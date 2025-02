Desde Montevideo

El traspaso del gobierno en Uruguay ingresa en sus vísperas. Se va la derecha de una entente liderada por los partidos centenarios Blanco y Colorado y vuelve al poder el Frente Amplio. Será la cuarta vez en lo que va del siglo XXI. Un regreso que según un integrante del futuro gabinete de Yamandú Orsi, el ministro de Educación y Cultura designado, José Carlos Mahía “representa la derrota de la grieta, de la mentira, de la descalificación personal como herramienta”. La banda presidencial iba a cambiar de manos este sábado y a cielo abierto, en la Plaza Independencia. Pero el clima pegajoso de esta ciudad, húmedo, con nubarrones amenazantes y de térmica tan pesada como Buenos Aires, trastocó los planes. La ceremonia se trasladó al auditorio del Sodre, la sede del Servicio Oficial de Difusión, Representaciones y Espectáculos.

Tranquilidad

En pleno desarrollo de los carnavales – los más largos del mundo que van desde enero hasta los primeros días de marzo -, la tranquilidad montevideana no es una ficción de aquellas que Mario Benedetti retrató como ningún otro autor. Se parece bastante a lo que anida en el imaginario popular. “Uno tiene la impresión de que aquí todos nos conocemos. Caminar por 18 de Julio es como moverse en el patio de la casa familiar”, escribió. La realidad también nos da señales de que la vida aquí es demasiado cara. Un departamento “digno”, nos cuenta un taxista, no baja su alquiler de los 400 dólares mensuales.

La cartografía socio-económica de esta capital sigue igual que en octubre del 2024 cuando se produjo la primera vuelta de las elecciones que colocaron al actual presidente electo en el umbral de una victoria refrendada en noviembre. Los precios continúan por las nubes y los salarios por un terraplén en pendiente. Tiene el costo de vida más alto de Latinoamérica, aunque Buenos Aires le disputa ese triste liderazgo. A propósito de nuestro país, el presidente argentino Javier Milei no estará en la jura de Yamandú. Hubiera desentonado, acostumbrado como está a hacerle la claque a su venerado Donald Trump.

Transición ordenada

En Uruguay se habla de transición ordenada. Con sordina, hay voces que señalan lo contrario. O puntualizan los problemas con que se topará el Frente Amplio una vez que el profesor de historia de Canelones se instale en la Torre Ejecutiva, la sede presidencial. En la lista de asuntos conflictivos hay tres que sacan punta. El Proyecto Neptuno o Arazatí, el Ferrocarril Central y la compra de radares para el aeropuerto. En la jerga discursiva de la derecha más conservadora se los vincula con el progreso. Tema que no se prestaría a discutir a no ser por las sospechas de negociados que se deslizan en tertulias de la gente informada. Se dan en la política y el periodismo que no extrañarán a Luis Lacalle Pou y su intervalo neoliberal de cinco años. Precedido de tres mandatos consecutivos del Frente Amplio y seguido ahora por otro hasta 2030.

Neptuno es un proyecto que consiste en tomar agua del Río de La Plata con el objetivo de aportar casi un 30% del volumen para abastecer la zona metropolitana de Montevideo. Uno de los más ambiciosos en los últimos 150 años. La crisis hídrica durante el gobierno de Lacalle Pou fue una catástrofe ambiental. La operatoria para resolverla levantó críticas de la comunidad científica y también se generó una discusión sobre los términos del contrato entre el consorcio privado y la empresa estatal.

Con los ferrocarriles pasó algo parecido. El adjudicatario privado que lo construyó irá a un arbitraje internacional porque aduce que no le pagaron las obras desde diciembre de 2023. La cifra es millonaria. El diputado y presidente de la Cámara de Representantes (Diputados), Sebastián Valdomir, del MPP, posteó en su cuenta de X: “Otro juicio contra el Estado que deberá afrontar el próximo gobierno. Más piedras abajo del cangrejo”.

El tercer problema de final incierto que deja la derecha en retirada es la compra de radares a la empresa multinacional española Indra. El acuerdo con el gobierno de Lacalle Pou establece la modernización de dos radares militares (uno fijo en la localidad de Santa Clara, al noreste del país, y otro móvil) la adquisición de otros tres y la opción por la compra del radar ubicado en el aeropuerto de Carrasco.

Problemas que heredará Orsi y a los deberá echarles mano una vez que asuma la presidencia. Aunque por estas horas deberá sujetarse al protocolo y disfrutar su momento cúlmine, que se anticipa cómo una ceremonia con todas las formalidades del caso.

Los actos

Está previsto que a las 14 se inicien los actos en el Palacio Legislativo con un compromiso de honor ante la Asamblea General del presidente electo, Yamandú Orsi, y de la vice, Carolina Cosse. Después de que les tome juramento el senador Alejandro Pacha Sánchez - quien será el futuro secretario de la Presidencia – se trasladarán en un vehículo eléctrico hasta el Auditorio del Sodre. El parque automotor de estas características crece todos los días en Uruguay. El transporte público no contaminante coloca al país a la vanguardia. Uruguay supera ampliamente el indicador de Sudamérica y se ubica también por encima de Europa y Estados Unidos. Los autos privados acá son básicamente chinos.

