PANTALLAZOS ► Un festi itinerante: el Festival de Cine Itinerante de la Provincia de Buenos Aires tendrá como primera escala a Villa Gesell, con funciones gratuitas de Norita, de Jayson McNamara y Andrea Tortonese + Los domingos mueren más personas, de Iair Said (viernes 28/2) y el neoclásico Cuando acecha la maldad, de Demián Rugna (sábado 1/3) ► Una en cines: un viaje de Río de Janeiro a Buenos Aires dispara malentendidos en el estreno Buenas noches, de Matías Szulanski ► Un anime: El Señor de los Anillos: la guerra de los Rohirrim, de Kenji Kamiyama, va dos siglos antes de los hechos de la trilogía para regodearse en la mitología del reino de Rohan y la lucha de los Rohirrim contra los invasores dunlendinos ► Y un festival en pantalla: Lollapalooza 2025 (21 al 23/3) tendrá streaming oficial a través de cuatro canales simultáneos en Flow.

ME GUSTA EL ARTE ► El Indio Solari inauguró Brutto, la muestra de arte visual de obras del histórico cantante de Los Redondos, que incluye diablos, mundos imaginarios y técnicas digitales, y va de martes a domingos de 16 a 22 en el Museo MAR, de Mar del Plata, gratis.

PASAME LA DATA ► Hasta el 1/4 siguen abiertas las inscripciones para la temporada 2025 de Red Bull Batalla por medio de su app oficial: como en las últimas ediciones, hay que mandar un video improvisando durante 60 segundos con los estímulos y palabras que propone la aplicación ► En tanto que el 1/3 y el 16/3 se jugarán las clasificatorias abiertas online para el torneo de videojuegos de lucha Red Bull Kumite, que tendrá su primera edición argentina el 29/3, con los mejores jugadores de Street Fighter 6 compitiendo por un lugar en la final en París.

SIGUEN GIRANDO ► La Beriso inicia su gira 10 años de historias, que los llevará por Casilda, Rafaela, CABA, Rosario, Villa María, Venado Tuerto, Junín, Necochea, Bahía Blanca, Trelew y Mendoza, y seguirá fronteras afuera por Uruguay, Chile, Paraguay, México, Colombia, Perú y España ► Además, El Kuelgue renueva pasaporte y confirma show en el Botánico de Madrid, el 11/7.

ESTAMOS EN OBRA ► Circo, danza y acrobacia arman la obra interdisciplinaria Representacional, de la compañia Amor Eterno (sábados a las 21, Club de Trapecistas) ► La tribuna futbolera inspira coreo y vuelo en Hincha! Ritual show, de Pichón Baldinu, cofundador de La Organización Negra y De la Guarda (desde el 25/4, Polo Saldías).

COVER ME ► Lucy Patané y Bimbo arman dúo para versionar La preferida, bolero original de Las Taradas ► Los californianos P.O.D. grabaron nueva versión de su canción It Won't Bow Down, con estribillo en español y voz invitada de Andrés Giménez (A.N.I.M.A.L.) ► Y también llegan tributos en directo a Chris Cornell (Audiostoners, viernes 28/2 en Floyd Rock, Rosario) y Queen (el canadiense Marc Martel, 27/3 en Obras).

DE VISITANTE ► Liberá disponible en la tarjeta que vienen el explosivo y distorsionado estadounidense Jon Spencer (1/4, Niceto Club), la neocancionista chilena Cami (24/4, Crobar), los pioneros ingleses del metal gótico Paradise Lost (8/5, El Teatrito), la leyenda estadounidense Foreigner (8/5, Tecnópolis), el baterista y cantante urbano uruguayo Cardellino (14/6, Movistar Arena) y el popero colombiano Carlos Vives (15/10, Movistar Arena) ► Por otro lado, el catalán Macaco acusa accidente de snowboard (¡esa!) para reprogramar sus fechas argentinas, que pasan a junio para sus shows en Rosario (5/6), La Plata (6/6), Mendoza (8/6), CABA (14/6, Vorterix) y Córdoba (15/6).

LA VOZ DEL ESTADIO ► Bandalos Chinos sigue confirmando su nueva escala de estadios para presentar su disco Vándalos, el 14/8 en el Movistar Arena.

HACELA SIMPLE ► ¿Te faltaban un par de temas para la playlist para la caminata a la escuela? Revisá que salieron nuevos de YSY A + el español Rvfv (Leal), Bandalos Chinos (Comando Juntar), Indios + Conociendo Rusia (Loco), Estelares (Las arañas), Eruca Sativa (No pasarán), Andry Bett + Francisca y lxs Exploradorxs (Un rato más), Lucas de Lecea (Basta ya), Las Manos de Filippi + Nahuel Briones (Humo), Blair (Todo lo que tengo), Miniaturas + Claudio Rotstein (La conjura de los giles), Juli Obregón + la española Verónica Terrés (Igual), Morena (Alguien como yo), Ernestina (Intensa), Cintia Belén + Kriz Alaniz (Desnuda), Rama Empanada + Bautibit (Un poco más), Niños Envueltos (El protocolo), Las Formas Vivas (Fuego), Mía Folino (Lo profundo), Pato Sabático (Ya no es igual y Vera) y Detonantes (La rockola).





