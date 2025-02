"Todo esfuerzo tiene su recompensa, vamos por todo”, escribió Cristian Fabbiani en sus redes sociales para celebrar su llegada a Newell’s como entrenador. Un técnico que nunca estuvo en consideración de la dirigencia y que se instaló en la agenda por sus declaraciones para hacer saber sus deseos de venir al parque Independencia encontró su gran oportunidad en la aguda crisis que atraviesa el club. Fabbiani era el único plan de la dirigencia y dirige esta mañana su primera práctica en Bella Vista.

Astore le anticipó días atrás a Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, que iba a adelantar las elecciones. En el encuentro en Buenos Aires el presidente rojinegro también protestó por los fallos arbitrales que perjudican al club y allí Tapia fue enfático: “No hay nada especial contra Newell’s, con los árbitros tengo un lío grande en general”, fue la respuesta que recibió Astore.

Al presidente rojinegro ya nadie le cree en el parque Independencia pero su compromiso de adelantar las elecciones lo hizo explícito además ante los directivos que le reclaman la decisión para descompromir la tensión en el club. La prioridad era resolver la salida de Mariano Soso y la contratación de su sucesor.

Esta instancia quedó resuelta en las últimas horas, con la desvinculación de Soso y la contratación de Fabbiani, quien llegó anoche a la ciudad. El ex delantero leproso rescindió su vínculo con Deportivo Riestra y se despidió con agredecimiento. “Sin ustedes hubiera sido imposible lograr lo que me está pasando”, les dijo a los jugadores de Riestra en su charla de despedida. La dirigencia de Riestra no puso reparos para su salida porque para Fabbiani uno de sus sueños es dirigir a Newell’s.

Si bien Astore no tenía a quien traer como técnico más que a Fabbiani, el ex delantero leproso logró hacer de Riestra un equipo competitivo como hace mucho, por ejemplo, no se ve en Newell’s. Bajo su dirección técnica Deportivo Riestra logró 24 victorias, 28 empates y 23 derrotas. Aunque su trabajo perdió seriedad el día que hizo debutar en un partido oficial ante Vélez al streamer Spreen.

Este papelón no fue impedimento para que reciba el llamado de Astore. Para Newell’s hoy la llegada de Fabbiani al club es quizá la única opción para evitar nombrar a un técnico interino. Fabbiani se presenta esta mañana en Bella Vista con Sergio Covello y Leandro Santoli como ayudantes de campo, el preparador físico será Gustavo Del Favero, el entrenador de arqueros será Gastón Monzón y el analista de rendimiento, Marcos Gallo.