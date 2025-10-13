Deportivo Cali le ganó 2-0 a San Pablo y disputará semifinales de la Copa Libertadores Femenina este miércoles a partir de las 16 ante Colo Colo, el equipo chileno que se ilusiona con repetir el título en este 2025 y sacó boleto tras derrotar 1-0 a Libertad de Paraguay.

La entrenadora de la escuadra trasandina, Tatiele Silveira, se mostró orgullosa por la gran campaña que está realizando Colo Colo en el certamen internacional. "Me siento orgullosa de vivir este momento, en un año tan especial para el club. En este proyecto a largo plazo buscamos subir un poco el nivel cada año, y hoy podemos disfrutar de este momento, pero sabemos que queremos mucho más", expresó la DT brasileña.

"Llegamos a la Copa Libertadores para jugar seis finales. Ya logramos cuatro. Ahora pensamos en la semifinal, nos tenemos que preparar mentalmente para llegar muy fuertes a ese partido", añadió Silveira en referencia a la llave contra Deportivo Cali, en la que el vencedor avanzará a la final contra el ganador de Ferroviária y Corinthians.