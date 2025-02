El presidente Javier Milei alista los detalles del discurso que brindará en la apertura de las sesiones ordinarias que protagonizará el próximo sábado, y tiene en mente la idea de cerrar la jornada con una cena en Casa Rosada con sus funcionarios más cercanos, pero sin la presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel.

El mandatario convocará al Gabinete completo al término de la ceremonia en el Congreso, y al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, pero prescindirá de la presencia de la Vicepresidenta, con quien mantiene una relación tensa desde principio de mandato.

Si bien se volverán a ver después de meses en la inauguración de la sesiones ordinarias que encabezará el libertario, cuando la propia titular del Senado sea la encargada de recibirlo como dicta el protocolo, en Casa Rosada prometen que se limitarán a "mantener un trato protocolar" y la prefieren lejos del festejo.

El agasajo se dará como síntesis de la jornada, luego de que Milei haga uso de la palabra ante los legisladores e invitados, y se celebrará con los mismos que fueron convocados a la Quinta de Olivos el pasado 27 de diciembre para cerrar año.

De esta forma, se espera la presencia del jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y de los ministros Patricia Bullrich (Seguridad), Sandra Pettovello (Capital Humano), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Gerardo Werthein (Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto), Mario Lugones (Salud), Luis “Toto” Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Luis Petri (Defensa).

La invitación se extenderá además a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; al asesor presidencial, Santiago Caputo; y al vocero, Manuel Adorni.

La ausencia de Villarruel es explicada por los convocantes tras argumentar que el convite alcanza solo al Gabinete, pero la presencia de Martín Menem contradice el justificativo.

Cada día más lejos

Lo cierto es que el binomio presidencial se distanció tras la asunción al poder y su vínculo atravesó una serie de idas y vueltas a lo largo de la gestión, que escaló a su punto máximo cuando el mandatario sostuvo que su compañera de fórmula "en muchas cosas está más cerca de la casta".

Durante una entrevista reveló además que la vice elige no asistir a las reuniones de Gabinete que se dan cada jueves del año en Casa Rosada, por lo que su vínculo con el Ejecutivo es nulo.

“No tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones. No participa de las reuniones de Gabinete. Decidió no participar. Hace mucho tiempo que decide no participar en las reuniones de Gabinete”, remarcó Milei en declaraciones televisivas.

En contraposición, el aceitado vínculo con el titular de la Cámara de Diputados expone la marginación a la que reducen a Villarruel. Martín Menem no solo es de los referentes más cercanos a Karina Milei, sino que integra la mesa chica que rodea al Presidente y que solo alcanza a funcionarios selectos de la administración.

“Hay que ver a qué pizzería va a ir Victoria esta vez a cortar las porciones, eso que le gusta hacer a ella”, ironizó una fuente ante la agencia Noticias Argentinas por los pasillos de Balcarce 50.

La ironía referencia la visita de Villarruel a la histórica pizzería porteña El Cuartito, luego de la presentación del Presupuesto 2025 que realizó Milei en el Congreso en septiembre, y esconde una de las principales críticas que le machacan desde el Ejecutivo: su perfil alto.

Es que la agenda "paralela" que mantiene la Vice, con fuerte presencia en las provincias, despertó sospechas en el entorno libertario que le atribuye además dedicar todos sus esfuerzos a instalar su propio nombre. En esta oportunidad, la abogada con la que el Presidente mantiene una relación estrictamente institucional deberá, una vez más, cenar en soledad.