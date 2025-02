Santiago del Estero será nuevamente la sede que recibirá a los Seleccionados de hockey en la primera ventana del año de la FIH Pro League 2025. El comienzo del año marcó el inicio de un nuevo ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028, previa parada por Santa Fe 2026 y Lima 2027. En este caso las Selecciones Argentinas tendrán la primera prueba del año para empezar a sentar las bases de los planteles que irán en busca de una nueva ilusión. Desde este miércoles 19 al lunes 24 de febrero ambos seleccionados jugarán en el Estadio Provincial de Santiago del Estero ante Bélgica y Australia. Página/12 pudo hablar con Lucas Rey, entrenador de Los Leones, y con Fernando Ferrara, quien repetirá el proceso después de haber conquistado el bronce en París 2024 con Las Leonas.

Después del último ciclo olímpico a cargo de Mariano Ronconi, la Selección de hockey masculina quedó, desde agosto de 2024, al mando de Lucas Rey, quien fue parte de Los Leones durante 14 años: “Es una responsabilidad linda, la mejor que podés llegar a tener. Haber desarrollado una carrera deportiva te da mucha experiencia, que los libros o el análisis no te lo dan. Experiencias vividas que se transforman en enseñanzas, ese camino que viví como jugador tanto en la Selección como con los clubes que me tocó jugar en Europa, te abren mucho el abanico para poder volcar todo en los chicos. Nos ha pasado en el proceso anterior que estuvieran viviendo semifinales o la final del mundo Junior y uno puede contener al jugador desde otro lado porque es una vivencia que ya tuvo”.

En la primera ventana de Pro League que se disputó en diciembre, Los Leones vencieron en dos ocasiones a Irlanda, mientras que cayeron en sus dos enfrentamientos ante Gran Bretaña. "Es un proceso que recién está comenzando, tenemos que alinear cosas con los jugadores y con el cuerpo técnico que es nuevo. Hubo mucha rotación de jugadores con lo cual el equipo se tiene que terminar de asentar, nos tenemos que conocer y eso va a llevar un tiempo", afirmó el campeón olímpico en Río 2016.

Rey también habló de las condiciones de preparación en este momento y con las condiciones históricas en el país, incluso en el año en el que se quedaron con la medalla dorada: "El deporte argentino tiene una merma muy importante en la infraestructura, es algo con lo que los atletas lidian todo el tiempo, pero también lo entendemos, lo aceptamos y nos hace más fuertes. En 2016 tuvimos la suerte de salir campeones olímpicos y nos habían cambiado la carpeta de juego una semana antes de viajar. Nos encantaría tener las condiciones ideales pero hay que hacer lo mejor con lo que tenemos".

Los Leones quedaron eliminados en cuartos de final en París 2024 en un partido muy parejo ante Alemania con la polémica incluida por el enfrentamiento con Gonzalo Peillat, quien convirtió un gol en ese encuentro. El jugador que también fue campeón olímpico con Argentina en 2016, se nacionalizó alemán en 2022 y fue campeón del mundo en 2023. Si bien el equipo había jugado muy bien, el seleccionado argentino no logró llegar al objetivo de llegar a semifinales. En la charla con este diario Lucas Rey mencionó estar entre los cuatro primeros del mundo como el principal objetivo del equipo a largo plazo.

Thomas Habif, quien fue parte del ciclo olímpico anterior, también se refirió a esta meta y a la sensación que les quedó del partido ante la Selección alemana. En el ante último entrenamiento antes de salir para Santiago del Estero, el volante comentó: "Estamos preparados para pelear cosas importantes, creo que quedó demostrado en el Juego Olímpico anterior. A veces lo detalles te dejan afuera, seguimos masticando bronca del partido con Alemania, pero queremos volver a estar dentro de los mejores cuatro".



El hermano de Florencia y Agustina Habif, ambas ex integrantes de Las Leonas, se mostró con muchas ganas de ser parte del ciclo que comienza y destacó la calidad y el nivel de los jugadores jóvenes que se sumaron. "Es un proceso nuevo, hay muchos chicos jóvenes que tienen mucha clase, yo disfruto el día a día, todavía no pienso en Juegos Olímpicos, obviamente siempre pienso en seguir, pero los chicos cada vez vienen mejor y ya no depende tanto de nosotros".



Por su parte, Fernando Ferrara, quien sigue al mando de la Selección femenina de hockey, comentó algunos de los cambios para encarar esta nueva etapa y dar ese salto para estar en lo más alto del deporte a nivel mundial. "Arrancamos a entrenar el 15 de enero, veo muy bien a las chicas, hicieron sus trabajos individuales de pretemporada y ahora pudimos sumar la parte del equipo y la técnica. En el juego con pelota tenemos que mantener lo que se vio en la ventana anterior de Pro League que fue muy bueno y tratar sumar algunas cositas que estamos haciendo ahora. De la fase defensiva lo mismo, hicimos un trabajo enfocado en la parte defensiva en el detalle y ojalá se pueda ver reflejado en esta ventana. Cambiamos el sistema, la alineación inicial, tenemos otras posiciones y otras prioridades de pase".



El conductor que llevó a Las Leonas a quedarse con el bronce en París 2024 se refirió a lo que le genera volver a estar al frente del equipo argentino más exitoso: "Con mucho entusiasmo, son ciclos largos pero a la vez cortos porque en el medio hay mucha emoción y son muy intensos. Estoy con muchas ganas, eso no me falta nunca, tratando de corregir algunas cosas del ciclo anterior y mantener otras buenas que fueron muchas porque los resultados en los últimos cuatro años estuvieron muy bien".



Las Leonas le ganaron 3-2 a Países Bajos en el último partido del año pasado en la primera ventana de la FIH Pro League. Argentina después de mucho tiempo (cuatro años) pudo ganarle al verdugo que las dejó en Tokio 2020, en el Mundial 2022 y en París 2024 muy cerquita de la gloria máxima. "Es un escaloncito, pero ese escaloncito es difícil porque primero hay que mantener el nivel que tenemos y después intentar mejorarlo. Es superación sobre nosotros mismos, es siempre más detalle, convicción, creer que se puede y esperar que se dé", afirmó Ferrara que seguirá intentando que el único equipo argentino que se mantuvo en el podio en los últimos veinte años pueda lograr dar el salto hacia el único color de medalla olímpica que le falta.

Fixture FIH Pro League

Los Leones 19 hs – Las Leonas 21.30 hs

• Miércoles 19 de febrero | Argentina vs Bélgica

• Jueves 20 de febrero | Argentina vs Australia

• Viernes 21 de febrero | Australia vs Bélgica

• Sábado 22 de febrero | Argentina vs Bélgica

• Domingo 23 de febrero | Argentina vs Australia

• Lunes 24 de febrero | Bélgica vs Australia