La gestión del ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, suma 18 fugas en comisarías y alcaldías porteñas, las últimas tres en los últimos diez días. La solución a la que apostará la gestión de Jorge Macri llegaría a partir de un acuerdo con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para trasladar a los presos con condena a cárceles federales. "Acordamos con la ministra Bullrich medidas para descomprimir la situación de las comisarías porteñas, poniendo foco en los detenidos con condena", sostuvo Macri.

A través de un comunicado, el jefe de Gobierno porteño recalcó que, en paralelo, se continuará trabajando en "una solución profunda con la transferencia del sistema penitenciario a la Ciudad".

La cifra de presos a trasladar desde las comisarías de la Ciudad a las cárceles federales sería de 400; pero desde Nación sostienen que la cantidad de presos que serán trasladados aún no está definida. "No definimos un número específico de presos a trasladar pero hay un compromiso de que sea una cantidad relevante", dijo Macri en el comunicado.

En la previa de este acuerdo, el conflicto entre Nación y Ciudad fue público con acusacionces cruzadas entre Wolff y Bullrich durante la semana pasada. El ministro porteño recordó que la Ciudad no tiene transferidos los delitos de robo y hurto, por lo que esas detenciones dependen del Servicio Penitenciario Nacional y acusó a Nación de no hacerse responsables.

"Que venga a caminar la ministra a ver que piensa la Policía que no fue preparada para cuidar presos y no tiene los elementos ni los lugares para cuidar presos. A la Policía la cuido y pongo el cuerpo", le apuntó Wolf.

Bullrich, por su parte, se mantuvo en la lógica de descentralización y recorte de fondos del Gobierno nacional; con la que busca transferir a las provincias todas las tareas. Y aprovechó para tirar tierra contra el ex jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. "En 2020, la Ciudad decidió poner en pausa la construcción de una cárcel propia. Ahora se puso las pilas y retomó el proyecto de la cárcel. Para fin de año ya estaría esa cárcel que tiene 2.000 o 2.200 presos", sostuvo Bullrich, que días atrás tildó de imposible un acuerdo para recibir presos desde la Ciudad.

El número de detenidos que ahora se habría acordado trasladadar rondaría los 400, pero en Nación afinan el lápiz e indican que 143 tienen condena con sentencia firme y otros 250 sin sentencia firme. Además, otro problema sería qué jurisdicción se hace cargo de los traslados.

Wolff no da explicaciones

En medio de los rumores, el ministro de Seguridad porteño tenía previsto asistir este martes a la Legislatura porteña para dar explicaciones por las 18 fugas que registra durante su gestión y que, en diciembre pasado, terminó con los despidos del jefe y subjefe de la Policía de la Ciudad.

Además, 2025 comenzó con otras tres fugas. La última ocurrió en la Comisaría 3º, ubicada en la calle Lavalle al 2600, donde seis detenidos huyeron. La anterior había ocurrido este lunes, cuando un hombre escapó de una comisaría del microcentro. Y la primera del año fue el 9 de enero, cuando otros seis presos huyeron de la Comisaría Vecinal 6 A de Caballito.

Sin embargo, Wolff no fue a la Legislatura por "los sucesos de conocimiento público ocurridos en la Comisaría 3A de Balvanera". "Venía Waldo Wolff a la Legislatura a dar explicaciones por la fuga de presos en la Ciudad. Dice que no viene porque se le fugaron presos. No hay remate", comunicó la legisladora porteña de Unión por la Patria, María Bielli, en sus redes sociales.

La nueva fecha de interpelación será para el próximo miércoles 26 de febrero a las 14 hs. en el salón Montevideo de la Legislatura.

Un recapturado

Matías Álvarez, uno de los prófugos de la Comisaría de Balvanera, fue recapturado por la Policía de la Ciudad este martes al mediodía. De esta manera, de la fuga que se concretó en la comisaría de la calle Lavalle al 2600, quedan prófugos Daniel Olivera, Martín Alfredo Maldonado Villalobo, Díaz Contreras y Solís Rojas. Estos tres últimos de nacionalidad chilena.

Desde el Centro de Monitoreo, el área de Investigaciones y la Policía de la Ciudad, dijeron que trabajan en el seguimiento de cámaras para dar con los evadidos.