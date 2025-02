Gabriel Alí León transmutó de humorista político a guionista de videojuegos. En el medio fue poeta y actualmente trabaja diseñando en 3D, pero hubo una constante en su vida: luchar por un país justo y soberano reivindicando la ternura. Actualmente está trabajando en un videojuego sobre la historia argentina que lleva por nombre “Sangre” y pretende ser una herramienta para devolverle la memoria al pueblo. “La gente se olvida de que los que bombardearon la plaza, desaparecieron gente, nos endeudaron y ahora nos están exterminando a través del desfinanciamiento a la salud, la inflación y la desaparición de la industria, son los mismos. Esto es un plan sistemático. En este país la gente nunca se enoja con quien corresponde. Se enojan con el motochorro, pero no con el que tomó un préstamo de 45 mil millones y no construyó un hospital, ni una escuela, ni una ruta. Con el videojuego me propongo mostrar lo cíclico de nuestra historia y cómo los enemigos del pueblo son siempre los mismos”, comenta León.

Se formó como guionista en el ISER, pero nunca consiguió trabajo como tal, así que se puso a escribir poemas y aprender herramientas de edición de video para ingresar al mundo audiovisual. “El 3D para mí es una mezcla entre ser tornero y carpintero, pero del siglo XXI, y el videojuego es la mejor plataforma para usarlo”, asegura.

Fue durante algunos años poeta invitado del Slam Zona Sur (un evento de poesía donde los poetas y performers de la zona compartían sus escritos y eran puntuados por el público o a veces por un jurado). “Para mí fue una formación importante. Le enseñó a mucha gente, como diría Flavia, una de sus presentadoras, a capitalizar su retraso en la vida.La gente más premiada y festejada no era la que mejor técnica de escritura o lectura tenía sino la que era más honesta. La que mostraba algo verdadero. La que exponía su ternura y vulnerabilidad”, dice León, quien se identifica como uno de los que sostiene ese legado en todo lo que emprende. “El primer gesto de civilización es el registro de un fémur sanado. Alguien decidió cuidar de otra persona y no abandonarlo como a un animal. Hay momentos donde se puede propagar la ternura y momentos donde hay que aguantar. Estamos en una época donde hay que hacer todo al mismo tiempo. Aguantarla, repartirla, aumentarla, sostenerla”, dice el creador de este videojuego que busca aportar su grano de arena en el asunto.

Oriundo de Avellaneda y residente de Almirante Brown. Este año está desarrollando el videojuego de terror-acción “Sangre”. El protagonista es un gaucho que vuelve de la muerte porque ha sido recordado por alguien. Él tendrá que acordarse en el transcurso del videojuego de quién es y de dónde viene. En el camino tendrá que atravesar su muerte muchas veces hasta que aprenda la lección, quizás.

“Lo primero que hace es salir de una fosa llena de cuerpos identificables, emerger y avanzar por un camino que lo conduce a un pueblo a oscuras, donde se escuchan los ruidos de un conflicto, se acerca para ver qué puede hacer. Los personajes que se va a ir encontrando y con los que él va a poder dialogar son otros héroes caídos de la historia” , dice León, quien asegura que el formato videojuego le permite dirigirse a un público más amplio y que muchas veces no está tan informado sobre los sucesos históricos.

Este gaucho irá recordando su vida en el campo y los enemigos con los que se irá enfrentando serán los enemigos de la historia argentina. “Los enemigos del pueblo, esos que quieren sumergirnos en una eternidad de tristeza, miseria e impotencia. La idea es mostrar que lo están intentando desde los comienzos de la patria”. El protagonista del juego cree recordar que tuvo una vida con una familia y que fue asesinado, no sabe si fusilado o en un robo. En ese limbo se encuentra e irá tomando claridad a medida que vaya recordando la historia junto con otros.

El episodio uno comienza en 1785, en Córdoba como capital de la Intendencia de Córdoba del Tucumán y termina con la expulsión de los ingleses en 1806. El segundo toma las campañas de San Martín y el tercero a Rosas y la Confederación. En el medio también irán apareciendo escenas de la guerra de Malvinas, los vuelos de la muerte, entre otros episodios funestos de la historia. El relato no sigue una cronología lineal.

La idea de armar el juego se le ocurrió como forma de romper con el destino trágico. “Yo creo en el poder de las historias. Hay que repatriar el pensamiento. Nacionalizar nuestras neuronas. Hay que librar la guerra que es adentro de la mente. Lograr soberanía y nacionalismo cognitivo. Nos están secando la cabeza”, reflexiona y, en esa línea, sugiere que la elección del gaucho como protagonista es también una forma de reivindicar la gauchada, el favor que se hacen los compatriotas, una entrega desinteresada hacia el otro.

“Yo he sido salvado muchas veces por el poder de la amistad”, dice y relata que en Juan Moreira se muestra la cotidianidad de los gauchos. “Se compartía lo que había y se disfrutaba. Días de mate, torta frita, guitarra, vino, comer y dormir todos alrededor del fuego y que el que primero se despertara lo prendiera y pusiera la pava. Eso era una forma de ser de la Argentina, que también yo quiero rescatar. Nuestro coraje, nuestra amistad, nuestra entrega, nuestra pasión y nobleza. Son huellas que se pueden rastrear en toda nuestra historia y es algo que no ha cambiado demasiado aún hoy, porque está lleno de gauchos, de gauchas, porque la síntesis del argentino es la gauchada”, afirma León.

“Sangre” estará compuesto por episodios de diez niveles y tendrá un formato multiplayer.

“En los videojuegos, por más que el nivel sea el mismo para todos y los personajes sean los mismo para todos, la experiencia es cada vez más personal, mucho más personal que una película, casi tan personal como un libro. No creo que sea lo mismo, pero tiene ese nivel de experiencia estética tan propia y tan única como solo un libro te lo puede dar, o en el caso de un videojuego que es interactivo, el plus. Porque también permite un acto creativo”, reflexiona.

En el juego habrá duelos, luchas y escenas de terror y acción. El facón, el poncho, la esgrima criolla y armamento nacional característico de cada época serán los protagonistas.

Los sobrevivientes que el gaucho irá rescatando serán al principio niños y viejos porque son los primeros que sufren las consecuencias de ciertos modelos de poder. También aparecerán San Martín, Rosas, Cabral, Güemes, como personajes recurrentes.

Con “Sangre”, León busca hablar de la importancia de la unidad, lo colectivo y del reconocimiento de la otredad. Es su forma de hackear al sistema y sus narrativas.

“Yo creo en el poder de las historias. El ser humano es una máquina de crear recuerdos y relatos. Busca reflejarse en las narrativas. Yo quiero que esas historias no esten cooptadas por el enemigo”, dice quien hoy está buscando unirse con creadores por fuera de la Provincia, para darle entidad nacional a “Sangre”.

Al día de hoy, León sigue a la búsqueda de financiamiento para terminar su proyecto. “La situación económica está muy cruda. Pero yo lo seguiré haciendo despacio y a pulmón. Me encantaría poder contar con algún subsidio de la Provincia, pero por ahora no se dio”, concluye.