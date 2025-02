A un mes de asumir la presidencia, un tribunal de apelaciones rechazó un recurso de emergencia de la Administración de Donald Trump para hacer efectiva la revocación del derecho a la ciudadanía por nacimiento a hijos de inmigrantes indocumentados o con un estatus temporal nacidos en territorio estadounidense, lo que encamina la medida hacia el Tribunal Supremo del país.

El recurso de amparo provisional fue presentado por el Departamento de Justicia para intentar que el texto entre en vigor, pero fue rechazado por los tres jueces de apelaciones, designados por los mandatarios Donald Trump, George W. Bush y Jimmy Carter durante sus presidencias.

"El gobierno no ha demostrado que tenga un derecho legítimo a una decisión inmediata", afirmó la jueza Danielle Forrest, según el texto de la decisión al cual tuvo acceso la agencia de noticias AFP. "Decidir cuestiones importantes y sustanciales en una semana no forma parte de nuestro proceso habitual de toma de decisiones", señaló la magistrada, para añadir que las circunstancias no los obligan a hacerlo.

Tras su investidura el 20 de enero, Trump arremetió contra los migrantes firmando un decreto que revisa el derecho de suelo, un principio consagrado en la 14ª Enmienda de la Constitución y aplicado desde hace más de 150 años en Estados Unidos. Junto a una serie de normativas destinadas a remodelar el sistema migratorio del país, un punto principal de su campaña electoral, este decreto establece que el derecho a la ciudadanía por nacimiento aplica solamente para los hijos de ciudadanos estadounidenses o de residentes permanentes. Varios jueces de primera instancia bloquearon la aplicación de esta medida, una de las más controvertidas del mandatario republicano.

El decreto de Trump prohibiría a los entes del gobierno federal emitir pasaportes, certificados de ciudadanía u otros documentos a niños cuya madre se encuentra en Estados Unidos en condición irregular o temporal, y cuyo padre no es ciudadano estadounidense o residente permanente --o sea, titular de la denominada Tarjeta Verde (green card)--. Al firmar el decreto, el propio Trump reconoció que esperaba impugnaciones en los tribunales. También consideró que el principio de ciudadanía por nacimiento era ridículo y alegó que Estados Unidos sería el único país en aplicarlo.

La frontera con México

En paralelo a la reciente decisión del tribunal de apelaciones sobre la medida antiinmigratoria que propone Trump, los gobiernos de Estados Unidos y México acordaron coordinar patrullas a cada lado de su frontera común, compartir más información y establecer métodos de comunicación inmediata para abordar asuntos de seguridad.

En ese marco, las autoridades migratorias estadounidenses reportaron esta semana una reducción de un 85 por ciento de los cruces en la frontera sur con México durante los primeros 11 días del segundo Gobierno de Donald Trump, frente al mismo periodo de 2024. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) vinculó la bajada en los intentos de ingreso ilegal a las nuevas medidas ejecutivas de Trump.

El Gobierno de México ha recibido a 14.470 personas deportadas, de ellas 3.091 extranjeras, desde que comenzó el nuevo mandato de Trump como presidente de Estados Unidos, señaló el lunes la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. Según un informe del Instituto de Políticas Migratorias (MPI, en inglés), uno de cada tres estudiantes latinos en EE.UU. sufre ansiedad o depresión debido al miedo a operativos migratorios. Ante este panorama desolador para los migrantes en Estados Unidos, el gobierno de Sheinbaum se puso a disposición de los afectados.

Entre otras medidas, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE, Cancillería) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) presentaron el lunes la plataforma digital "Acción migrante" para facilitar servicios de orientación legal y salud mental a las personas migrantes en México y Estados Unidos. El objetivo es brindar información jurídica a las personas migrantes mexicanas o de otras nacionalidades que se encuentren en ambos lados de la frontera entre México y EE.UU. para que conozcan sus derechos y no sean "sorprendidos o víctimas de abuso" por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) u otra corporación policíaca, según destacaron en el evento de presentación.

Avance antiinmigratorio

Desde el 20 de enero, el Gobierno de Trump descontinuó el uso de la aplicación CBP One para programar citas de ingreso en la frontera para solicitudes de asilo. En la misma línea, la agencia puso fin a los programas de permisos humanitarios para migrantes cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos y se volvió al sistema de revisión caso por caso.

El mandatario también firmó la Ley Laken Riley, la primera legislación que recibió su firma desde su regreso a la Casa Blanca, la cual permite la detención de inmigrantes indocumentados acusados de hurto y robo. La iniciativa fue aprobada en la Cámara de Representantes con un total de 263 votos a favor, entre los cuales se incluyen 46 demócratas, y 156 en contra. El Senado la había aprobado previamente con 64 votos a favor, de los cuales 12 fueron de senadores demócratas, y 35 en contra.

A esto hay que añadir que el Gobierno estadounidense profundizó las deportaciones a la base naval de Guantánamo, en Cuba, donde el magnate dispuso la habilitación de 30.000 camas para migrantes. Hasta el momento, habrían sido enviados al menos 150 personas, todas de nacionalidad venezolana, según informó la prensa estadounidense.