunes con un canal de noticias.

El escándalo $Libra, la criptomoneda que en pocas horas provocó una estafa multimillonaria, está provocando reacciones de ribetes escandalosos en Estados Unidos, país de origen de muchos inversores que resultaron víctimas de la maniobra.

Sin embargo, Caputo, como hizo con el resto de los temas vinculados al escándalo de la criptomoneda, le restó toda importancia y asumió que nada cambia y todo seguirá igual.

No obstante, en el caso de las negociaciones con el FMI, las cosas vienen complicadas desde antes del lanzamiento de la criptomoneda impulsada por el presidente argentino. Lo que trascendió tras la visita de la misión del FMI que se concretó a fines de enero, es que existe fuerte preocupación en las autoridades del organismo acerca de la evolución de las reservas internacionales del Banco Central, y la ausencia de perspectivas de que las cifras del balance cambiario vayan a mejorar en el marco del actual retraso del valor del dólar.

Sin embargo, el titular del Palacio de Hacienda volvió a negar en sus declaraciones que haya habido, de parte de los representantes del Fondo, alguna referencia a modificaciones en la política cambiaria.

"Jamás pidió el Fondo en ninguna reunión devaluar --dijo Caputo en el reportaje--. Están gratamente sorprendidos con todo lo que hemos hecho, es la primera vez que se topan con un país que pone metas más estrictas de las que ponían ellos y encima las sobrecumplimos, eso nos da mucha credibilidad", completó.

Obvió decir que, en materia de acumulación de reservas, Argentina mantiene pendiente el cumplimiento de las metas ya desde el anterior gobierno. Situación que la pauta de devaluación mensual del uno por ciento durante todo el resto del año, amenaza agravar.

En sus dichos a un canal de cable, Caputo expuso en cambio un horizonte muy favorable. "Tenemos mucho apoyo de toda la línea del board y de Kristalina (Georgieva)", aseguró."Tenemos apoyo total y ahora viene la parte donde nosotros tenemos que acordar el monto final, cómo se desembolsa y pasarlo por el Congreso".

"El monto no lo puedo decir pero va a ser un monto suficiente para recapitalizar el Banco Central y no va a implicar que aumente el nivel de deuda del país", adelantó. Consultado sobre si los fondos van a ser de libre disponibilidad, dijo que "ese dinero está dentro de un esquema que vamos a anunciar en su momento, no puedo dar detalles". "Está muy bien armado, la gente puede quedarse muy tranquila", aseguró.

Lo que se conoce hasta el momento, es que en el Fondo sólo se accedería a facilitar un adelanto de un nuevo préstamo, hasta octubre, que le permita al gobierno cumplir con el pago de los vencimientos de la deuda con organismos internacionales (Banco Mundial, BID y el propio FMI), pero cualquier desembolso adicional sólo vendría atado a un nuevo programa cambiario, que suponga la recuperación del valor del dólar. Un panorama muy diferente al que describió Caputo ante las cámaras de TV.