Omitir para ir al contenido principal
PortadaCultura

Tenía 92 años

Murió el escritor Cees Nooteboom, el holandés errante

Viajero infatigable, hizo del nomadismo una actitud filosófica, estética y espiritual que le permitió explorar el mundo y el alma humana.

Silvina Friera
Por Silvina Friera
Nooteboom nació en La Haya el 31 de octubre de 1933.

Últimas Noticias

En La Paternal

Así será el homenaje de River a Enzo Pérez: todos los detalles

Tenía 92 años

Murió el escritor Cees Nooteboom, el holandés errante

Por Silvina Friera

De la realizadora británica Emerald Fennell

Otra mirada sobre “Cumbres borrascosas”

Por Diego Brodersen

Dirigida por Bart Layton

“Caminos del crimen”, un policial de la vieja escuela

Por Ezequiel Boetti

Exclusivo para

Más señales de estancamiento de la actividad

Retrocede el uso de servicios públicos

Desbaratan una banda dedicada a la explotación sexual de niños en Brasil

Piloto detenido por liderar una red de pedofilia

Figuras cercanas a Milei, contra la negación oficial de usar un nuevo IPC

Hasta los aliados critican al INDEC

En seis meses, se destruyeron 86.000 empleos registrados

Motosierra para los trabajadores

El País

Se aprobó en Senadores, falta Diputados

¿La Reforma Laboral es para todos los trabajadores o solo para los nuevos?

Por Vardan Bleyan

Reforma laboral, contra los trabajadores

“Si te lastimaste jugando al fútbol, tu jefe no tiene nada que ver”: Sturzenegger celebra la quita de derechos

Reforma laboral

“La ley ya está, es esta”: Bullrich quiere un tratamiento exprés y sin cambios en Diputados

Página/12 hace memoria

“Desaparecido reaparecido, ése fue mi paso por el infierno”

Por Nora Veiras

Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 12 de febrero de 2026

Más señales de estancamiento de la actividad

Retrocede el uso de servicios públicos

Deja en suspenso cientos de obras y trámites en todo el país

Cierre de Subsecretaría de Integración Sociourbana: fuerte golpe a la política pública de vivienda

Por Juan Garriga

Figuras cercanas a Milei, contra la negación oficial de usar un nuevo IPC

Hasta los aliados critican al INDEC

Sociedad

Una banda con nexos en prisión

Violento robo a una jubilada en Martínez: hay dos detenidos

Se esperan 28 grados en la Ciudad

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este jueves 12 de febrero

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 12 de febrero

Desbaratan una banda dedicada a la explotación sexual de niños en Brasil

Piloto detenido por liderar una red de pedofilia

Deportes

En La Paternal

Así será el homenaje de River a Enzo Pérez: todos los detalles

Siguen los tests de pretemporada

Segunda jornada de pruebas en Bahrein: ¿Cuándo corre Franco Colapinto?

El máximo candidato en Buenos Aires fue de mayor a menor pero logró un sólido triunfo ante Hugo Dellien

Francisco Cerúndolo: una convincente primera versión como número uno del Argentina Open

Por Pablo Amalfitano

Esquí Alpino Súper G

El hijo de Valeria Mazza tuvo su debut en los Juegos Olímpicos de invierno: ¿cómo le fue?