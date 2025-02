El diputado nacional por Salta Emiliano Estrada dio detalles de la reunión del Consejo Nacional del Partido Justicialista –el primero tras la asunción de Cristina Kirchner al frente del partido– y puntualizó cuáles fueron los motivos por los que se decidió intervenir el PJ salteño.



La decisión fue adoptada por unanimidad en el Consejo del PJ, y según Estrada el objetivo es "enderezar lo que se torció". "Un poco es parte de esto que viene pasando", señaló.

Tras retomar el importante imperativo con el que Cristina Kirchner tomó la posta del partido, recordó que Salta tiene siete diputados, de los cuales cuatro son afilados del PJ, pero únicamente él vota en contra de las políticas de Javier Milei.



“El resto vota todo con Milei siendo que han sido elegidos por la línea del Frente de Todos y Unión por la Patria. Y hago esta aclaración para reivindicar la decisión de Cristina”, afirmó.

Este no es el caso, por ejemplo, de Córdoba, donde si bien muchos de sus diputados votan con Javier Milei, lo hacen sin haber asumido bajo el sello del Partido Justicialista o sus derivaciones como Unión por la Patria.

“Salta metió dos diputados con Unión por la Patria que antes de asumir ya se habían ido del bloque. Además son vicepresidentes y apoderados del PJ. En el día de ayer se intervino el distrito, lo que me parece una buena decisión”, afirmó.

Y explicó qué dijo Cristina Kirchner que sirve para entender esto: “Después uno se pregunta por qué nos quedamos con cinco gobernadores, porque el PJ no le dio importancia a lo que pasaba con las provincias”.

“El PJ es un partido nacional, no se puede provincializar. Porque la decisión de combatirlo a Milei es nacional, no de distrito. Cristina dijo textual que no se puede provincializar un partido nacional”, enfatizó.