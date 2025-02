El fuego arrasa los bosques patagónicos provocando su destrucción, el desplazamiento de la población, la muerte de animales, la afección a la salud física y mental, traumas potentes en las niñeces. La respuesta de los gobiernos de Río Negro, Neuquén, Chubut, y del gobierno nacional es perversa: persiguen a los brigadistas, estigmatizan y reprimen a las comunidades mapuche responsabilizándolas de ser incendiarias, desmantelan las pocas políticas ambientales existentes. La rápida respuesta popular, comunitaria, solidaria, que da cuenta de la experiencia en situaciones anteriores, tiene la eficacia de la que carecen los gobiernos que hacen lo que saben hacer: reprimir, mentir, criminalizar.

El 11 febrero de 2025 se desarrolló una auténtica cacería de mapuches en Chubut. El Juez Criado y el fiscal Carlos Cavallo, actuaron para ordenar allanamientos en las Lof Cañio (El Maitén), Pillan Mawiza (Corcovado), Catriman Colihueque (Laguna El Martillo) y Nahuelpan (Futaleufu), en domicilios de activistas, especialmente mapuche y en la Radio Comunitaria Mapuche Petu Mongueleiñ (El Maitén). En Pillan Mawiza, además de secuestrar celulares, computadoras, herramientas, detuvieron a Victoria Dolores Fernández Núñez, integrante de la comunidad de la que es parte Moira Millan y su familia. Victoria quedó detenida en Esquel y ahora se encuentra en prisión domiciliaria. También está preso en Bariloche Nicolás Heredia, brigadista voluntario de El Bolsón.

El pueblo organizado para resistir las mentiras y el enmascaramiento de los gobiernos locales y el ataque permanente a las comunidades mapuche.

El ecocidio como política de Estado

La política de los gobiernos provinciales y del gobierno nacional, utiliza el desastre ecológico y social para garantizar la continuidad del ecocidio, del genocidio, profundizando las medidas represivas que les permitan con tranquilidad agravar una nueva versión de la Campaña al Desierto, colocando como enemigo interno al pueblo mapuche, a través de la estigmatización de sus comunidades y activistas. Una carga especial sufren las mujeres. Garantizar las tareas de cuidado de las familias, las comunidades, el territorio, en el contexto de la devastación y de la represión, genera una multiplicación de responsabilidades agobiantes, que agravan la precarización absoluta de la vida.

Maitén Cañicul Quilaleo, comunicadora mapuche de la radio comunitaria FM Che, dice a Las12: “Mi familia materna tiene origen en la comunidad Chiquilihuin, una de las dos comunidades afectadas por el incendio de gran magnitud que lleva más de 20.000 hectáreas consumidas, que comenzó en el sector Valle Magdalena de jurisdicción del Parque Nacional Lanin. El incendio lleva más de 10 días, y si bien está controlado cerca de las poblaciones, está activo y han sido semanas muy intensas, de mucha desesperación. Alrededor de Junín de los Andes hay 12 comunidades Mapuche. Éstas son dos de ellas. También se han visto afectadas comunidades aledañas, como la de Painefilú, que es zona de veranada. En estos días hubo denuncias públicas al gobierno provincial, que tiene un comité de emergencia junto con Parques Nacionales y otras instituciones y ministerios provinciales en la zona de El Tromen, en la estancia Mamuil Malal, una estancia de gran extensión, campo privado de terratenientes. Las comunidades denunciaban que ese comité de emergencia no tomaba la dimensión de lo que podía afectar a las comunidades, y no estaba enviando personal a los territorios comunitarios. Luego de esas denuncias públicas que se viralizaron, empezaron a llegar brigadas a la comunidad de Chiquilihuin y a la comunidad Linares. El incendio sigue activo, las brigadas comunitarias que se armaron en la emergencia tienen en el caso de Chiquilihuin más de 30 miembros de la comunidad, y en el caso de Linares más de 90 miembros de la comunidad. Están trabajando de manera conjunta con estas brigadas que son parte del comité de emergencia, que integran bomberos, manejo del fuego, incendios forestales de la provincia, etcétera. Se está intentando apagar el fuego, controlarlo lo que más se pueda, para que no afecte a las poblaciones ni a los animales. A la fecha no hay todavía reporte de pérdida de animales, porque la situación no permite generar esa información. Este tipo de situaciones catastróficas afectan a todo el territorio general, pero específicamente a las familias mapuche las pone de cara a una situación de vulnerabilidad, porque las familias son crianceras, productoras de animales para consumo, pero específicamente para lana. En ambas comunidades existe mucho trabajo en torno a la madera, al arte, a la artesanía en madera, y al tejido telar, que en general es el trabajo de las mujeres mapuches, de las madres. También afecta a todo lo que es la época de recolección de piñón, porque hay mucho bosque nativo, y bosque de pehuen que se ha quemado. El ingreso económico de las familias mapuche en esta zona, está vinculado a la venta del pelo, la lana, a la venta de animales para consumo, de tejidos a telar, ya sean mantas, ponchos y otros tipos de tejidos, y a la recolección del piñón, con lo que se suele hacer harina, que se vende para el consumo, y también es la reserva alimentaria de las familias en invierno. Nos vamos a enfrentar a tiempos de escasez, de pobreza y de mayor sometimiento en términos económicos.”

Los pedidos por la libertad de Nicolás y Victoria.

¿Cómo afectan las políticas de sobrevivencia y de cuidado, a las mujeres?

Dice Maiten: “Esto lo van a padecer especialmente las familias mapuches, las mujeres y los niños, quienes más permanecen en los territorios comunitarios. Cada comunidad va transmitiendo su información oficial a través de comunicados, hay muchas redes solidarias, grupos de trabajo colectivos que están en permanente contacto con las comunidades, y no hay tanto tiempo para análisis porque lo que todavía está sucediendo es que se está intentando apagar el fuego”.

Hablamos también sobre la situación que viven las comunidades con Soraya Maicoño Piñen, mujer mapuche que vive en Mallín Ahogado, en El Bolsón. Ella nos relata: “Aquí donde vivo, el 30 de enero se desató un incendio realmente voraz, muy trágico, muy doloroso, muy tremendo, porque dejó el saldo de aproximadamente 200 viviendas incendiadas, así como el bosque, las huertas, los invernáculos, muchos animales como ovejas, caballos, gallinas. Es una zona rural, turística, donde se inició el incendio. Es también el camino hacia los refugios de montaña, y de hecho el fuego todavía sigue por esa zona, en la cordillera. El panorama es desolador, por un montón de circunstancias que rodean el tema de los incendios. Esta zona, por las características del bosque, porque cada vez hay más sequía, menos agua, menos lluvia, es propicia para incendiarse, suele suceder, pero no se recuerdan incendios tan tremendos en tanto kilómetros y tal cantidad de focos que van apareciendo. Las personas que trabajan para las brigadas de incendios forestales, o del plan de manejo del fuego, en muchos de los casos habían sido despedidos, se les había terminado su contrato en diciembre, y a partir de enero se les renovó a una parte el contrato por tres meses, o sea que ahora en marzo todas estas personas vuelven a quedar sin trabajo, y son personas que ponen en riesgo su vida para defender nuestras viviendas, el bosque, nuestras producciones, etc. Dos días antes, en el cumpleaños 99 de El Bolsón, el intendente planteó que esto ya no era más una zona rural productiva, sino exclusivamente turística, y después de eso el incendio arrasó con un montón de chacras. Se empezó a hablar una palabra que solo se estaba escuchando en las grandes ciudades que es la “gentrificación”, quitar la posibilidad de una forma de vida que tiene un lugar, un paraje, para convertirlo en lo que supuestamente el mercado pide, el mercado en este caso turístico e inmobiliario. Sumado a eso, el gobierno de Chubut y el de Río Negro están acusando al pueblo mapuche de incendiarios. El gobernador de la provincia de Chubut aclara que él cree profundamente en la justicia chubutense y es esta justicia la que determina que una camioneta estaba ahí, y que Victoria Núñez Fernández, de la Lof Pillan Mawiza era quien la conducía en horas cercanas al momento del incendio. Ayer se pudo determinar por la geolocalización de esa camioneta, que ni Victoria ni la camioneta estuvieron en ese lugar, mucho menos en el momento del incendio. Con ese dato el gobernador vinculaba al pueblo mapuche con todos los incendios en la zona, y para esto hicieron un allanamiento en tres localidades diferentes en donde entraron a más de 11 viviendas, comunidades mapuche, radio mapuche, viviendas en donde había gente muy anciana. En algunos casos les tomaron pruebas de ADN. El gobernador anunció que en muchos de los casos se encontró combustible, y la realidad es que en casi todas las casas de la cordillera se encuentra combustible porque se usa motosierra, motoguadaña, motobomba, generador. Entonces, si es por eso van a encontrar ese líquido en todas las viviendas, en todas las rucas. También nos resulta muy racista, el hecho de que en su conferencia de prensa nombra a puras mujeres mapuche. No solamente es responsable el pueblo mapuche, sino que principalmente está direccionado el discurso racista en contra de las mujeres mapuche. Pero eso no solamente está pasando en Esquel, en Chubut, sino aquí en la Comarca muchas mujeres mapuche venimos siendo humilladas en la calle, insultadas por el solo hecho de ser mapuche. Ayer una compañera que es integrante de derechos humanos de la zona noroeste de Chubut, fue atacada por la patota parapolicial de Lewis, que tiene su propia policía montada o patota montada, disfrazados de gauchos, quienes en una manifestación pacífica en donde la gente pedía explicaciones por la detención de tres personas como responsables del incendio en Bolsón, aparecieron con rebenques y palos a golpear a los manifestantes. Fue en la puerta de la comisaría y los policías no hicieron absolutamente nada por detener esta situación. Una mujer de la APDH sufrió una situación de violencia, de humillación, por integrantes de esta patota en El Bolsón”.

Soraya vuelve a mencionar la enorme solidaridad del movimiento popular, e incluso de la gente no organizada: “Creo que molesta mucho al gobierno, todas las manifestaciones solidarias y la organización solidaria que se está dando en torno a los incendios. Se han conformado brigadas vecinales que por casi 15 días estuvieron trabajando codo a codo con los brigadistas. Mujeres en diferentes centros comunitarios, centros barriales, organizando viandas para los brigadistas y para las personas que quedaron sin vivienda. Lugares de acopio de comida, de ropa. Hay mucha necesidad. Son más de 300 familias entre Epuyen, a partir del 15 de enero que empezó el incendio, y Mallin Ahogado, que empezó el 30 de enero. Son más o menos unas 300 familias empobrecidas, que quedaron con lo puesto, que han perdido todo. Y el gobierno en vez de brindar soluciones, calma, delicadeza, lo único que viene a anunciar es mano dura. Militarizaron la zona y no están dando ninguna ayuda concreta. Ésta es una zona muy fría. A partir de abril empiezan heladas muy fuertes y no paran hasta septiembre, octubre. Realmente se está corriendo contra el reloj. Se está necesitando mucha mano, mucha gente que pueda venir a ayudar con paneles, con materiales de construcción, para que esas familias no tengan que dejar el paraje, no se tengan que ir, no vendan por dos mangos su lote, su hectárea, porque no tienen dónde vivir. Acá nos estamos acompañando en red, se está sabiendo desde qué lugar vienen estos fuegos, porque lamentablemente no están permitiendo llegar a las brigadas vecinales a los lugares en donde el fuego sigue encendido. Es muy tremendo todo lo que está pasando. Sigue la lagmien Vicky detenida, ahora en prisión domiciliaria, cuando debería estar en libertad porque se pudo demostrar que ella no estuvo en esa estancia cuando se inició un fuego, y sigue detenido Nicolás Heredia, un joven de Neuquen, que estaba acá de paseo y se quedó ayudando codo a codo a los brigadistas, y lo llevaron detenido como responsable de iniciar los incendios. Tiene un mes de prisión preventiva en Bariloche. Este fuego lo que está logrando es que surja una organización espontánea y amorosa, porque la gente está en shock. La gente que perdió todo, las infancias, los abuelos, las abuelas están en shock, entonces necesitan delicadeza, escucha, confianza. No se resuelve como lo está haciendo el gobierno, que lo único que hace es culpar al pueblo mapuche de los incendios. Se resuelve acompañándonos, creando redes solidarias de trabajo, de contención, de cocina, de acopio, y ojalá también generando empatía en el resto del país y que se puedan organizar muchas mingas, muchas personas que puedan venir a ayudar a levantar las casas que se han quemado, para que nadie tenga que dejar su territorio, su barrio, su casa, su chacra”.

Moira Millán, otro objetivo de la narrativa basura de este gobierno

¿Cuáles son las banderas que defiende Patricia Bullrich?

Una de las comunidades fuertemente agredida, es la de Pillán Mawiza, donde se encuentran varios hermanos y familiares de Moira Millan, quien fue duramente atacada en los discursos del gobierno. Mauro Millán relata lo vivido: “El 11 de febrero fuimos víctimas de una terrible represión, orquestada de manera coordinada entre Nación, Provincia y Patricia Bullrich. Sin ningún tipo de fundamento ni prueba, configuraron un relato absolutamente absurdo, inverosímil, que claramente ya empezó a caer. Doce comunidades fueron allanadas, domicilios particulares en Esquel y en El Maitén, con violencia, rompiendo todo, amenazando. Fue tremendo el despliegue que hubo, tanto que inclusive hasta bomberos de la Policía Federal, en vez de estar abocados a los incendios, estaban acá en las comunidades, junto a Federales de la Policía, de Gendarmería y de otros grupos que están conformando el Comando Unificado. Fue un hecho muy violento sobre personas de 80 años, niños, niñas, jóvenes, con la excusa de que tenían que detener a una persona y que había un vínculo de todas estas comunidades con organizaciones como la RAM. Hartos estamos de que refriten a esa supuesta organización. No tenemos absolutamente nada que ver con algo que si existió, ni cuando existía, ni si no existe, jamás hicimos algún tipo de vínculo. Es la RAM que existe en la cabeza perversa de Patricia Bullrich, de Torres, de todos estos que están incapacitados por la misma inoperancia que tienen de apagar los incendios que hay en la cordillera. Incapacitados sospechosamente, porque tantos recursos que dejaron para avanzar sobre las comunidades, tanto despliegue. ¿Por qué no los ponen para darle respuesta a las personas que han quedado prácticamente sin nada? Amigos, amigas, gente mapuche, no mapuche, han perdido sus viviendas, mientras éstos juegan a los soldaditos. Torres montó un espectáculo como dando una conferencia de prensa. Ningún periodista se acreditó. Quienes estaban como supuestos periodistas eran policías que hacían aseveraciones y no preguntas, inclusive amenazando a desalojar, violando todas las garantías de las comunidades y pretendiendo llevar adelante un desalojo exprés sobre Pillan Mawiza. Si esto llegara a prosperar, Milei, Patricia Bullrich, Torres y todos quienes están hoy implicados en avanzar sobre el derecho, estarían nuevamente inaugurando un estado de terror. Estarían tirando por la borda este estado de derecho que tanto se luchó para conseguir. Necesitamos lo antes posible obtener el acompañamiento de toda la sociedad para que Argentina no vuelva a ingresar a esta situación que no debemos y que merecemos no volver a vivir, que es una dictadura. Nosotros no nos vamos a olvidar de lo que hizo Torres, de los videos mostrando a mi familia, a mi padre golpeado, a mis hijos, a mis sobrinas tiradas al piso. No se lo vamos a perdonar jamás, y ojalá que la historia los juzgue, pero nosotros como pueblo tenemos memoria. Nos vamos a recuperar seguramente en todos los aspectos, porque somos un pueblo fuerte, que sobrevivió a todo, a los campos de concentración, a la conquista del desierto. Sobrevivió absolutamente a todo y estamos dispuestos de seguir haciéndolo, que no les quepa duda. Lo central de esto es que los gobiernos están disimulando y encubriendo a los verdaderos incendiarios. Cuando Patricia Bullrich, esta mujer impresentable que ha ocupado cargos sin que la gente la haya votado habla de que va a ondear una sola bandera, se olvida decir qué bandera. ¿Argentina? En la Patagonia, nosotros ocupamos el 0,04% del territorio. El resto está en manos de los qataríes, de Emiratos Árabes, de Benetton, de Lewis, amigo personal de esta mujer. ¿Serán esas las banderas? No lo aclara esta impresentable funcionaria. Esas son las banderas que quiere que estén hondeando. Debería decirlo y no seguir disimulándolo. Nosotras, nosotros, acá estamos y seguiremos estando.

En la creación de narrativas para criminalizar, ha sido muy fuerte la manipulación de declaraciones de Facundo Jones Huala, adjudicándole dichos que se recortan de una intervención más amplia a partir de los cuales lo condenan, con textos manipulados, como autor de los incendios, y acciones terroristas. Tambien imputan de este tipo de hechos a Romina Jones, quien lidera la lof Quemquemtrew, a la que la definen como terrorista, cuando en la lucha desde esa lof ha estado pregonando siempre la necesidad de diálogo.

Del 4 al 9 de marzo, una Delegación Feminista y transfeminista, de derechos humanos y derechos de los pueblos, llegará a los territorios mapuche afectados, para recabar palabras verdaderas, y expresar la solidaridad. Con ternura, con rabia, se acuerparán todas las resistencias diversas en la Patagonia Rebelde.