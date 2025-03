El papa Francisco se recuperó de su empeoramiento repentino de este viernes y "pasó una noche tranquila", según informó el Vaticano el sábado, añadiendo que "el broncoespasmo no afectó a otros órganos".



De acuerdo a diferentes publicaciones italianas, el Papa no ha tenido más crisis después de la del viernes, cuando sufrió un broncoespasmo que causó un empeoramiento repentino de su cuadro respiratorio, indicaron este sábado fuentes vaticanas, que destacaron que esa crisis no ha afectado a otros órganos.



Tras pasar una noche tranquila, el papa se despertó, desayunó, tomó un café y se dedicó a leer los periódicos, añadieron las fuentes, que insistieron en que, sin embargo, su cuadro clínico sigue siendo complejo y su pronóstico, reservado.



El papa pasó una noche tranquila y está descansando, informó este sábado la sala de prensa de la Santa Sede, en el decimosexto día de ingreso de Francisco en el hospital Gemelli de Roma después de sufrir el viernes una crisis por broncoespasmo que causó un empeoramiento repentino de su cuadro respiratorio.