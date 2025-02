El curioso horario de las 21 para la apertura de sesiones del próximo sábado es explicado en la Casa Rosada porque se trata del prime-time televisivo. El horario en el que, supuestamente, hay más gente en casa, dispuesta a mirar la tele. En verdad, desde el inicio de la democracia, la apertura de sesiones siempre solía hacerse al mediodía, con la llegada un poco antes de las 12. Un horario en el que, además, resulta más fácil llegar a Plaza Congreso para respaldar al presidente. Los astrólogos dicen que Milei optó por las 21 porque tiene un asesor en esa materia, la astrología, y que algunos de los horarios se fijan con criterios astrales. Por ejemplo, el fallido Pacto de Mayo se firmó el 9 de julio de 2024, en Tucumán, a las 12 de la noche. Allí no pareció regir lo del prime-time. Ahora, astrológicamente hablando, las 21 del sábado dicen que es un momento ideal.

Desde ya que Javier Milei no sería el primer mandatario que recurre al respaldo de un astrólogo. Uno de los más famosos, Napoleón Bonaparte, dicen que tenía a su servicio a Marie Anne Lenormand. Mauricio Macri se inclinó más bien por una sanadora. Isabel Perón, en Madrid, desde hace 30 años, cuenta los servicios de Octavio Aceves, devoto de la astrología, según contó el diario El País hace unos años. Pero los ejemplos de respaldos astrológicos son innumerables en el mundo y en la historia.

La doctora Laura Kalerguiz, estudiosa de la astrología, sostiene que el horario de las 21, del 1 de marzo, fue elegido porque “a esa hora Marte está en el medio del cielo. Marte es el poder y aparece en la mejor ubicación. También el ascendente es Libra (no la cripto), que evita la conflictividad. Marte aparece junto al sol de la carta natal de la Argentina y hay cuatro planetas en Piscis haciendo un buen aspecto a la luna argentina”. El año pasado, también la apertura de sesiones se hizo a las 21, aunque este diario no pudo averiguar cuáles fueron las razones astrológicas. Más extraño todavía fue aquel acto del Pacto de Mayo, celebrado en las vísperas del 9 de julio a la medianoche, con los protagonistas tiritando de frío. No está claro cuál fue la indicación del supuesto asesor astrológico, porque la realidad es que de aquel Pacto no se acuerda nadie.

Como ya adelantó Pagina/12, la semana entera estará dedicada a la preparación del discurso y al acto en sí. En 2024 la curiosidad fue la colocación de un atril, con un escaloncito para soslayar la baja estatura del mandatario. Es seguro que esa escenografía se va a reiterar. Este diario preguntó al vocero si hay alguna alteración en los usos y costumbres, al estilo del discurso fuera del recinto, el día de la asunción. Por ahora no hubo respuesta. Buena parte de las miradas estarán puestas en el vínculo con la vicepresidenta Victoria Villarruel: en 2024 ya había distanciamiento, pero ahora las cosas subieron a la categoría de conflicto. Hace meses que no se hablan y cada gesto tendrá su interpretación. Por supuesto, la relación con la mayoría de los diputados y senadores está más deteriorada que hace un año, en especial después del Cryptogate. Se esperan carteles y gritos.

Hoy por hoy no se necesitan astrólogos para predecir algún olvido en el discurso. El nombre del exsenador Edgardo Kueider, refugiado en Paraguay, no se pronunciará. Habrá omisión de mencionar al senador Eduardo Vischi, el que puso el voto para evitar la comisión investigadora del Criptogate. Y habrá que ver cómo encaja Hayden Davis, el alegre visitante de la Casa Rosada al que respaldaron "por puro entusiasmo". Da la impresión que la jornada no pasará desapercibida.