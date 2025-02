El gobernador de Salta habló ayer por primera vez del escándalo cripto que tiene como principal protagonista al presidente Javier Milei. "Espero que esto no afecte la credibilidad en la economía nacional y por sobre todo, internacional", dijo Gustavo Sáenz en los actos por el 212° aniversario de la Batalla de Salta.

Rodeado por una decena de periodistas en las inmediaciones del Monumento 20 de Febrero de la capital salteña, el mandatario provincial dijo que la promoción de la criptomoneda $Libra por parte del Presidente generó "una crisis importante a nivel institucional".

Hasta el momento el grupo de gobernadores dialoguistas con la gestión de La Libertad Avanza (LLA), al que pertenece el salteño, se había mantenido en silencio. Los otros gobernadores de este grupo, Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Martín Llaryora (Córdoba), siguen optando por el silencio.

"El Presidente ha manifestado ponerse a disposición de la justicia, como debe ser, que se investigue hasta las últimas consecuencias", añadió Sáenz. Seguidamente manifestó aquello de que esper que "esto no afecte la credibilidad en la economía nacional y por sobre todo, internacional". Al ser consultado sobre si considera que Milei está mal asesorado, el gobernador dijo que no le corresponde decirlo: "yo no digo que esté mal asesorado, eso lo determinará él", afirmó.

"Estamos frente a una estafa"

También apareció en escena el exgobernador Juan Manuel Urtubey, quien en diálogo con el medio digital IP, aseguró: "estamos frente a una estafa".

Para el ex mandatario, lo central del escándalo "no es lo que dice el Presidente, es lo que calla". En la misma línea cuestionó la utilización de la posición de poder "para hacer negocios o para que los hagan amigos, es algo que no podemos naturalizar", advirtió.

Además, señaló que en sus descargos, en redes sociales y la televisión, Javier Milei demostró que "no conoce cuáles son sus responsabilidades, cuáles son los negocios incompatibles con la función pública".

En ese sentido, afirmó que claramente hay un involucramiento del Presidente en la estafa millonaria. "Se supone que de lo que sabe el Presidente es de eso", ironizó. Agregó que en realidad le "tiene sin cuidado" la imagen del mandatario presidencial ya que lo que realmente se afectó es la institucionalidad argentina. "La estafada es la gente", sostuvo, y consideró que en consecuencia ahora hay que "elevar el umbral de institucionalidad".

"Este gobierno ha marcado un punto de inflexión en la política argentina", añadió. Por eso, a su entender, se tiene que construir una instancia superadora y entendió que en ese nuevo escenario "no alcanza con el peronismo. Hoy el parámetro referencial ya dejó de ser Cristina Kirchner". Si bien se rumorea que Urtubey podría llegar a ser canditato a senador nacional, el exmandatario dejó en claro que no tiene voluntad de ser candidato.

Las consecuencias

El presidente del partido Igualar, el ex diputado provincial Manuel Santiago Godoy, sostuvo que la participación del presidente Milei en la promoción de la memecoin $Libra, una operación sospechada de estafa, que dejó damnificados en no menos de seis países, resultó una "nueva forma de estafa, a la cual pocos conocemos como consecuencia de incorporarse o de incorporar recientemente al mundo de las criptomonedas". Por eso señaló que en primer lugar, el Presidente "aceptó o usó su posición de influencia" para publicar un twit refiriéndose a la criptomoneda.

Sin querer inmiscuirse en los términos de "difundir o promover", una diferenciación que hizo Milei cuando se refirió a su publicación sobre $Libra, Godoy dijo que lo que realmente le importa es la consecuencia de estos del presidente argentino en la política nacional e internacional. "A mí su imagen me tiene sin cuidado, seguramente el mundo y las fuerzas internacionales tomarán debida nota de esto. A mí me tiene preocupado qué es lo que puede pasar en la Argentina con un presidente así", expresó. En ese sentido, afirmó que Milei ya ha demostrado "que es capaz de cualquier cosa pero ahora está en riesgo no solamente la institucionalidad sino la economía argentina".

También consideró que la defensa del Presidente es superficial y se basa en descalificar a otros, mientras que la población espera propuestas concretas para mejorar la economía y apoyar a las pequeñas empresas. Sin embargo, Godoy sugirió que no hay que apresurarse a buscar un juicio político, sino trabajar para educar y convencer a la gente sobre estos problemas, dejando que la justicia actúe y esperando el juicio de los ciudadanos en las próximas elecciones.

Gobierno de novatos

Por su lado, la presidenta del bloque Salta Tiene Futuro de la Cámara de Diputados de la provincia, María del Socorro Villamayor, aseguró que el escándalo cripto es "una clara manifestación de que es un gobierno de novatos donde el famoso triángulo de hierro no es más que una ficción, una idea creada". Señaló que los integrantes de la gestión de La Libertad Avanza (LLA) "en la realidad son adultos inexpertos ejerciendo por primera vez esas funciones".

En ese sentido, la diputada provincial dijo que sería importante que la gestión nacional convierta esta situación "desafortunada" en un punto correctivo, sobre todo porque el Presidente "desea corregir errores". "Es una oportunidad para internalizar, tanto él como sus colaboradores, que cada publicación, cada palabra, cada metáfora, cada acción, cada twit son del primer mandatario", manifestó.

Por otra parte, afirmó que sería bueno que, "de este exabrupto que tiene importante repercusión internacional y que no es el primero (en referencia a Davos), tanto él como su equipo empiecen a corregir los errores evitando así derrumbar la credibilidad de los votantes argentinos". Sumó la necesidad de reconstruir la mirada internacional, "situación que aparentemente había empezado a generar, tanto en la economía como en la política internacional".

Ayer, por apenas un voto, la oposición no pudo imponer en el Senado Nacional la constitución de una comisión investigadora de la actuación del Presidente en la memecoin $Libra. Entre los que votaron en contra se contó el senador y exgobernador salteño Juan Carlos Romero.