Tras varios meses de rumores, Lady Gaga confirmó que brindará un show gratuito en Copacabana, Brasil el 3 de mayo, bajo el nombre Mayhem on the beach. La cantante de éxitos como “Bad romance” y “Born this way” sorprendió a sus seguidores de Latinoamérica: “Es un gran honor que me pidan cantar para Río, durante toda mi carrera los fans en Brasil han sido parte de la sangre vital de los Little Monsters”.