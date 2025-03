TEATRO

La obra siamesa

La nueva creación de Laura Sbdar (Ametralladora, Turba, Vigilante) parte de la historia de dos reconocidos artistas contemporáneos que, en el apogeo de su carrera, se preparan para ser padres por primera vez. En el momento del parto, descubren que sus hijos son siameses. Lo que para la medicina es visto como una anomalía, para ellos se convierte en un concepto artístico: obsesionados con los cuerpos y las formas, la pareja concibe a sus hijos como una obra de arte viviente. Así dan vida a La obra siamesa, una performance duracional que expone la vida de los chicos ante el público. Después de presentarse en el museo más importante del país, la obra desaparece sin dejar rastro. Actúan Nicolás Goldschmidt y Laura Nevole. El vestuario es de Leonel Elizondo, la escenografía de Pia Drugueri y la iluminación de Fernando Chacoma.

Sábado a las 21.30 en Fundación Cazadores, Villarroel 1440. Entrada: $18000.

Tercer cordón del conurbano

En plena crisis de 2001, la violencia y la desigualdad marcan la vida en el conurbano bonaerense. Allí, en medio de la desesperanza y el abandono, también hay espacio para el amor, el deseo y la lucha por un futuro mejor. Con el explícito subtítulo de Una tragedia marrón, la obra reescribe Bodas de sangre de Federico García Lorca desde la crudeza de una realidad atravesada por el hacinamiento, la discriminación y la injusticia social. Estrenada en 2022 y con una destacada trayectoria en festivales nacionales y provinciales, vuelve a la cartelera porteña después de una gira y su paso por el Festival Iberoamericano de Teatro de Mar del Plata.

Viernes a las 21 en Espacio Pompas, Av. Brasil 2640, Parque Patricios. Entrada: $10000.

MÚSICA

Here We Go Crazy

No se sabe si alguna vez Bob Mould se habrá preguntado qué sería de su vida cuando tuviese 64 años, pero ahora que los tiene no hay ninguna incógnita: sigue rockeando como siempre. Algo que demuestra con la salida de su último disco, el número dieciséis de su cuenta solista. Here We Go Crazy llega cinco años después de Blue Hearts, que tuvo un fuerte sesgo politico, al punto que Mould lo consideraba su disco de protesta. La distancia entre uno y otro incluye dos años de desempleo (asi es como denomina Mould al confinamiento producto de la pandemia) y luego el regreso acústico al ruedo, tiempo y cotidianeidad que abrieron la puerta para forjar un nuevo repertorio, más introspectivo y personal. Sin dejar de ser todo lo rockero que sabe ser el ex Hüsker Dü y Sugar cuando quiere y puede. Acá nos volvemos locos, dice Mould, y lo hace con la cordura de siempre.

Olvidar

“Te han mentido tantas veces/ que no se si matar o morir”, canta Sergio Rotman en el tema que abre su nuevo EP, el formato al que se ha entregado para publicar sus nuevas canciones, cada vez más urgentes. Desde que decidió asumir su rol como solista, sin esconderse detrás de grupos que siempre llevaron su impronta, Rotman no ha parado de subir EPs, pero Olvidar es el primero con temas nuevos grabado junto al cuarteto que lo viene acompañando en vivo. Su repertorio incluye un tema dedicado a Gamexane (“Muertos”) y un proto hit que es imposible no escuchar una y otra vez, titulado “Sería perfecto si tan solo te pudiera olvidar”, dedicado (“con cariño”, aclara Sergio con una sonrisa) a Mimi Maura. Rotman lo estará presentando en el Post Punk Junk Fest que se realiza el viernes en Lucille, donde lo acompañan Notcheff y Euroshima.

ONLINE

Día cero

Las conspiraciones están a la orden del día: en la nueva serie de altísimo perfil disponible en Netflix, Robert De Niro interpreta a un expresidente de los Estados Unidos metido en la investigación de un atentado terrorista muy particular y fatídico. La primera escena, antes de la secuencia de títulos, anticipa el tono de suspenso que atraviesa los seis capítulos: George Mullen (De Niro, desde luego) intenta abrir su caja fuerte en plena crisis de nervios mientras golpean a la puerta. Al día siguiente, su jefe de seguridad no recibe el llamado usual que confirma total normalidad: comienzo de la trama y puntapié inicial de los misterios que seguirán. El reparto incluye a Joan Allen, en su regreso a la pantalla luego de una década de ausencia, Lizzy Caplan, Jesse Plemons, Connie Britton y Matthew Modine, entre otras figuras de renombre. ¿Quién, cómo y por qué razón generó un inmenso apagón de un minuto de duración que terminó generando un desastre, aviones caídos en pleno vuelo incluidos?

Si la vida te da mandarinas...

Otra de Netflix, pero muy distinta. Con ese título terminado en puntos suspensivos puede verse la saga romántica coreana protagonizada por IU –el nombre artístico de la cantante, modelo y actriz Lee Ji-eun– y el joven galán Park Bo-gum. La historia transcurre en la isla de Jeju, a mitad de distancia de Corea del Sur y Japón, a lo largo de los años, comenzando en la década de 1950. Así, la historia de amor entre una joven rebelde de nombre Oh Ae-soon, cuyo mayor sueño es convertirse en poeta, y un muchacho deportista, es descripta junto a los cambios de la sociedad, entrecruzando la adultez con los siempre esperanzados años de juventud. Una nueva confirmación de la penetración global del K-Drama.

CINE

Los chicos de la Nickel

Basada en la novela de Colson Whitehead, la primera película de ficción del realizador RaMell Ross narra la historia de amistad entre dos adolescentes afroamericanos en la aún segregada sociedad estadounidense de mediados de la década de 1960. Pupilos del instituto correccional Nickel –creado por Whitehead, aunque con firmes raíces en reformatorios reales de aquella era–, Elwood y Turner se conocen en circunstancias poco felices de sus vidas, intentando sobrevivir en un lugar marcado por la violencia física y mental, la corrupción y otras malas yerbas de la sociedad. Ross opta por una elección formal peculiar y extrema: la cámara adopta alternativamente el punto de vista de uno y otro, primero en soledad, luego en paralelo, saltando hacia el futuro de los años 90 y más allá, con las esquirlas del dolor y el trauma salpicando el presente. El resultado es un film alejado de los manuales narrativos al uso, en el cual la subjetividad se impone como la mejor manera de transmitir las emociones.

Vrutos

Ganadora del Gran Premio del Jurado de la Competencia Argentina en el Bafici, la película de Miguel Bou echa una mirada al conurbano bonaerense a partir de las coordenadas del cine social y un poco del de género, enfrentando a un grupo de pibes marginales con otro integrado por rugbiers. “Pretendo agregar mi mirada a todas estas situaciones de violencia que se viven a diario en la Argentina”, expresó el realizador en la carta de intenciones. “Quiero reflejar y mostrar que un gran porcentaje de este tipo de disturbios, violencia y venganza es el resultado de un sistema de desigualdades que exterioriza marginalidad y vulnerabilidad extrema”. Puede verse en el Cine Gaumont y otros espacios INCAA.

TV

Hunters

Primero fueron las películas, Jägarna (1996) y Jägarna 2 (2011), en las cuales el actor sueco Rolf Lassgard interpretaba al detective Erik Bäckström. En ambos largometrajes el protagonista debía resolver difíciles casos criminales, ejemplos tempranos de lo que luego pasaría a llamarse “policial nórdico”. La señal Film & Arts estrena la secuela seriada de esos films seminales, cuyas dos temporadas se emitieron en Suecia con gran éxito. Bäckström está jubilado y se ha retirado a un tranquilo pueblo rural, pero el pasado se da una vuelta para buscar venganza. Todo comienza cuando un criminal capturado años antes por el protagonista, y condenado a cadena perpetua, solicita volver a su ciudad natal con la promesa de revelar el lugar donde yace la víctima por la que lo culparon. Insistiendo en su inocencia, lo que en realidad lo impulsa es la sed de revancha, y todo se complica aún más cuando el tranquilo pueblito se ve convulsionado por una serie de crímenes.

Martes a las 21, por Film & Arts.

Las brujas de Mayfair

Llega la segunda temporada de la serie basada en los libros de Anne Rice sobre la familia Mayfair, oriundos de Gales y Escocia pero con descendencia directa en Nueva Orleans. Alexandra Daddario regresa como la protagonista, Rowan Fielding, que en la temporada anterior descubría rápidamente que era la heredera de poderes especiales –una bruja, bah–, revelación que la ponía en franca oposición a su rol de médica especializada en neurocirugía. Los nuevos episodios la encuentran luego de haber parido sin querer a un demonio anunciado en una vieja profecía. A partir de ese momento, deberá luchar para proteger a su familia y, por qué no, detener el avance del Mal en el mundo.

Domingos a las 22, por AMC.