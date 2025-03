La senadora bonaerense y secretaria General del Partido Justicialista, Teresa García, aseguró que Javier Milei “tiene las facultades alteradas” y condenó los ataques del Presidente a la oposición, al tiempo que repudió la designación de jueces de la Corte Suprema de Justicia por decreto y llamó a estar en estado de “alerta”.

“Mi impresión es que Milei tiene las facultades alteradas”, disparó García durante una entrevista con la AM 750, donde además afirmó que el Presidente se “desequilibró” con la portada del diario estadounidense The New York Times, que la semana pasada publicó detalles de la presunta estafa del caso $LIBRA, que pone el foco en el Presidente y su entorno más cercano.

Según García, el escándalo del criptogate afecta al Presidente no sólo porque lo golpea internamente en la política nacional, sino también porque lo pone en jaque como líder mundial. “Todas las tapas del mundo lo hacen responsable de esta gran estafa que ha sucedido, no sólo a él, también la país”, indicó la senadora bonaerense.

“Milei nos tiene acostumbrados a este tipo de ataques cada vez que entra en la debacle de su gestión. La amenaza de intervención a la provincia de Buenos Aires es inaceptable, aún siendo sólo una amenaza y sin cumplirla. Es una falta de respeto institucional, igual que lo que ocurrió en la asamblea legislativa con su asesor amenazando a un diputado nacional, sin importar quién sea”, dijo García en otro tramo de la entrevista con el periodista Víctor Hugo Morales.

Además, la dirigente del PJ sostuvo que “cada vez ajusta más las cuentas con las instituciones” y advirtió que ese apriete “nos pone en una situación de peligro” porque “nos costó mucho recuperar la democracia”.

Por otro lado, condenó la designación de los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla en la Corte Suprema de Justicia y recordó que hasta Mauricio Macri debió dar marcha atrás con la designación de ese modo, a finales de 2015, porque hubo una reacción muy adversa. “Milei la ejecuta y casi en la clandestinidad asume un nuevo supremo. El sábado les veía las caras y da miedo que haya una Corte que uno imagina cómo va a funcionar: lo vimos con Rosenkrantz y el 2x1, hay que estar alerta, no asustados”.

“Hay que estar muy alerta con la designación de jueces por decreto. Hay que apostar a la movilización social permanente, no hay otra manera”, señaló García.