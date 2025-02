"Hi, blues. Come on City", son las palabras que pronuncia en inglés Claudio Echeverri en el inicio del video que lo presenta oficialmente como flamante refuerzo del Manchester City.

El club inglés había cerrado su traspaso el año pasado, pero decidió dejarlo cedido por un año en River para permitirle continuar con su desarrollo. Tras la participación del joven con la Selección Argentina en el Sudamericano Sub 20, lo sumó al plantel que comanda Guardiola.

Echeverri debutó en junio de 2023 bajo el mando de Martín Demichelis, y convirtió cuatro goles y ocho asistencias en 48 apariciones.

Sus actuaciones más impactantes las realizó con la Selección Argentina juvenil. En el Mundial Sub 17 marcó cinco goles, tres de ellos en el clásico con Brasil, y festejó seis veces en el reciente Sudamericano Sub 20, que clasificó al equipo a la Copa del Mundo de la categoría que se realizará en Chile, del 27 de septiembre al 19 de octubre.