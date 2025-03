Transcurridas dos semanas de la criptoestafa, con papel protagónico del presidente Javier Milei y su hermana Karina, hay numerosas preguntas sobre el escándalo sin respuestas o con respuestas difusas. Para el mundo -New York Times, Forbes y publicaciones de todo color- está claro que hubo una estafa, coimas y otros delitos, en una maniobra que no se hubiera podido concretar sin el tweet de Milei.

Estas son las preguntas clave y los interrogantes que perduran.

1.- ¿De cuánto fue la estafa?

En sus ediciones de este fin de semana, en español e inglés, en la tapa del New York Times, el matutino afirma que la estafa fue de 250 millones de dólares. Para especialistas como Maximiliano Firtman el número es dudoso y varía entre 100 y 300 millones. La cuestión es cómo se hace el cálculo. Si contando lo que pusieron y perdieron los inversores o calculando la pérdida en función del valor máximo que tuvo $LIBRA a esa noche, momento en que irrumpieron los organizadores, vendieron y llevaron $LIBRA casi a cero. El Times no explicó cómo hizo el cálculo, pero la nota no sólo fue redactada por el corresponsal para América del Sur, Jack Nicas, sino también por David Yaffe Bellany, el especialista en criptomonedas del diario.

2.- ¿Quién se quedó con el dinero estafado?

Hayden Davis, el protagonista del lanzamiento y su familia, aparecen a la cabeza, en especial porque su empresa, Kelsier Ventures, puso $LIBRA en marcha. Pero, además, Davis lo reconoce ofreciendo devolver 100 millones de dólares. Cuando le preguntaron de quién es el dinero, titubeando contestó que “de Argentina”. A la familia Davis se le agregan otros amigos que tuvieron información previa, se quedaron con $LIBRA por casi nada y vendieron cuando recaudaron lo que ellos querían, dejando en banda a los inversores. El procedimiento se llama rag pull, que es sacarle la alfombra de debajo de los pies a la gente. Por supuesto que falta saber si alguien en el gobierno argentino se quedó con dinero. El propio Milei contestó, también titubeante, que no cobró por el tuit que puso en marcha la estafa. Antes de ser presidente, en su momento, afirmó que cobraba por sus opiniones y, obviamente, en un lanzamiento.

3.- ¿Dónde está Hayden Davis?

Es evidente que está oculto y hace días que no aparece por ningún lado. O sea, al principio dio entrevistas, pero argumentó que está recibiendo amenazas y todo indica que está escondido. En la Argentina, su vocera es la abogada Yanina Nicoletti, que todos los días envía mensajes más o menos subliminales al gobierno. Por ejemplo, publica un análisis de los arrepentidos en la Argentina, como indicando que Davis se va a presentar como arrepentido y que acusará a los hermanos Milei. En otros posteos da a entender que el gobierno se mueve demasiado lentamente, con una especie de alusión a una supuesta negociación entre la Casa Rosada y Davis. Hay tuits mencionando que “va a caer la reina”, una indirecta dirigida a Karina Milei. Inclusive hizo una a la nota del NYTimes, con un dibujo de alguien leyendo el diario.

El resumen indudable es que Davis amenaza con denunciara los hermanos Milei si no se llega a un arreglo con él. Durante los últimos diez días se mencionó que desde la Casa Rosada le enviaban un negociador a Estados Unidos.

4.- ¿Por qué ni Milei ni el gobierno denuncian a Hyden Davis?

El norteamericano amaga con acusar a los hermanos Milei, pero el presidente evitó señalar a Davis como un estafador y al lanzamiento de $LIBRA como una estafa. Por ahora, el gobierno esquiva mencionarlo. Se sabe que estuvo en julio, octubre y enero en Argentina, pasó por la Casa Rosada y buena parte de los encuentros fueron autorizados por Karina. Davis está muy complicado. Las billeteras virtuales que controlan el grueso de los millones de la estafa serían suyas.

5.- ¿Qué va a pasar en el proceso judicial en Estados Unidos?

Según publicó el diario Clarín este viernes, hay demandas en Manhattan, Washington, La Florida y Los Angeles. En principio, hay una investigación del FBI y el Departamento de Justicia que, en seis meses, deberán formular -o no- una acusación ante un fiscal. Eso corre en paralelo con las demandas de los damnificados. En la semana que pasó, la SEC (Security & Exchange Comission), la Comisión de Valores estadounidense, sostuvo que hay criptos como las emitidas con el nombre de Trump o su esposa Melania que no son valores sino una especie de recuerdos, porque no están vinculados a ningún proyecto económico. No es el caso de $LIBRA, promocionado -o “difundido”, como dice Milei- como una forma de financiar a las Pymes argentinas. "El mundo quiere invertir en la Argentina", posteó Milei.

Quienes conocen los mecanismos de la justicia de Estados Unidos apuestan a que tarde o temprano Davis se presentará ante el fiscal que corresponda y ofrecerá colaborar, seguramente echándole la culpa a los hermanos Milei. Desde ya que Davis corre el riesgo de ir preso, pero como especularán con que se repita lo del padre, Tom Davis, el padre, a quien le redujeron los cargos de 70 años a un año, por lo que estuvo 12 meses con el traje anaranjado. Hay una visión idílica de la justicia norteamericana, pero la realidad es que está fuertemente influida por la política, por lo que el gobierno de Donald Trump jugará fichas. También es un momento de guerra entre muchos fiscales y la Casa Blanca.

6.- ¿Hay pelea entre las juezas Servini y Arroyo Salgado para ver quién se queda con la causa en la Argentina?

Como ya señaló Página/12, la Casa Rosada buscó distintos diagnósticos sobre la situación, aunque indudablemente la voz cantante la llevará Mariano Cúneo Libarona, abogado con vasta experiencia en causas de corrupción. Uno de los informes que llegaron al gobierno sugiere que a los Milei les conviene Arroyo Salgado antes que Servini, una magistrada impredecible. Casi al mismo tiempo, Arroyo le preguntó por escrito al gobierno dónde se había posteado el tuit de Mieli, si fue en la Quinta Presidencial de Olivos, sobre la que tiene jurisdicción. Parece evidente que Arroyo evalúa la posibilidad de pedirle a Servini que se aparte. En los próximos días se verá si avanza en ese sentido o desiste de una ofensiva así.

6.- ¿Avanzará el expediente en Comodoro Py?

El inicio es lento. Muy lento. Se perdió la primera semana porque el fiscal Eduardo Taiano estaba de viaje. Su escrito inicial es más bien light: baraja estafa, cohecho, abuso de autoridad. Eso sí, el texto apunta a Milei. Quienes siguen el expediente sostienen que hay un delito a la vista, evidente: negociaciones incompatibles con la función pública. Milei usó su investidura presidencial para que se hagan negocios -en este caso estafas- privadas. Como planteó el abogado Gregorio Dalbón, el fiscal dejó afuera a Karina Milei que fue quien recibió en Casa Rosada a los protagonistas de la maniobra y que, además, es señalada por Wenceslao Casares -hijo de un referente del mundo cripto- y por la página especializada CoinDesk como quien cobró cinco millones de dólares por la maniobra, no está claro si por $LIBRA u otra.

Que se sepa, hasta el momento la investigación no es una vorágine, sino todo lo contrario. No parecen haberse tomado testimonios decisivos ni se mencionan medidas de relevancia. Taiano es el mismo fiscal que tiene, desde hace diez años, la investigación sobre la muerte de Alberto Nisman, sin el más mínimo avance y con evidente influencia política de signo macrista.

7.- ¿Milei, Karina y las personas de su entorno cobraron por $LIBRA?

Desde ya que está la acusación de las coimas. El NYTimes dice que empresarios que estuvieron en el evento donde se empezó a gestar todo -Tech Forum- sostienen que el asesor Mauricio Novelli les cobraba 50.000 dólares para acceder a Milei, lo que terminó siendo una mera foto, pero que se pidieron 500.000 dólares para una reunión en la que pasarían “cosas mágicas”. Como es obvio, Novelli emitió un comunicado señalando que se trata de versiones falsas.

En paralelo aparecen los chats de Hayden mencionando que controla a Milei por haberle pagado a Karina y otros chats donde se habla de que ella recibió los cinco millones de dólares.

Una hipótesis que sobrevuela todo el escándalo es que $LIBRA se puso en marcha para recaudar fondos para la campaña electoral de La Libertad Avanza y que en la mira aparece Agustín Laje, con su fundación dedicada a “la batalla cultural”.

Nada explica -sino la búsqueda de hacer caja- que el presidente se haya involucrado con personajes marginales del mundo cripto y en un lanzamiento que derivó en una estafa.

8.- ¿Cuál es el punto políticamente impactante para Milei?

La aparición del escándalo en la tapa del New York Times es una muy mala noticia para Milei, ya que revela que éste es un tema de agenda en ese país, donde hay demandas que pueden implicarlo. Es decir, por más que el presidente haga gestos de obsecuencia con Donald Trump y emule todo lo que hace, el escándalo en Estados Unidos no parece controlado. Por la cantidad de viajes al norte, comparados con las escasas visitas al interior, Milei está más concentrado en su imagen internacional que en cualquier otra cosa. Está en problemas, también con una denuncia en España porque parece que allí pasaba parte del año Davis.

En la Argentina, lo más significativo es que en dos semanas el gobierno no pudo esbozar una explicación ni una defensa. Pudo gambetear la comisión parlamentaria, pero al costo de exponer a senadores al estilo de Edgardo Kueider.

La criptoestafa es un golpe fuerte en todos los terrenos, en la Argentina y el mundo. El presidente, herido, trata de responder, pero sin argumentos, pegando a ciegas, como un boxeador groggy.