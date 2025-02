El descalabro deportivo en Newell’s empujó al presidente Ignacio Astore a aceptar el reclamo por elecciones anticipadas en la institución en reunión con hinchas. El cronograma electoral está sujeto a análisis de parte de los miembros de la Comisión Directiva. Pero Astore asumió un compromiso relevante si se tiene en cuenta el pasado de la institución: garantizar “la realización de un proceso eleccionario transparente, ordenado y democrático”. Los socios leprosos acudirán al cuarto oscuro entre julio y septiembre.

La concurrencia ayer al mediodía de socios en la sede administrativa del parque Independencia para interpelar al presidente Astore sirvió para darle a la dirigencia el empujón necesario para confirmar que los comicios en el club serán antes de fin de año. Astore se resistió a recibir a los socios pero la perseverancia de los mismos para esperar por su llegada forzó a Astore a concurrir al club.

El encuentro del presidente con los socios generó un diálogo maduro, sin agravios ni chicanas y el propio Astore comprendió la legitimidad de la demanda de los hinchas, frustrados por tantas derrotas acumuladas del primer equipo en los últimos años.

En el encuentro Astore no pudo dar precisiones sobre la fecha para realizar las elecciones dado que se deben cumplir plazos administrativos que demandan, al menos, tres meses.

Pero el presidente no solo se comprometió a adelantar los comicios sino que además se puso como garante de dicho proceso, situación relevante si se tiene en cuentas lo poco que concurrieron a las urnas los socios rojinegros en los últimos 30 años, con el proceso que lideró el ex presidente Eduardo López donde no se votó entre 1994 y 2008.

“En un clima de diálogo y respeto se acordó avanzar en la elaboración de un cronograma que establezca los pasos a seguir para la realización de un proceso eleccionario transparente, ordenado y democrático”, comunicó la dirigencia luego de la reunión. “Asimismo, la institución, a traves de su presidente, se comprometió a poner a disposición los equipos técnicos de cada área involucrada para colaborar en la organización y desarrollo de la transición, garantizando así un proceso responsable y en beneficio del club y de sus socios”, agregó el comunicado de la institución.

La oposición está dispersa en muchas agrupaciones y pocas con militancia en los últimos años. Autoconvocados, siempre activa, es una referencia aunque no ha podido interpelar el socio y tuvo muy baja representación en las últimas elecciones. Unen, en cambio, ha sumado dirigentes a su agrupación y junto con Autoconvocados tuvieron presencia en cada una de las asambleas que lideró el oficialismo alzando la voz de rechazo a muchas de las decisiones que tomó la directiva.

Pero el tablero político está por construirse en el parque Independencia entre figuras desgastadas y sin chances electorales y el reclamo del socio por nuevos dirigentes que le puedan dar a la institución la renovación que se espera desde diez años.

El primer paso para habilitar el proceso electoral es que la Comisión Directiva convoque a una asamblea extraordinaria donde deberá constituirse la Junta Electoral, la cual tendrá la tarea de confeccionar el Padrón de Socio y organizar los comicios. Todo el trámite legal hasta llegar a la elección demanda al menos tres meses.

La dirigencia de Astore cumplirá en septiembre los cuatro años de gobierno. Pero tiene mandato hasta fin de año por resolución de la Inspección de Personas Jurídicas para así reacomodar el calendario electoral que se alteró en 2020 por la imposibilidad de realizar las elecciones aquel año por pandemica de coronavirus. De manera que la próxima dirigencia tendrá mandato hasta diciembre de 2029.

El mercado de pases de invierno en el fútbol argentino será en la primera quincena de julio. Pero Astore ya anticipó que su intención es realizar las elecciones después de que inicie el torneo Clausura, programado para la segunda quincena de julio.