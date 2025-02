Mientras en Casa Rosada juegan a victimizarse al sostener que “el principal estafado fue Milei”, tras la promoción que hizo este último viernes de la criptomoneda $Libra desde su cuenta de X, representantes de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) aseguraron la gestión de La Libertad Avanza no gestó ni una política pública a favor del sector. Tildaron de “canalla” que el mandatario los haya nombrado en el tuit promocional, cuando en su gestión ya contabilizan unas 16 mil pymrd cerradas en todo el país.

El viernes 14, el presidente Javier Milei publicó un mensaje en su cuenta personal en X, promocionando el lanzamiento de la criptomoneda $Libra. "Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos", sostuvo.

El presidente de la Asociación Pymes en Desarrollo de Salta, Facundo Marocco, cuestionó este uso. Afirmó que el Ejecutivo nacional “no ha tenido ni una sola política pública para el sector”, por el contrario, el cierre de las Pymes llevó a la pérdida de más de 220 mil puestos de trabajo en poco más de un año, recordó. “Para el sector no hay absolutamente nada. No hay una sola línea de crédito, no hay programas de ayuda para mejora de productividad, capacitación de mano de obra, de capital de trabajo. No hay nada”, lamentó ante Salta/12.

Marocco remarcó que las Pymes son las mayores generadoras de empleo y las que más dinámica le aportan a la economía. “Nunca en la historia de la Argentina hubo menos inversión” gubernamental como se está viendo en la gestión de Milei. “Sin inversión y sin expansión del empleo, el ajuste cada vez va a ser más grande, la pérdida de empleo cada vez va a ser mayor y la pérdida del poder adquisitivo cada vez va a ser mayor”, anticipó.

El Informe Monetario Mensual correspondiente a enero de 2025 del Banco Central de la República Argentina, que analiza la evolución del crédito comercial según el tipo de deudor, observó que tanto el crédito destinado a Pymes como el dirigido a grandes empresas, mostraron una expansión en el primer mes de 2025. No obstante, Marocco dijo que este incremento hoy es una mala noticia porque se trata de créditos de capital que no son utilizados para la ampliación de producción, sino para pago de gastos comunes, como servicios. “Las Pymes se están endeudando para pagar sueldo, luz, agua, gas y alquiler”, lamentó. Y aseguró que el sector enfrenta una crisis que sigue creciendo al no contar con apoyo gubernamental, por lo que se anticipó un empeoramiento en el futuro.

La actividad no repunta

Por su parte, la tesorera de la Cámara de Pequeños y Medianos Empresarios de Salta (CPyMES), Miriam Guzmán, dijo que todos los sectores que integran las Pymes en la provincia se encuentran en una situación líneal porque “la actividad no mejora para ninguna de las partes”.

Guzmán aseguró que en este contexto el objetivo de la Cámara hoy se orienta a “tratar de ir acomodándonos, no reinventándonos, pero sí tratando de agregarle valor a todas las actividades que uno va ofreciendo para que el producto sea diferente y pueda verse como una alternativa novedosa”.

La empresaria dijo a Salta/12 que en el gobierno de Milei cerraron 20 de 220 Pymes asociadas a la Cámara. “Pero en Salta sabemos que cerraron un 20% de las 10 mil Pymes que estaban relevadas en la provincia desde que asume Milei”, señaló.

El 10 de febrero último el gobernador Gustavo Sáenz lanzó una nueva línea de crédito por $1.000 millones para pymes. Sin embargo, Guzmán advirtió que es necesario saber cómo se van a reglamentar esos créditos: “si son abiertos a todas las Pymes o si hay requisitos específicos que cumplir”, puesto que en varias líneas de créditos pasadas, su acceso “no era tan fácil” por la cantidad de requerimientos que se solicitaban.

Por otro lado, la dueña de la Librería Lerma y ex presidenta de la Cámara Pyme de Salta, Solana López Fleming, contó a Salta/12 que observó una fuerte caída en las ventas, dado que “no hay gente con poder adquisitivo para comprar” aunque “es verdad que no han subido los precios”. Las ventas no mejoraron ni siquiera con los preparativos para la etapa escolar. La situación “no se soluciona con la baja de inflación, ya que al haber estancamiento de la producción no hay poder adquisitivo y hay mucha gente desempleada. Evidentemente hay menor poder adquisitivo”, señaló López Fleming.

A esta situación de crisis, sumó la cantidad de personas que buscan empleo. Contó que a las sucursales que tiene la empresa llega una gran cantidad de curriculum de personas altamente calificadas solicitando un puesto de trabajo, lo que describe una posible subida en la tasa de desempleo.

También el dueño del hotel Colonial, José Luis Escoda, aseguró que “el turismo especialmente está muy mal por diversos motivos”. Algunos de ellos se vinculan a los altos costos de pasajes y las subas desproporcionadas en costos fijos (luz, gas y agua). "Esta temporada no existió y se provocó que la gente salga del país promocionando y dando ventajas al comprar afuera”, afirmó.

Escoda añadió que, encima, este será un año de recesión. “Da la impresión que lo que se busca es un número de inflación y no aumentar consumo ni turismo”, cuestionó.

En el país, una situación catastrófica

En el ámbito nacional, Raúl Hutin, de la Mesa Nacional de Unidad Pyme, consideró que Milei “Hizo uso de las Pymes (en la promoción de la cripto Libra) porque se sabe que las Pymes están en el corazón del país, en el corazón del pueblo”. Destacó que el sector ofrece el 75% de mano de obra activa. “Indiscutiblemente, la sociedad siempre está muy cerca de las Pymes”, insistió.

Como Marocco, Hutin denunció que desde que asumió Javier Milei no se gestaron políticas nacionales para incentivar el sostenimiento y crecimiento del sector. Por el contrario, aseguró que el gobierno libertario provocó que la situación de las Pymes “sea catastrófica”. “Por eso todavía nos duele más” que las haya nombrado porque el accionar del Presidente en redes sociales “nos dice que tiene el tiempo necesario y suficiente para dedicarse a las trampas, como la criptomoneda, y no tiene el tiempo para dedicarse a la producción y al consumo”, dijo. Hutin es también secretario general de la Central de Entidades Empresariales Nacionales y miembro fundador del Movimiento Productivo 25 de marzo.

Por su parte, la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (Enac) denunció que las áreas institucionales fueron dejadas de lado. “A esta administración las Pymes les importan poco y nada”, denunció su presidente, Leo Bilanski. Afirmó que el gobierno nacional desarmó todos los instrumentos que acogían a las pequeñas y medianas empresas, principalmente, a través de la histórica Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, que fue sumando a los sectores de Emprendedores y Economía del Conocimiento, como se presenta hoy en la gestión libertaria.

Bilanski dijo que desde LLA “nunca se les dio espacios institucionales a las organizaciones para plantear la situación de mejora del sector”, que venía de sufrir un fuerte golpe con la pandemia. Incluso cuestionó la falta de escucha aun cuando “muchas ideas iban en línea con lo que verbaliza el Presidente”, como por ejemplo, sintetizar el sistema impositivo.

Además, Bilanski sostuvo que la recesión del año pasado terminó de profundizar la crisis del sector, y provocó que pidieran que se declarara la emergencia Pyme, que no prosperó en el Congreso. En este contexto, consideró: “Que el Presidente salga a hacer una estafa cripto y nombrando a un sector al que jamás dio atención es verdaderamente una canallada y es un delito”.

La Mesa Nacional de Unidad Pyme aseguró por su parte que en lo que va del gobierno de Milei cerraron 16 mil Pymes. Sin embargo, Hutin dijo que después del fin de la temporada de verano, en marzo, las empresas analizarán “si van a poder seguir trabajando o van a tirar la toalla”.

La Enac sostuvo por su parte que en 2024 cerraron 12.500 empresas. “Es el sector que es la columna vertebral del mercado y que fue menospreciado por toda la administración nacional”, enfatizó Bilanski.

Tras conocerse la estafa multimillonaria, la Enac expresó en un comunicado que “las pequeñas y medianas empresas fueron utilizadas como falso sujeto beneficiario de la operatoria, engañando a miles de inversores en el proceso”. E instó a que el Congreso investigue y evalúe la pertinencia de iniciar un juicio político al Presidente, manifestaron que “nunca en la historia de la Nación Argentina se ha visto, en tiempo real, una estafa digital multimillonaria en dólares y con tantas pruebas a la vista que dejan a la luz una trama de funcionarios públicos, asesores, empresarios de dudosa procedencia y solvencia y una vasta red de agentes extranjeros involucrados en este crimen”.

Sin mercado interno

La crisis de las Pymes crece ante la falta de mercado interno. Hutin recordó que ese mercado interno se forma a través del poder adquisitivo de toda la sociedad. “Cuanto más desocupados hay y cuanto más Pymes cierran, el mercado interno se va achicando y en la medida que se vaya achicando, se camina para atrás. Es una espiral sin fondo en la que terminamos todos en el abismo”, manifestó.

El referente sostuvo que esta situación ya se vivió con el golpe de facto del 76, y las presidencias de Carlos Menem y Mauricio Macri, que mantuvieron un modelo económico neoliberal. Por eso consideró que la única solución “es cambiar de modelo" y para ello se necesita "un pueblo movilizado". "Necesitamos una sociedad movilizada que exija los cambios necesarios”, manifestó.

Bilanski afirmó por su parte que de los cuatro trimestres de la gestión libertaria, el último fue el mejor en cuanto a ventas aunque no superó los números de 2023. Sin embargo, advirtió que sólo fue el mejor para el comercio y los servicios, no así para la industria, la construcción y el agro, que “son los más desplazados y perjudicados”.