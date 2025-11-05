Luego de la expulsión de José Luis Espert de las listas de La Libertad Avanza por sus vínculos con el narcotráfico, se conoció que la diputada y candidata electa a senadora del espacio violeta por la provincia de Río Negro, Lorena Villaverde, tiene prohibido el ingreso a Estados Unidos por tráfico de drogas.

No obstante, en declaraciones a la prensa, la legisladora oficialista negó las acusaciones y los rumores de que no asumirá su banca en diciembre próximo.

Según afirmó Villaverde, las versiones periodísticas acerca de registros judiciales del Estado de Florida que prueban que la diputada fue detenida en Miami en 2002, acusada de comprar un kilo de cocaína con 17 mil dólares, y que tiene prohibido el ingreso a los Estados Unidos, son “nulas”.

Y aseguró que “va a asumir” su banca en el Senado porque “tiene ficha limpia”. Ante la consulta de si el presidente Javier Milei y su hermana, Karina la respaldan, respondió afirmativamente.

“Es mentira que no puedo entrar a Estados Unidos, estuve trabajando con la embajada norteamericana permanentemente. La casta siempre juega de esa manera”, cerró.

Quién es Lorena Villaverde

Villaverde nació en San Antonio Oeste, Río Negro, y completó sus estudios secundarios en Cipolletti. Comenzó la carrera de Contador Público en la Universidad Nacional del Comahue, pero no la finalizó. En el ámbito privado, se desempeñó en marketing turístico, actividad portuaria y desarrollos inmobiliarios.

A pesar de haber vivido en varias ciudades, como San Antonio, Cipolletti y Buenos Aires, Villaverde se radicó en Las Grutas, donde se convirtió en una empresaria reconocida. Es madre de dos hijos y, según su entorno, mantuvo siempre una postura crítica hacia la política tradicional.

En 2023, impulsada por la figura de Javier Milei, decidió ingresar a la política y se postuló como candidata a intendenta de Las Grutas. Aunque no logró la intendencia, su crecimiento en el espacio libertario le permitió ser electa como diputada nacional por Río Negro en las elecciones de ese mismo año.

En el Congreso, se alineó con los sectores más duros de La Libertad Avanza, participando en debates sobre economía y seguridad. Villaverde fue una de las legisladoras que más defendió la represión en la marcha de los jubilados y suele lanzar fuertes críticas contra la oposición.

Según el diputado de Unión por la Patria, Martín Soria, la libertaria fue arrestada en Florida con 400 gramos de cocaína y su caso se encuadró en la categoría de narcotráfico. Además, aseguró que en 2017 su casa fue allanada por una causa de lavado de dinero y que existen denuncias por la venta fraudulenta de terrenos en Las Grutas, Río Negro. La diputada no respondió públicamente a las acusaciones.