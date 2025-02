Lian Gael Flores Soraire, un niño de tres años de edad , es buscado intensamente por su familia, sus vecinos, y las autoridades, a cuatro días de su desaparición en la localidad cordobesa de Ballesteros Sud. Trabajan en los operativos de rastrillaje más de 340 efectivos de distintas fuerzas de seguridad y voluntarios. Se cuenta además con herramientas de búsqueda como drones, helicópteros, perros rastreadores y caballos.

Por la gravedad del caso, el Fiscal General de Córdoba, Juan Manuel Delgado, estuvo en la zona de los rastrillajes, acompañado por los dos fiscales de Bell Ville que puso a cargo del caso: Isabel María Reyna y Nicolás Gambini. Según trascendidos, se barajan distintas hipótesis, aunque por el momento no se conoció ninguna de forma oficial.

Tras la denuncia, rápidamente se activó el alerta Sofía en todo el país para agilizar el operativo de emergencia por desaparición de menores de edad. También colaboran a escala internacional con la difusión de información Interpol y la ONG Missing Children.

A la sombra del trágico caso de Loan Peña, el niño que desapareció en Corrientes, un amplio plantel de especialistas y colaboradores trabajan de forma intensiva en la búsqueda del pequeño, quien fue visto por última vez durante el mediodía del sábado 22 de febrero, antes de "la hora de la siesta".

El padre del pequeño, Elías Flores, teme que alguien lo haya secuestrado, aunque afirma desconocer los posibles motivos. La abogada Marina Romano, que representaba a la familia, renunció este martes por la mañana tras considerar que había "diversidad de criterios" con la fiscalía y los parientes del niño.

La letrada apuntó contra la fiscalía de Bell Ville, que encabeza Reyna: "Cuando salió de declarar el papá, me dijo que le habían pedido que no haga más declaraciones sobre el hecho. La fiscalía no nos trasladó ninguna hipótesis", afirmó con Radio Mitre Córdoba.

Paradero de Lian: cuándo y cómo desapareció

De acuerdo con las averiguaciones de la prensa local, Lian es el quinto de seis heramanos, hijos de Elías Samuel Flores Mamani y Plasida Soraide Colque, un matrimonio boliviano. El padre se dedica a la fabricación de ladrillos en las afueras de Ballesteros Sud, una población rural al sudeste de la provincia de Córdoba, ubicada entre Villa María y Bell Ville. La familia se había instalado en esa zona hace tres años.

Serían al menos seis las familias que desarrollan la actividad con los ladrillos en las afueras de esa localidad, que se compone por casillas y calles de tierra. El diario La Voz pudo conocer que los habitantes trabajan "para un hombre" y perciben "porcentajes de ganancias". Asimismo, ese propietario manejaría "el corralón municipal".

En tanto, el matrimonio describió a los medios que horas antes de la desaparición se habían ido a dormir la siesta mientras los nenes se quedaban jugando en la zona. Cuando la pareja se despertó a las 17, Lian ya no estaba.

El padre del menor, Elías Flores, relató este lunes que aquel sábado trabajó hasta el mediodía. Añadió que, tras dormir la siesta, retornó al horno de ladrillos y que, cuando regresó a la casa, el pequeño ya no se encontraba. Además, añadió que su hijo no solía alejarse solo para jugar.

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, afirmó que la denuncia de la desaparición se radicó a las 19.40, y sostuvo que el primer móvil de la Patrulla Rural llegó a ese lugar a las 20.15. “A las 20.30, se avisó a la Fiscalía y a las 21 del sábado se largó el operativo de búsqueda. Lamentablemente, nos agarró la noche”, espetó el funcionario.

El intenso operativo de búsqueda

A cuatro días de la desaparición de Lian, los operativos de rastrillajes no cesan. Sin embargo, no hay rastros del pequeño.

Poco después de la denuncia policial, el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), que depende del Ministerio de Seguridad Nacional, emitió un nuevo "alerta Sofía" para coordinar la inmediata búsqueda y localización del menor, considerando que podría encontrarse ante un riesgo elevado.

Asimismo, la organización Missing Children también colabora con la búsqueda de Lian a través de la difusión de su foto y sus datos, para ampliar su búsqueda a nivel nacional e internacional. Del mismo modo, este martes Interpol emitió un alerta amarillo por su desaparición, al tiempo que difundió datos descriptivos del niño y de contacto de la familia.



Según la descripción que proporcionó la familia, Lian es de tez trigueña, tiene cabello corto y negro, y mide aproximadamente 90 centímetros. Al momento de su desaparición, vestía un pantalón corto azul, y no llevaba camisa ni calzado.



Del operativo de búsqueda en los alrededores de Ballesteros Sud participan más de 340 efectivos de la Departamental Unión, Patrulla Aérea, Rural y Duar, con 40 móviles, perros, caballos, y tres drones. También se sumaron baqueanos y bomberos voluntarios de la región, además de personal del Ejército Argentino.

Asimismo, Quinteros detalló haber mantenido comunicaciones con el gobernador Martín Llaryora y con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Ambos habrían ofrecido la colaboración de recursos humanos y materiales para la búsqueda.

El correr de las horas preocupa a la familia y a las autoridades, dado que las condiciones climáticas y el área de la desaparición --entre descampados y largos pastizales-- complejizan la búsqueda.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que se esperan fuertes tormentas desde este martes hasta el cierre de la semana. Esto provoca que se borren huellas por el barro, que los perros no puedan recorren los sitios señalados y que muchas posibles pistas se desvanezcan con el paso del agua.



Cómo sigue la investigación

La abogada Marina Romano renunció este martes a la representación de la familia de Lian por diferencias con la fiscalía. Según contó a una señal radial, los padres del menor desaparecido declararon este lunes durante 10 horas, y remarcó que los fiscales en varias ocasiones les reiteraron que ellos eran testigos en la causa y que “no necesitaban abogados”.

“Cuando salió de declarar el papá, me dijo que le habían pedido que no haga más declaraciones sobre el hecho”, manifestó Romano, quien además sumó que a casi 72 horas de la desaparición todavía “la fiscalía no trasladó ninguna hipótesis”.



En este marco, el fiscal sostuvo que no puede dar mayores detalles de la causa ya que hay secreto de sumario, aunque sí contó que hubo personas que declararon en el marco de la causa, entre ellos, menores de edad.



“Hay tres camionetas blancas secuestradas, más once celulares. No hay detenidos”, sumó. Por último, manifestó que se están recepcionando todas las hipótesis posibles. Medios locales detallaron que las tres camionetas retenidas eran marca Toyota Hilux y una VW Amarok.

La hipótesis del padre y la versión de un vecino

"Alguien lo tiene", consideró Elías Flores, padre de Lian, durante una entrevista luego de declarar ante la policía. También manifestó que le "duele mucho" la situación que están viviendo.

“Nunca me había pasado esto, cuatro años que vivo ahí, todos los días hago el mismo trabajo, el mismo horario, esta vez no sé qué pasó que de una desapareció”, reflexionó.



“Yo pido que aparezca por favor. No sé si será alguna venganza o qué sé yo, pero que aparezca mi niño, porque es un niño tranquilo”.

Por otro lado, el sábado por la tarde, el día en que Lian desapareció, un vecino identificado como Raúl fue testigo de algo extraño. Según relató, vio una camioneta blanca, con vidrios polarizados, que circulaba lentamente por la zona. Aunque al principio pensó que se trataba de un cliente de la empresa local de ladrillos, tras la desaparición del niño, ese detalle lo hace dudar.

“Pensé que era un cliente que venía a comprar ladrillos, pero ahora, con todo lo que ha pasado, me parece muy raro”, declaró Raúl a medios locales. Para él, la posibilidad de que Lian se haya ido solo es imposible. "Él nunca se aleja, siempre está cerca de los adultos", explicó.

Este testimonio, que parecía trivial en su momento, adquirió gran relevancia después de que otros vecinos confirmaron que también vieron el vehículo. Maricel, otra vecina, relató que la camioneta entró al predio, recorrió el lugar de forma tranquila y luego se fue. La coincidencia de estos testimonios hace pensar a las autoridades que podría ser una pista clave para la investigación.

El lunes trascendió de forma extraoficial que la Policía de Córdoba había encontrado un short azul, el mismo color que vestía el nene antes de desaparecer. Sin embargo, esta información no fue confirmada por ninguna fuente oficial.