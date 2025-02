Los 27 jefes y jefas comunales que componen el Foro de Intendentes Radicales bonaerense tendrá su primera cita del año en la ciudad de La Plata este martes. La cumbre, como adelantó Buenos Aires/12, se llevará a cabo en la sede del Comité Provincia con el foco puesto en la gestión, pero también en la rosca.

Es que una preocupación creciente entre los intendentes radicales es la falta de un Presupuesto para 2025, que no caminó en la Legislatura. Por eso varios de ellos levantaron los teléfonos y llamaron a los referentes de su partido en ambas cámaras y pidieron “una pronta solución” al problema que se generó cuando los propios legisaldores optaron por no acompañar la iniciativa del oficialismo. Eso incluye la negociación por un fondo especial para los distritos, algo que se había barajado a fines del año pasado, aunque luego naufragaron los acuerdos.

El cónclave empezará a las 9.30 en el centro de la capital bonaerense con las palabras y el repaso de gestión del titular del foro, el intendente de Rauch, Maximiliano Suescun.

Más tarde, habrá una presentación sobre la incidencia en la Renta de Recursos locales, provinciales y nacionales a cargo de Agustín Lodola, director del Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial Universidad Nacional de La Plata (UNLP), para luego pasar a una ronda de consultas a cargo de la intendenta de Pellegrini, Sofía Gambier.

Para el mediodía expondrá Mariano Chamorro, director de Coordinación Provincial y Programas de Desarrollo, en relación a la coparticipación 2025 y los resultados fiscales. Las consultas, en este caso, serán moderadas por el mandamás de Balcarce, Esteban Reino.

El momento de la rosca quedará para el cierre. Allí también se debatirá sobre el funcionamiento de la relación entre el foro y las autoridades del partido centenario, ahora a cargo de Miguel Fernández, quien resultó ganador de la interna partidaria de 2024, aunque aún resta una definición final de la Justicia.

Otro factor de discusión tendrá que ver con el panorama electoral, dado que aún se desconoce si el gobernador tomará la decisión de desdoblar los comicios, si se mantendrán o no las PASO en la Provincia y qué alianzas electorales concretará el partido centenario.

La cumbre se da al tiempo en que miembros del Comité bonaerense, que tiene como máxima referencia al senador nacional Maximiliano Abad; y del sector del PRO que se encolumnan detrás del Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, iniciaron conversaciones en busca de un posible revival-de-juntos-p">revival de lo que fuera Juntos por el Cambio de cara a las legislativas de este año, como dio cuenta Buenos Aires/12.

“Creemos que hay una oportunidad acá. Si bien el electorado nuestro puede ser cercano a LLA, hay cosas que no soporta. Por eso no vemos descabellado hacer un intento de revivir JxC y ampliarlo”, señaló un radical que se sienta en la mesa de conversación, quien subrayó que si bien “apuntamos a fortalecer, si ellos cierran con LLA, esto se cae”.

Desde el campamento de Macri, en tanto, señalaron a este medio que las conversaciones con la UCR bonaerense están en marcha porque “la idea es seguir trabajando por la Provincia, para ser una alternativa a Kicillof”.

Por otro lado, en el radicalismo hay diversidad de miradas sobre la idea de ir o no por un desdoblamiento, aunque sí hay coincidencia en el oficialismo en el sostén de las PASO en la Provincia.

Un intendente radical confió a este diario que si con boleta única para los candidatos nacionales se vota en urnas diferentes a las de los provinciales, “no tiene incidencia que haya o no desdoblamiento”.

“A los legisladores provinciales no los conoce nadie, porque además no tienen prensa nacional y la verdad, no te van a arrastrar a nada. Abajo va a quedar la del concejal y esa es la facción que va a mandar, porque tendrá un referente en la oposición o del intendente en el oficialismo”, evaluó el alcalde.

En tanto, la sede de la UCR en la capital bonaerense es escenario de reuniones y encuentros. Es que el presidente electo y su vice Elsa Llenderrozas, empezaron a recibir a intendentes de distintos puntos de la provincia.

En las conversaciones se abordaron las problemáticas de gestión, pero también un análisis de la situación política en cada distrito, de cara a un año que será más que complejo para muchos alcaldes que empezaron a ver cómo los Concejos Deliberantes podrían teñirse de violeta.

Por caso, la cúpula de conducción del Comité ya se reunió con los intendentes Román Bouvier, de Rojas; Lisandro Hourcade, de Magdalena; Esteban Reino, de Balcarce; Pablo Barrena, de Lobería; Nahuel Guardia de General Lavalle; Miguel Gargaglione, de San Cayetano; José Luis Salomón, de Saladillo; Ramón Capra, de General Alvear; José Castro, de Monte; Luciano Spinolo, de Tres Lomas y Javier Andrés, de Adolfo Alsina.