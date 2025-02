Un nuevo documental de tres partes sobre Jim Morrison, la estrella de The Doors, explora una teoría conspirativa que sugiere que el cantante fingió su propia muerte. Before The End, creado por el superfán de The Doors Jeff Finn, se estrenó esta semana en Apple TV+ y otras plataformas de streaming. Morrison falleció repentinamente en París en 1971, a los 27 años, por una falla cardíaca. Las misteriosas circunstancias de su muerte alimentaron su leyenda y, más de 50 años después, su tumba en el cementerio Père-Lachaise sigue siendo uno de los sitios turísticos más visitados de la ciudad.

Uno de los puntos clave de la supuesta “evidencia” en el documental de Finn es un hombre llamado Frank, un trabajador de mantenimiento que aparece en una foto con el baterista de The Doors, John Densmore, en 2013. Finn cree que podría ser Morrison disfrazado. Frank es entrevistado en el documental y, según el Daily Mail, expresa su amor por el poeta Baudelaire, a quien Morrison también admiraba. Cuando se le pregunta directamente: “¿Eres Jim Morrison?”, responde: “No soy Jim... excepto que me encanta la canción [‘We All Are One’] de Jimmy Cliff”. Luego cita la letra: “Todos somos uno, somos la misma persona” y agrega: “Esa es una forma de verlo”.

Finn admite al inicio del documental que, lo más probable, es que este hombre sea solo otro fanático de Morrison con un gran parecido a su ídolo.