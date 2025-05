En su editorial, la periodista y conductora de 750 Cynthia García analizó la batalla cultural llevada a cabo por el Gobierno de Javier Milei y aseguró que “la Libertad Avanza da respuestas escalofriantes, pero da respuestas”, algo que en este momento no está haciendo el peronismo, al que llamó a salir de la actitud defensiva y pasar a una posición ofensiva en la que le ofrezca al electorado disgustado un modelo claro de país.



El editorial de Cynthia García

Ayer nos enterábamos de algo que venía ocurriendo: el cierre del Instituto Juan Domingo Perón y de Un café con Perón, un lugar emblemático, histórico. Hay 20 familias que se quedaron sin trabajo.

Pero quería hacer una reflexión, aprovechando un texto que me mandó Adrián Jaime, que le agradezco, porque esto es parte de eso que ellos llaman “batalla cultural”. Una batalla conformada en un espejo oscuro, como si fuera Stranger Things: un mundo en espejo, oscuro, cruel, odiante, que obliga a dar disputas de sentido.

Entonces, esa es la respuesta. Porque lo que tiene La Libertad Avanza es que da respuestas. Son escalofriantes, y no nos llevan a un buen lugar —ni siquiera al peor lugar en el que hemos estado la mayoría—, pero son respuestas.

Por eso hay que disputar. No solo desde la defensiva, sino empezar a salir a la ofensiva. Y acá lo linkeo con la reunión urgente del PJ que organizó Cristina Kirchner para definir qué hacemos frente a este escenario.

Porque ellos están avanzando. Dan respuestas, aunque sean tremendas para nuestras clases trabajadoras, para los jubilados, para discapacidades, para el polo científico que hoy hace una contundente marcha y habla de científicos. ¿Qué respuestas da el campo nacional y popular?

Su disputa cultural es dejarnos sin nuestra cultura. Es quitarnos nuestra cultura. Es apropiarse de nuestra cultura. Es convertirnos en cucarachas. Como ese señor, con su madre anciana, que me insultó en un bar diciéndome “cucaracha ensobrada”.

Más allá de la anécdota personal, que es solo eso: a una cucaracha se la pisa, se la elimina. No es una persona con derechos. Esa es la lógica del exterminio. La batalla cultural.

Adrián nos manda un texto y dice que, si alguien dudaba de a qué venían, acá hay un botón de muestra. Dice que cierran Un café con Perón y su sala Leonardo Favio, siendo espacios culturales y laborales que están ubicados en el Instituto Nacional Juan Perón.

Ya no hay duda alguna de a qué vienen estos parásitos enquistados en el poder gubernamental: a desnutrir el país, montados sobre los desaciertos de los funcionarios que fueron aupados por la clase política durante años.

Dice que buscan sacrificar la economía nacional con tal de servir a los intereses del poder imperial. Que están dispuestos a socavar los lazos sociales y fracturar todo vínculo con nuestros hermanos latinoamericanos.

Vinieron a eliminar de cuajo el desarrollo histórico del trabajo de los argentinos, que costó sangre, sudor y lágrimas. Vinieron a mancillar nuestra patria y a pisotear a los líderes más queridos del pueblo.

Han venido a vilipendiar nuestro pasado como nación y a entregar a los inversores de siempre el porvenir de las generaciones. Vienen por venganza contra los movimientos populares, con odio revanchista. Tienen el afán de robarse todos los ahorros y endeudarnos por un siglo con el FMI.

Y cierro con esto que charlábamos: cuidado con la fragmentación, cuidado con los egos. Esto que decía Cristina en el cierre del encuentro de cultura. Porque que haya mayorías que no van a votar no significa que van a votar a un proyecto popular, en tanto y en cuanto no haya un proyecto de país más allá del escenario electoral.