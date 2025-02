Los músicos jujeños fueron los primeros en salir al cruce tras las declaraciones del diputado nacional Miguel Ángel Pichetto sobre que el charango, "esa música del norte, no tiene nada que ver con la Argentina".

Aunque expresan una xenofobia recalcitrante, los dichos del legislador rionegrino, "Charanguito Pichetto", como lo menta por estos días la picardía norteña, son también motivo de risa en esta región, inmersa en la alegría irreverente del dios del carnaval. El músico jujeño Bruno Arias lo sintetizó con un posteo de un video en el que aparece tocando el charango mientras se dirige al diputado nacional hablando en inglés: "¡Hello my friend Pichetto music! ¡charango no argentine!".

Otros reaccionaron más serios. El secretario de Cultura de Salta, Diego Ashur Más, lamentó "la liviandad de Miguel Angel Pichetto a la hora de declarar". Consideró que con sus expresiones el legislador renovó "su racismo apelando a la música del norte argentino con la ignorancia que lo catacteriza".

En ese sentido, enmarcó los dichos sobre el charango dentro de "la lógica del escándalo, porque no puede justificar sus posicionamientos". "El diputado seguramente piensa que la cultura del norte argentino es foránea", agregó, "haciendo gala de una ignorancia difícil de explicar". "Cuando nadie se acuerde del diputado y sus declaraciones los charangos van a seguir sonando y los carnavalitos van a seguir sonando en el corazón de la gente", afirmó.

Artistas salteños del circuito masivo como Kike Teruel y el "Chaqueño" Palavecino mostraron su enojo. "Es un hombre ignorante, un panqueque". "Hablar de nuestra música, del charango ... ¡qué diría Jaime Torres!", lamentó Palavecino.

Por su parte, el ex cantante de Los Nocheros aseguró que Pichetto es quien "no tiene nada que ver con la Argentina. No nos interesa que nos pida perdón ni nada, sino que se ubique un poco en el mapa y que agarre un libro", recomendó.

El guitarrista y compositor tucumano Juan Falú también le contestó. "Diputado multicolor Pichetto, usted me hizo recordar una expresión de mi viejo cuando quería definir a los sabihondos que escondían su ignorancia tras algunos títulos de libros y mucha gestualidad académica para no decir nada o decir pavadas. Era el boludo solemne", dijo. Una frase esta última que remite a otro gran artista, el salteño Cuchi Leguizamón, que tradujo la tradujo al salteñismo: "opa solemne". "Son vivísimos, son solemnes porque nadie descubre que son opas", decía.

"Usted agredió al símbolo de una cultura, ninguneó una región que mantiene saberes ancestrales. Saberes que usted desconoce y que no podrá conocer porque no le da la sensibilidad", recriminó Falú en un video que se difundió digitalmente. "La política debe ser virtuosa, Pichetto, y usted la ensucia. Trae esa máscara de intelectual capaz de acumular informaciones pero nunca de albergar saberes. El Norte Grande Argentino es la puerta histórica y cultural hacia la Patria Grande", siguió.

Entre los músicos salteños, el cantautor Riqui Zarra, expresó que Pichetto "metió por la ventana al charango, y de manera despectiva, por la fuerza". "Para él la cultura es la que bajó de los barcos porque la Capital (la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) siempre miró a Europa, nunca miró hacia el interior de Sudamérica".

En ese sentido, recordó que "en gobiernos anteriores, como los de Néstor y Cristina Kirchner, el Estado comenzó a mirar para adentro. Fue en la Argentina del Bicentenario cuando comenzamos a reconocernos". En cambio, consideró que tanto el presidente Javier Milei como el legislador nacional por Encuentro Republicano Federal, "están aquí para desvalorizar lo nuestro. Los originarios no son argentinos, los norteños no somos argentinos. Esa es la batalla cultural. Lo auténtico argentino es de hace 80 años atrás".

El luthier salteño Alejandro Coronel consideró que las declaraciones del legislador fueron "una gran provocación a las corrientes culturales del país y sobre todo a las del Norte Grande". En ese sentido criticó que Pichetto haya dicho que "el charango y la musica del norte no tienen nada que ver con la Argentina". Para el luthier oriundo de Joaquín V. González, esas declaraciones develaron "un discurso racista, xenófobo y fascista que denigra nuestra identidad como pueblo, nuestra diversidad cultural, las luchas y resistencias de nuestros ancestros, y nuestra plurinacionalidad".

Otro músico, el "Colo" Vasconcellos, del grupo Ahyre, respondió con música a los dichos; publicó en X un video suyo interpretando el Himno Nacional Argentino con su charango.

Un retroceso al primer centenario

El secretario general del sindicato de docentes universitarios de Salta, Diego Maita, quien también es músico, opinó que los dichos de Pichetto no son consecuencia de su ignorancia, sino que "Lo que él plantea responde a un posicionamiento ideológico sobre nosotros, un vasto territorio, transversal a otras culturas, como la andina o la criolla".

Para Maita, Pichetto "retrocedió a los tiempos del primer centenario cuando se miraba como un faro cultural a Europa y se negaba la heterogeneidad cultural en un país como el nuestro".

En la misma sintonía, para la abogada Verónica Huber, el patagónico es "representativo del sistema político argentino, que solo mira al interior cuando defiende sus intereses económicos". Huber, que patrocina en Salta a comunidades originarias que litigan la posesión ancestral de sus territorios con propietarios privados, ubicó a Pichetto entre quienes "no reconocen la integración multicultural de la ciudadanía y nos mostró, una vez más, que siempre fue un enemigo de los pueblos originarios y nunca se privó de expresarlo a viva voz".

Para el político salteño Manuel Santiago Godoy, "Pichetto forma parte de un club selecto de políticos argentinos que tienen una mirada racista sobre la migración y nuestros orígenes". En ese sentido, le recordó al diputado nacional que "las provincias del norte existen antes que nuestra Nación y nuestros habitantes forman parte de esa histórica recepción transversal de culturas, como la andinas, la aborigen, y la española. Por eso", continuó Godoy, a Pichetto "no le gustan los bolivianos y considera que la provincia de Buenos Aires está llena de inmigrantes de la pobreza". También criticó su modo de ejercer la función pública y lo calificó como "un gran saltimbanqui"

Otro comentario crítico fue del abogado y político salteño Guido Giacosa. Describió a Pichetto como "un villano del circo audiovisual que tiene secuestrada a la política argentina". Analizó que las expresiones públicas de Pichetto se enmarcaron dentro de un "porteñocentrismo" que establece un "sentido común dominante". En ese sentido, indicó que declaraciones como las del legislador nacional "llevan a percatarnos que somos despreciados por los actores del show central de la argentinidad".

Las declaraciones de Pichetto fueron el martes pasado en un canal de streaming. Afirmó que uno de los grandes problemas de la Argentina del siglo pasado fue haber errado en su política migratoria, particularmente cuando "se hizo cargo de los pobres de Latinoamérica". Casi en modo Micky Vainilla, aseguró que esas políticas migratorias cambiaron "la cultura, la mirada, la música" nacional. "El charanguito, esa música del norte, no tiene nada que ver con la Argentina", concluyó.