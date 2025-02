"Me indigna tanto cómo está terminando todo esto, en la impunidad. Soy un sobreviviente de gatillo fácil porque a mí me querían matar", dijo Luciano Cruz a Salta/12 tras conocer la nueva decisión judicial.

Luciano tenía 19 años cuando el 24 de febrero de 2020, en el barrio Norte Grande de la ciudad de Salta, la Policía le disparó a la cara y le provocó la pérdida del ojo derecho y una ceguera progresiva, que ya es del 95% en el ojo izquierdo.

El joven se enteró de la sentencia de casación el 24 febrero por la consulta de Salta/12, dado que no recibió ninguna notificación formal. "Para colmo" la noticia llegó cuando se cumplían 5 años desde que le dispararon.

El juez Guillermo Polliotto, de la Sala I del Tribunal de Impugnación, no hizo lugar a los recursos interpuestos por la fiscalía de Derechos Humanos y la querella particular ejercida por la abogada Andrea Medina.

"Soy un sobreviviente de gatillo fácil", reflexionó Luciano al pensar en el ataque que sufrió, las persecuciones que viene padeciendo y en las dos muertes que se contabilizan ya este año en la provincia en las que están involucrados policías. El caso de Lucas Mercado, un joven de 19 años que padecía una crisis de ansiedad y pánico y terminó muerto tras una intervención policial, y a Jorge Callejas, un chico de 16 años al que un policía le disparó por la espalda en General Mosconi.

A Luciano también le dispararon en la época de carnaval, cruzarse con la policía implicó que un día habitual de festejo en los barrios populares, se volviera una tragedia, no solo para él, también se extendería a un amigo suyo al que otros policías le dispararon meses después, luego de que ambos estuvieran juntos en la vereda, y de la misma forma lo dejaron ciego de un ojo.

Disparos en la cara

Aquel 24 de febrero de 2020, Luciano había salido de trabajar en un lavadero donde estuvo toda la noche y la mañana. Se detuvo a saludar a unos amigos en la calle, alrededor de las 13. "Me quedé unos segundos hablando con unos amigos y en eso apareció el móvil policial. Nos intentaron dispersar pero de forma muy agresiva, con insultos, apuntándonos con las armas, y ellos realizaron disparos y mis amigos les contestaron", recordó Luciano. Los vecinos salieron a reclamar y "ahí se armó la gresca entre policías y vecinos".

Luciano relató que fueron arrinconados por la policía, uno de sus amigos logró huir, mientras que él intentaba llegar a su casa. "A mitad de cuadra me di la vuelta y tenía a los policías apuntándome a la cabeza", recordó.

"Rómulo Segovia es el policía que me apuntó a la cara y realizó el disparo a una distancia de dos metros", señaló. Fueron 17 perdigones, 16 impactos, 10 en todo el cuerpo y 6 en el rostro, de los cuales dos impactaron en sus ojos.

Las juezas Mónica Faber y Gabriela Romero Nayar y el juez Marcelo Rubio consideraron que este policía, y el sargento Pablo Exequiel Toledo y el cabo Ignacio Zurita actuaron en cumplimiento de su deber. Otro implicado, el cabo Alfonso Néstor Sánchez, no llegó a juicio porque se suicidó.

Segovia fue defendido por el abogado Marcelo Arancibia, mientras que Toledo y Zurita fueron asistidos por el exministro de Seguridad, Carlos Oliver, y el exsecretario de Seguridad, Jorge Ovejero. Ambos fueron funcionarios durante el gobierno de Juan Manuel Urtubey, entre 2016 y 2019, y fueron muy cuestionados por casos de violencia policial y gatillo fácil.

Luciano dijo que en el juicio los abogados defensores argumentaron que el disparo fue a 10 o 15 metros, pero "eso es una mentira", insistió. "El licenciado de armas de la Policía de Salta, Mercado, dijo que era obvio que la distancia a la que me dispararon era a dos metros y que me iba a tirar al piso, fue así", aseguró el joven, sin embargo, aún no puede creer que eso no haya sido valorado como un mal procedimiento.

"Recuerdo que una vecina me arrastró y me metió a su casa porque los policías seguían disparando. Una vecina me lavó la cara, me puso un toallón y me llevaron con otro vecino al hospital", dijo Luciano reconstruyendo lo que pasó aquel día, en una entrevista a Radio Nacional.

En el Hospital Papa Francisco, Sánchez y Toledo, que habían sido heridos por los vecinos, fueron al mismo hospitl. "Me vieron en la guardia y me empezaron a agredir, me insultaban y me pegaban", relató el joven. Luego, cuando en la investigación se requirieron los registros de las cámaras del hospital, resultó que justo "ese día no estaban funcionando". Sin embargo, un médico declaró que escuchó ruidos. De hecho, Luciano recordó que pedía auxilio, y llegaron el médico, una enfermera y personal de seguridad.

El camino de la causa

En un primer momento la causa fue cerrada por el entonces fiscal de Derechos Humanos, Gustavo Vilar Rey. Después de que este funcionario fuera apartado y sumariado por no investigar casos de violencia policial durante la pandemia, la fiscala Verónica Simesen de Bielke imputó a los policías en esta y otras causas por hechos similares.

Para Simesen de Bielke la acusación estaba "corroborada con la denuncia del damnificado", los testigos presenciales, los certificados médicos y "la copia de la filmación del móvil policial, entre otros elementos de convicción reunidos". La funcionaria después fue asignada a otra fiscalía especializada y ya no siguió interviniendo.

"Era un grupo de policías que eran corruptos, les gustaba pegar, disparar, varias familias los denunciaron ya por las mismas situaciones", advirtió Luciano. En el juicio, se juzgaron 6 causas acumuladas.

Ya en el juicio, la fiscala Claudia Geria solicitó tres años de prisión condicional para Segovia, absolución por el principio de la duda para otro acusado y absolución lisa y llana para el otro. Los tres fueron absueltos y presentó un recurso de casación. "Nos dijo que había muchas cosas que se hicieron fuera de término o que no se hicieron porque no estuvo en las investigaciones, porque si hubiera estado desde el primer momento no habrían sido liberados los policías. Ella trató de ver por el daño que le hicieron a Luciano. Ella ya sabía que los jueces no le iban a dar condena, que capaz no iba a haber condena por el equipo de abogados que tenían", relató a Salta/12 Carina, madre de Luciano.

En el juicio los policías dijeron que Luciano había consumido bebidas alcohólicas toda la noche y causando problemas, pero los videos de la cámara del lavadero lo muestran trabajando, aunque no fueron tenidos en cuenta en la causa judicial. El joven también señaló que desapareció el dosaje del análisis que le hicieron cuando estuvo internado, para determinar si tenía consumo de alcohol en sangre. "No me hubiesen operado si hubiera tenido el cuerpo inundado en alcohol", infirió.

A pesar de que fue sometido a cirugías, Luciano no pudo recuperar la vista. "Estoy con discapacidad visual, presenté estudios, pero el juez en el juicio no me creía que yo tenía dificultad", recordó. "Al ojo derecho no lo tengo, lo perdí", sostuvo. Contó que tiene solo el 6% de visión del ojo izquierdo. Ese porcentaje no le permite leer ni escribir. "El sol me molesta, no puedo reconocer a mi familia, a los seres que me rodean, prácticamente estoy quedando ciego. Estoy diagnosticado con ceguera progresiva".

Y desde entonces está desocupado y no puede mantener a su familia. "Tengo dos hijas. Se me complicó todo en la vida, psicológicamente, económicamente". Hoy solo tiene una pensión por discapacidad, que "con el bono es de 250.000 pesos" y no cubre ni la mitad de la canasta básica.

Luciano señaló que los policías presentaron los videos de las cámaras del móvil donde "se ve que el policía baja y apunta". Además dijo que los efectivos declararon que tenían dos armas cuando "realmente tenían tres armas" y omitieron una escopeta que se ve en las filmaciones. "Hoy los policías están trabajando sin ningún problema", recalcó y consideró que no están aptos para portar un arma.

Persecución

"Ya sabían donde vivía, me hacían persecución. Tengo cartuchos, porque me iban a hacer disparos fuera de mi casa. Yo estaba sentado afuera, muchas veces han pasado en el móvil, me insultaban, me decían denunciante, me decían que me cague si me han reventado el ojo. Muchas veces me han parado en la calle solamente para discriminarme e insultarme, hacían persecución policial", sostuvo Luciano.

Recordó que en una de esas ocasiones, el 29 de julio de 2020, cuando estaba en la vereda con su amigo Néstor Ávalos, soldado del Ejército Argentino, él también resultó víctima de la policía, que le disparó a la cara con balas de goma y lo dejó ciego del ojo izquierdo. En este caso los acusados no eran los mismos que le dispararon a Luciano y hubo condenas. La abogada del soldado, Lorena Merdini, había advertido, que lo ocurrido era una práctica habitual: "La Policía actúa de esa manera, sobre todo en los barrios críticos y humildes".

Luciano afirma que antes de que se iniciara el juicio contra los policías que lo atacaron, fue víctima de una causa armada. "Otros policías me hicieron una causa (...). Antes de mi juicio estuve preso, supuestamente por un robo que yo jamás realicé. Yo llevé testigos de que jamás hice ese robo. ¿Cómo quieren que yo vaya a robar con mi discapacidad visual?". El joven afirmó que tuvo que asumir culpabilidad en un delito que no cometió para obtener una condena condicional y que no lo enviaran a la cárcel. "Me tuvieron preso un año y dos meses. Me querían condenar a 8 años, me iban a llevar al penal de Villa Las Rosas. Salí con una condicional de 3 años, todos los meses firmo", contó.