Ignacio Astore, presidente de Newell’s, anunció que a fin de marzo se llevará a cabo la asamblea para iniciar el proceso que desembocará en elecciones en el club. Pero algunas agrupaciones opositoras no le creen. “Astore miente”, aseguraron ayer en un comunicado que mantiene la tensión en la vida institucional del club del parque Independencia.

El presidente leproso pidió respetar los procesos institucionales en la entidad y confirmó que habrá elecciones anticipadas. Pero parte de la oposición rojinegra, integrada por Socios Independientes, Los Viejos Muchachos, Nueva Generación Leprosa, Autoconvocados y Movimiento Castalepra, no le cree a la Comisión Directiva.

”Miente al afirmar que su decisión se basa en lo acordado en la reunión con los socios (el pasado martes). Se solicitó la convocatoria a asamblea en un plazo de 10 días, conforme al Estatuto (art.18, inc. C, punto 5)”, acusaron las agrupaciones. Y abundaron: “En la reunión con Astore no solo expresamos preocupación por la situación futbolística, sino también por la institucional y económica, a lo que se nos respondió que dichos problemas no existen. Miente Astore al decir que convocará a la Comisión Fiscalizadora para tratar el cronograma electoral, cuando esta no tiene ninguna injerencia en el tema del Estatuto. Miente al hablar de una fecha ‘estimativa’ de Asamblea. Solo busca dilatar los tiempos y aferrarse al poder, esperando llegar con margen al próximo mercado de pases. Esto permitiría vender jugadores y quizás cumplir con los intereses mencionados por el renunciado vicepresidente segundo (Federico Ripani). Miente al omitir el temario de la Asamblea. Si no incluye la elección de la Comisión Electoral, será necesario convocar otra Asamblea para definirla”.

“Rechazamos estas mentiras y exigimos la convocatoria inmediata a una Asamblea Extraordinaria para llamar a elecciones, fijar el cronograma electoral y elegir la comisión electoral”, agregaron las agrupaciones en un comunicado dado a conocer ayer.

En la sede del parque Independencia, entre tanto, se levantó la toma que hicieron los los socios el martes por la noche para exigir la renuncia de Astore.

Si bien un grupo de hinchas permanece en las instalaciones, ayer la institución retomó todas sus actividades y se abrió la atención al socio. Pero la tensión sigue latente en el parque Independencia y no hay presencia de directivos.