Hamas entregó este viernes a la Cruz Roja en Gaza un cuerpo que presuntamente pertenece a la rehén de ascendencia argentina Shiri Bibas. Los equipos forenses de Israel están examinando el nuevo conjunto de restos, y se espera que los resultados del examen se den a conocer este sábado. Los milicianos palestinos deberían haber entregado el jueves el cuerpo de Shiri junto a sus hijos, Ariel y Kfir Bibas, de cuatro años y nueve meses cuando fueron secuestrados, y el de Oded Lifshitz. Sin embargo el proceso de identificación en Israel determinó que los supuestos restos de Shiri no pertenecían a ella ni a ningún otro cautivo en el enclave.

La familia Bibas acusó al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de no haber protegido a sus parientes durante el ataque de Hamas de 2023 y de no haberlos rescatado vivos tras su secuestro en Gaza. Según el Club de Prisioneros Palestinos, una ONG palestina, Israel liberará el sábado a 602 prisioneros, a cambio de seis rehenes israelíes y los cuatro cadáveres entregados el jueves.

El proceso de identificación

El diario The Times of Israel indicó que, una vez que el Ejército israelí recibió el cuerpo entregado por Hamas, fue llevado al instituto forense Abu Kabir de Tel Aviv, al igual que ocurrió el jueves con los cuatro cuerpos facilitados por Hamas. El centro llevará a cabo en las próximas horas un proceso de identificación sobre el cadáver para garantizar que corresponde a Shiri Bibas.

"Representantes de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están en contacto con la familia Bibas", afirmó el teniente coronel Nadav Shoshani, vocero militar israelí. "Hacemos hincapié en la petición de la familia de que demuestre responsabilidad y no publique informes no autorizados que podrían perjudicar los esfuerzos", dijeron las FDI.

Hamas alegó que la confusión del jueves con los restos entregados a Israel pudo deberse a que estos se mezclaran con los de otra víctima del ataque aéreo israelí en Gaza en el que perdió la vida la madre de los Bibas, justificando así que el instituto forense israelí no pudiera identificar su cadáver. "Señalamos la posibilidad de un error o solapamiento en los cadáveres, que puede deberse a que la ocupación (israelí) atacó y bombardeó el lugar donde se encontraba la familia con otros palestinos", recogió un comunicado de Hamas.

Israel, por su parte, denunció que los hijos de Shiri no murieron en un bombardeo, sino que los milicianos de Hamas los mataron "con sus propias manos" y no disparándoles. El 29 de noviembre de 2023 Hamas anunció que Shiri, Ariel y Kfir murieron en un bombardeo de la aviación israelí en Gaza, en los días previos a la tregua que en esos momentos se desarrollaba en el enclave.

"No se merecían un destino así"

En un comunicado difundido por el Foro de familias de rehenes, Ofri Bibas declaró: "No hay perdón por haberlos abandonado el 7 de octubre, y no hay perdón por haberlos abandonado durante su cautiverio. Primer ministro Benjamin Netanyahu, no hemos recibido ninguna disculpa suya en este doloroso momento". Su hermano Yarden fue secuestrado por los islamistas palestinos junto a su esposa Shiri, de origen argentino, y sus hijos Ariel y Kfir.

"Mis queridos sobrinos fueron secuestrados vivos de su casa y asesinados por una cruel organización terrorista mientras estaban en cautiverio. No se merecían un destino así", expresó Ofri Bibas. Estas son las primeras declaraciones de la familia desde que Israel anunció que uno de los cadáveres entregados por Hamas el jueves no era el de Shiri Bibas, como afirmaba el grupo militante palestino.

Avanza el canje de rehenes por presos

Israel liberará este sábado a 602 presos como parte del intercambio por rehenes con Hamas en virtud de la tregua en curso en la Franja de Gaza. Entre las personas a ser liberadas, 445 son originarias de Gaza y fueron detenidas después del ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023 que desencadenó la guerra, otras 60 cumplen condenas largas, 50 cadena perpetua y 47 fueron detenidos de nuevo tras un canje de presos en 2011, declaró Amani Sarahneh, vocera de la ONG Club de Prisioneros Palestinos.

Estos presos saldrán de la cárcel a cambio de los cuatro cadáveres que Hamas entregó a Israel el jueves y de los seis rehenes vivos que serán liberados este sábado. Abú Obeida, portavoz del brazo armado de Hamas, indicó que los "prisioneros sionistas" que serán liberados son Eliya Cohen, Omer Shem Tov, Omer Wenkert, Tal Shoham, Avera Mengitsu y Hisham al Sayed.

Se trata de la liberación de prisioneros más numerosa hasta la fecha. Normalmente los detenidos en Gaza tras el 7 de octubre son devueltos al enclave, mientras que buena parte de los presos que estaban condenados a cadenas perpetuas son deportados. El resto, dependiendo de su procedencia, van a Cisjordania, Jerusalén Este o Gaza.