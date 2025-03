Un disco rayado. Así definió el diputado nacional de Unión por la Patria Itai Hagman el discurso de Javier Milei del sábado pasado durante la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso.

"Puso el cassette, dijo lo mismo de siempre. Es un Gobierno que quiere construir una épica de que están matando la inflación y de que Argentina se va para arriba. Pero la verdad es que no hay ningún elemento de la realidad que indique que eso vaya a pasar. Estamos frente a un Gobierno desesperado", resumió Hagman en la 750.

Además, el dirigente del Frente Patria Grande respaldó la decisión del bloque de Unión por la Patria de no asistir al acto: "Fue un acierto no ir y no someternos a ese show en el Congreso. El año pasado estuvimos ahí, y cuando Milei empezó a decir barbaridades nosotros le empezamos a plantear cosas y él nos empezó a insultar. Y la sensación es que vos sos parte de un circo", remarcó Hagman, en diálogo con Tomás Méndez.

"No venimos de una semana cualquiera. El presidente hizo una estafa con una criptomoneda, metió dos integrantes de la Corte por decreto y amenazó con intervenir la provincia de Buenos Aires. Eso pasó en 10 días. Y después de eso, a nosotros nos parece más importante mostrar que en Argentina las instituciones no están funcionando de la manera que tienen que funcionar. No estamos frente a un gobierno de derecha liberal que juega dentro de las reglas de la democracia y al que vos podés considerar un adversario político. Estamos frente a un Gobierno que rompe las reglas de juego. Entonces, requiere que la oposición actúe acorde a esa stiuación", continuó.

Y sostuvo: "No podemos ir como si estuviéramos frente a un Gobierno normal. Hay que denunciar que estamos frente a un Gobierno que está llevando a la Argentina a una deriva autoritaria. Ojalá que no, pero si pasa ojalá tengamos la capacidad como sociedad de no permitirlo".

Por último, se refirió al cruce que protagonizaron el asesor presidencial Santiago Caputo y el senador radical Facundo Manes al término del discurso de Milei: "Esta gente está muy mal. Lo que hizo (Santiago) Caputo se puede leer obviamente como un abuso de poder. Pero lo que veo es que es un reflejo de una persona que está desesperada. O en una situación alterada. No sé en qué modo de vida estará esta gente, no me quiero meter con los hábitos de nadie, pero no parecía una persona que estuviera en un estado normal".