Con la proyección de “Belén”, ópera prima de Dolores Fonzi, comenzó la 22ª edición del Festival Nacional Competitivo de Cine de Tandil, que se extenderá hasta el 17 de octubre con una programación diversa de películas, charlas, talleres y actividades con entrada libre y gratuita. El encuentro, organizado por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN) y el Municipio de Tandil, se consolida como uno de los festivales más importantes del país dedicados al cine nacional.

En esta edición, el certamen recibió más de 800 películas de todo el país, de las cuales 50 fueron seleccionadas para proyectarse en las distintas secciones, incluyendo diez largometrajes y diez cortometrajes en competencia oficial. Las funciones se desarrollan principalmente en el Espacio INCAA UNICEN, pero también en el Espacio Multicultural y en la Facultad de Arte, donde se llevan adelante las charlas del ciclo “Oficios del Cine”.

La programación ofrece una amplia variedad de géneros y formatos, ficción, documental y docuficción, con títulos que han recorrido importantes festivales nacionales e internacionales. Entre las proyecciones destacadas se encuentran “Tesis sobre una domesticación”, de Javier Van de Couter, protagonizada por Camila Sosa Villada; “El mensaje”, de Iván Fund, con María Alché y Marcelo Subiotto; y “Museo de la noche”, de Fermín Eloy Acosta. También habrá un espacio para producciones locales con el tradicional “Panorama Tandilense”, que pone en valor el trabajo de realizadores y realizadoras de la ciudad.

Además de las proyecciones, el festival propone una serie de charlas y encuentros para profundizar en la práctica cinematográfica. El martes, María Laura Berch brindará una videoconferencia sobre dirección actoral; el jueves, el actor y director de arte Jorge Sesán ofrecerá una charla abierta en el Espacio Multicultural; y el viernes, el realizador Ramiro Velasco presentará una exposición sobre estrategias de distribución en Argentina.

El cierre del festival, previsto para el viernes 17, incluirá la proyección de “Lágrimas de fuego", dirigida por Gabriel Grieco, seguida de la ceremonia de premiación, donde se conocerán los ganadores de las competencias de largos y cortos nacionales. La programación completa puede consultarse en www.tandilcine.com.ar.