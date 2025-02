La definición del Congreso de la Nación de suspender las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para este año abrió la puerta al debate a nivel bonaerense. Dado que la Provincia tiene su propia ley en ese sentido, de avanzar en el mismo camino, deberá intervenir la Legislatura, aunque la decisión depende del gobernador Axel Kicillof.

La Ley 14.086 establece en su artículo 2 que cuando el Poder Ejecutivo Nacional convoque a elecciones primarias, las de la Provincia se realizarán el mismo día. Al darse de baja la normativa nacional, si se llegaran a mantener las primarias en territorio bonaerense, será el gobernador el que establezca el cronograma electoral.

Mientras tanto, desde los campamentos de la atomizada Legislatura ya empezaron a fijar postura sobre la norma: si bien hay variedad de opiniones, la balanza se inclina a favor de replicar el modelo nacional.

Apenas conocida la sanción del Senado en la noche del jueves, el PRO -que tiene 13 bancas- salió a gran velocidad a expresar sus intenciones. El presidente del bloque amarillo, Matías Ranzini; y el vice del mismo, Agustín Forchieri, presentaron un proyecto de ley para suspender las PASO en Provincia de Buenos Aires. “También le solicitamos al Gobierno de la Provincia asignar los fondos que se hubieran previsto a la seguridad ciudadana”, marcaron los alfiles de Cristian Ritondo y Diego Santilli, respectivamente.

Ya en el inicio de la semana, tras el encuentro del PRO bonaerense, los amarillos salieron a marcar su intención de dar de baja esa herramienta electoral, en tanto que también respaldaron el desdoblamiento electoral.

En tanto, los “lilitos” Maricel Etchecoin, Romina Braga y Luciano Bugallo, de la Coalición Cívica, dieron muestras de un visto bueno a la suspensión.

En el radicalismo, la posición es dividida, al igual que los bloques en la Cámara baja. Por su parte, el jefe de la bancada de la UCR+Cambio Federal, Diego Garciarena, siguió la línea que expuso en el Congreso su jefe político, el senador nacional Maximiliano Abad, quien votó en contra de la suspensión de las Primarias.

“No estamos a favor de suspender las PASO. Los mecanismos democráticos que permiten que los candidatos sean elegidos por el pueblo fortalecen la democracia”, expresó el marplatense, que comanda un espacio de ocho integrantes.

En esa línea, aseguró que la suspensión de las PASO sin prever ningún otro sistema de elección, “pone en ‘la lapicera’ de un dirigente la elección de los candidatos de un partido y dificulta seriamente la construcción de coaliciones o frentes electorales”.

En cambio, en la tribu de Acuerdo Cívico UCR+GEN, que responde a Martín Lousteau, Facundo Manes y Margarita Stolbizer, se mostraron a favor de ir por la baja de las Primarias para este año. “Creemos en la herramienta y tiene que ser discutida en un ámbito de reforma política, pero la suspensión para este año es la mejor salida, aunque no deberíamos discutirla en año electoral”, señalaron a Buenos Aires/12 desde el bloque de siete miembros que comanda el tandilense Matías Civale.

Por el lado de Unión, Renovación y Fe, el espacio de nueve libertarios dialoguistas de la Cámara de Diputados, también dieron el visto bueno a una suspensión de las elecciones primarias. En palabras del diputado Fabián Luayza, “es inviable esta votación con la Boleta Única y con la cantidad de partidos”.

Desde la Izquierda, en tanto, se manifestaron en contra de la reforma política de conjunto, lo que incluye cualquier intervención sobre las PASO. "Siempre nos opusimos al piso proscriptivo y lo seguimos haciendo, pero en este caso, ajustar los calendarios electorales en función de los intereses del gobierno nacional y las internas de los partidos del régimen, argumentando hipócritamente un tema de presupuesto, nos parece escandaloso", dijo a este medio la diputda del FITU, Laura Cano.

También hubo expresiones opositoras desde el Senado bonaerense. Allí, el bloque que responde a Javier y Karina Milei, La Libertad Avanza 1, presentó un proyecto para suspender las elecciones primarias en la Provincia.

El bloque que comanda Carlos Curestis, hombre de Sebastián Pareja en la Legislatura, argumentó que los 50 mil millones de pesos que costaría el desarrollo del comicio, consiste en un monto “que le vendría muy bien a las arcas del Gobierno provincial para escuelas, hospitales, patrulleros e innovación”. Este espacio tiene réplica en la Cámara baja con el grupo de 13 diputados que conduce Agustín Romo.

A su turno, el bloque de libertarios díscolo que componen Carlos Kikuchi, Sergio Vargas y Silvana Ventura, presentaron una propuesta que directamente convoca a derogar la Ley 14.086.

Mientras tanto, el ojo está puesto en Unión por la Patria, donde hay diversidad de opiniones. Por ejemplo, un grupo de legisladores que están alineados al gobernador coinciden con una suspensión de la norma; en tanto que el Frente Renovador dio el puntapié para avanzar en ese sentido con un proyecto presentado por el diputado Ruben Eslaiman, hombre de suma confianza de Sergio Massa. A la vez, en el sector que responde a Máximo Kirchner hay discrepancia de esa idea.

“El Senado aprobó la suspensión de las PASO. Menos democracia, más arreglos entre cuatro paredes. Sin primarias, las candidaturas quedan en manos de las cúpulas partidarias y la gente pierde poder de decisión. Menos participación, menos transparencia, más control. Los que se llenan la boca hablando de ‘libertad’ hacen todo lo posible para que haya menos voto popular. ¿Tanto miedo le tienen a las urnas?”, fue el mensaje de la diputada Soledad Alonso, alineada al jefe del PJ bonaerense.

Este viernes en la Gobernación bonaerense tuvo lugar una cumbre en la que participaron el gobernador Axel Kicillof y su vice, Verónica Magario, ministros y los intendentes de la “mesa política” como Mario Secco, Jorge Ferraresi, Andrés Watson y Fernando Espinoza.

Según pudo conocer Buenos Aires/12, allí se puso en debate la realización o no de las elecciones primarias en la Provincia. “Si ya se bajaron en Nación y en 15 provincias, no tiene demasiado sentido sostenerlas, es darle de comer al discurso de Milei”, valoraron desde un municipio cuyo mandamás participó de la reunión. Si bien no salió una definición tajante al respecto, se coincidió en que durante la semana que inicia “habrá movimientos”.

Con todo, las expectativas están puestas en lo que ocurrirá el miércoles 5 de marzo a las 17 horas, cuando el gobernador brinde el tradicional discurso de apertura del periodo de sesiones ordinarias. Para ese día se espera un fuerte mensaje que exponga las diferencias con el presidente de la Nación, Javier Milei, como así también anuncios sobre el escenario electoral y de gestión.