Newell's Old Boys vive horas difíciles: luego de la derrota en el mismo Parque contra su clásico rival y la escandalosa actuación arbitral en el partido contra Barracas Central, con un penal no cobrado del que habló el país, las distintas líneas opositoras empezaron a movilizarse junto al hincha y al socio que decidieron expresarse para exigir la renuncia del presidente Ignacio Astore, y el adelantamiento de las elecciones.

Los socios establecieron la noche del martes guardias dentro del club y prometieron no abandonar el lugar hasta que el presidente presentara su renuncia o convocara elecciones anticipadas.

Mientras tanto, Astore y la Comisión Directiva publicaron un comunicado anunciando que se adelantarían las elecciones. Al cierre de esta edición más de 700 hinchas se manifestaban en los alrededores del estadio, arrojando bombas de estruendo, mientras la policía provincial se mantenía alerta en el perímetro del estadio.

La crisis sin dudas se agravó tras la renuncia del vicepresidente segundo, Federico Ripani, lo que intensificó el malestar. "Desde hace semanas vengo insistiendo internamente en la necesidad de descomprimir con el inicio del calendario electoral del 2025", dijo Ripani en su texto de dimisión.

"Que el pueblo leproso vuelva a elegir a sus representantes. Resulta frustrante ver el presente futbolístico de Newell’s. Ya pasamos tres dirigencias diferentes (poco más de una década) sin lograr los resultados esperados. (...) Motiva entonces mi alejamiento no coincidir con la conducción de Ignacio en este estado de situación. Reuniones que no se logran comprender... Mensajes al socio que nunca llegan... Peleas que deberían darse contra quienes operan en perjuicio de la institución... Decisiones que se toman en soledad y lejos de la CD (doy fe: un grupo de gente honesta, ética y moral)... Y evidentemente un cronograma electoral que nunca es claro, son entre otras, cuestiones que me llevan a tomar esta decisión", expresó el ahora exdirigente.

La gestión de Astore es cuestionada por sectores opositores y socios descontentos, quienes desplegaron banderas con mensajes como “Club tomado, andate Astore” y “Revolución o descenso”.

La policía custodió el club durante la manifestación. Imagen: Andrés Macera.

Para tratar de descomprimir la situación, el traumatólogo y presidente leproso mantuvo reuniones con agrupaciones opositoras para evaluar un posible adelanto de las elecciones. Durante la reunión se acordó "la elaboración de un cronograma que establezca los pasos a seguir para la realización de un proceso eleccionario, transparente, ordenado y democrático".

El comunicado precisa que el máximo directivo rojinegro "mantuvo una reunión con un grupo de distintas agrupaciones políticas, quienes manifestaron su preocupación por la actualidad deportiva del primer equipo".

La reunión se había dado el martes al mediodía, como contó Rosario/12, con representantes de las agrupaciones Viejos Muchachos, UNEN, Autoconvocados, Movimiento Casta Lepra, Nueva Generación Leprosa, Movimiento 1974 y Movimiento Rojinegro Querido.

El pedido concreto de los hinchas leprosos que llevan adelante la protesta apunta a la renuncia del presidente Ignacio Astore y la convocatoria a elecciones antes del próximo mercado de pases, a finales de junio. “Ya renunció Ripani, ahora vos Astore”, expresa una de las bandera que se colgó en la puerta 6 del club.

Además de permanecer dentro de la institución, durante la noche del martes y la madrugada del miercoles, algunos simpatizantes rojinegros prendieron fogatas y cortaron la calle frente a las canchas de tenis, a espaldas de la popular norte del Coloso Marcelo Bielsa.

Por este motivo, decenas de agentes policiales patrullan la zona y mantienen una guardia permanente en el Parque Independencia.

Sobre la seguridad en la zona, el fiscal provincial César Cabrera informó que "si bien la Comisión Directiva de Newell's no pidió una intervención, resolví que la Policía se quedara en la zona".

En la noche del miércoles, hubo centenares de hinchas frente al Coloso. Imagen: Andrés Macera.

"Estamos buscando evitar que haya incidentes mayores. Si bien hay una toma, apostamos por ahora a un acuerdo y que se retiren voluntariamente", agregó.

"Acá hay una cuestión de política del club y no sería la decisión correcta aplicar la fuerza para una protesta. Esperemos que durante el día se pongan de acuerdo y que esto se pueda desactivar, que el club vuelva a su vida normal y que el tránsito en la zona también se normalice", señaló el fiscal provincial.

En la misma jornada se escucharon voces opositoras criticas, como la de Daniel Giraudo, integrante de la Agrupación ADN Leproso. “Lo que Astore está haciendo es una postergación transitoria, porque sabe que se tiene que ir, pero él quiere llegar al 15 de marzo para el pedido de adelantamiento de las elecciones, ya que la habilitación recién estaría en abril y los comicios en julio por lo cual logra su objetivo que es manejar el próximo libro de pases para que sigan llegando los técnicos ridículos y jugadores por 4 millones de dólares”.

“Astore ya sabe que se va a ir de Newell’s”, afirmó Giraudo y completó “se va a ir del club y la tribuna no va a estar terminada” y consideró que los socios “tienen que entender que a Astore hay que sacarlo ya a patadas, porque para eso el estatuto del club tiene una Comisión Fiscalizadora que puede muy bien llevar la institución estos tres meses y que tiene que ser en junio para que quien gane pueda manejar el libro de pases, que para ellos es una fiesta para traer a otro Ramírez, Mosquera, Reasco y un técnico como Méndez” sentenció el dirigente opositor.

Por su parte Pablo Cerra, abogado de la UOM y con aspiraciones políticas en el club leproso, apeló ayer públicamente a la reacción del actual presidente: "Astore tiene la llave para descomprimir esta situación que el mismo provocó. Que tenga un gesto de dignidad y humildad, y resuelva esto, convocando inmediatamente a Asamblea Extraordinaria. Todos lo estamos pidiendo pacíficamente, apelamos al diálogo y respondió con un Comunicado cuasi violento. Seguimos solicitando lo mismo. A Newell’s siempre lo salvo su gente -no me canso de decirlo- esta vez no será la excepción" afirmó Cerra en sus redes sociales.